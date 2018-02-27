  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
2:2
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
20' Пенальти
Stefano Scappini
27' Желтая карточка
Альмичи Альберто
28' Желтая карточка
Коне Мусса
2:0
32' Пенальти
Пикколо Антонио
32' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
60' Желтая карточка
Крайнц Лука
64' Желтая карточка
Пеше Симоне
2:1
66' Гол
Чофани Даниэль
2:2
74' Пенальти
Чано Камилло
89' Желтая карточка
Gaetano Castrovilli
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Gaetano Castrovilli получил желтую карточку от судьи
86'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Чофани Даниэль выходит на его замену.
86'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Чофани Маттео выходит на его замену.
78'
Кремонезе делает замену. Чинелли Антонио уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
78'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Гарсия Пол выходит на его замену.

Описание гола
74'
Г О О О О Л - Чано Камилло из команды Фрозиноне забивает с точки!
67'
Фрозиноне делает замену. Чибсах Юссиф уходит с поля, а Чано Камилло выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
60'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Чофани Маттео выходит на его замену.
60'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Чофани Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
57'
Кремонезе делает замену. Альмичи Альберто уходит с поля, а Чиналья Давиде выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Чибсах Юссиф получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Пикколо Антонио из команды Кремонезе забивает с точки!
Желтая карточка
28'
Коне Мусса получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Альмичи Альберто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Стефано Скаппини из команды Кремонезе забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола







Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация