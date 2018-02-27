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Стадион: Джованни Цини
1:0
20' ПенальтиStefano Scappini
27' Желтая карточкаАльмичи Альберто
28' Желтая карточкаКоне Мусса
2:0
32' ПенальтиПикколо Антонио
32' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
60' Желтая карточкаКрайнц Лука
64' Желтая карточкаПеше Симоне
2:1
66' ГолЧофани Даниэль
2:2
74' ПенальтиЧано Камилло
89' Желтая карточкаGaetano Castrovilli
|
20'
1:0
27'
28'
32'
2:0
32'
60'
64'
66'
2:1
74'
2:2
Состав команд
27
Уйкани
Самир
18
Пеше
Симоне
32
Крайнц
Лука
35
Чибсах
Юссиф
37
Коне
Мусса
20
Читро
Никола
Кремонезе 4-3-3
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Нападающий
- 6 Gaetano Castrovilli Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 2 Прокопио Маттео Защитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 11 Скамачча Джанлука Нападающий
- 10 Paulinho XX
- 16 Eduardo D'Avino
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 20 Читро Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- 28 Чано Камилло Нападающий
- 19 Luca Matarese
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +6 =11 -3)
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе Серия B
Кремонезе
Фрозиноне
-
3 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|2.
|Фрозиноне
|28
|13
|11
|4
|51 - 34
|50
|3.
|Палермо
|28
|12
|11
|5
|37 - 25
|47
|4.
|Читтаделла
|28
|13
|6
|9
|42 - 33
|45
|5.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|6.
|Венеция
|28
|10
|13
|5
|35 - 26
|43
|7.
|Парма
|28
|11
|8
|9
|34 - 26
|41
|8.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|9.
|Кремонезе
|28
|8
|15
|5
|35 - 28
|39
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Фоджа
|28
|10
|7
|11
|44 - 47
|37
|13.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|16.
|Новара
|28
|8
|7
|13
|31 - 35
|31
|17.
|Салернитана
|28
|6
|13
|9
|35 - 43
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|28
|6
|8
|14
|26 - 45
|26
|22.
|Тернана
|28
|3
|13
|12
|40 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Gaetano Castrovilli получил желтую карточку от судьи
86'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Чофани Даниэль выходит на его замену.
86'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Чофани Маттео выходит на его замену.
78'
Кремонезе делает замену. Чинелли Антонио уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
78'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Гарсия Пол выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Чано Камилло из команды Фрозиноне забивает с точки!
67'
Фрозиноне делает замену. Чибсах Юссиф уходит с поля, а Чано Камилло выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
64'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
60'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Чофани Маттео выходит на его замену.
60'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Чофани Даниэль выходит на его замену.
60'
Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
57'
Кремонезе делает замену. Альмичи Альберто уходит с поля, а Чиналья Давиде выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Чибсах Юссиф получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Пикколо Антонио из команды Кремонезе забивает с точки!
28'
Коне Мусса получил желтую карточку от судьи
27'
Альмичи Альберто получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Стефано Скаппини из команды Кремонезе забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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