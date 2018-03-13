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Стадион: Сан Никола
0:1
10' ГолFrancesco Forte I
13' Желтая карточкаFrancesco Forte I
40' Желтая карточкаМора Лука
1:1
71' ГолБриенца Франко
|
10'
0:1
40'
71'
1:1
Состав команд
17
Марроне
Лука
19
Балковец
Юре
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 30 Диаките Мобидо Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 13 Андерсон Дхаван Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 16 Мора Лука Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Полузащитник
- 9 Francesco Forte I Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- Запасные игроки
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 1 Басси Давиде Вратарь
- 28 Мази Альберто Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 42 Аммари Нажиб Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 38 Марилунго Гуидо Нападающий
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 18 Alberto De Francesco
- 3 Lopez Walter II
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
Специя (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Специя: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари Серия B
- 08.04.2017 Специя 1:0 Бари Серия B
- 13.11.2016 Бари 1:1 Специя Серия B
- 15.01.2016 Специя 0:0 Бари Серия B
- 06.09.2015 Бари 4:3 Специя Серия B
- 22.05.2015 Специя 1:0 Бари Серия B
- 28.12.2014 Бари 0:3 Специя Серия B
- 25.05.2014 Специя 2:0 Бари Серия B
- 26.12.2013 Бари 1:2 Специя Серия B
- 27.04.2013 Бари 2:1 Специя Серия B
- 08.12.2012 Специя 3:2 Бари Серия B
- 14.08.2011 Бари 1:0 Специя Кубок Италии
- 12.04.2008 Бари 2:1 Специя Серия B
- 10.11.2007 Специя 1:1 Бари Серия B
Бари
Специя
-
4 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|29
|15
|9
|5
|62 - 37
|54
|2.
|Фрозиноне
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Бари
|29
|13
|7
|9
|42 - 38
|46
|6.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Карпи
|29
|10
|11
|8
|24 - 30
|41
|10.
|Специя
|30
|10
|11
|9
|32 - 28
|41
|11.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|12.
|Фоджа
|29
|10
|7
|12
|44 - 49
|37
|13.
|Салернитана
|30
|8
|13
|9
|40 - 44
|37
|14.
|Пескара
|30
|9
|9
|12
|36 - 49
|36
|15.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|16.
|Новара
|30
|9
|7
|14
|33 - 37
|34
|17.
|Брешия
|29
|8
|9
|12
|29 - 35
|33
|18.
|Чезена
|30
|7
|12
|11
|43 - 52
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|29
|6
|11
|12
|31 - 40
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Бари делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
79'
Специя делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Марилунго Гуидо выходит на его замену.
75'
Специя делает замену. Giuseppe Mastinu уходит с поля, а Терци Клаудио выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Бриенца Франко бьет в цель!
70'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Козак Либор выходит на его замену.
68'
Специя делает замену. Мора Лука уходит с поля, а Вальтер Лопес выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
13'
Francesco Forte получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Francesco Forte бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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