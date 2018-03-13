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  5. Серия B
Стадион:
Бари
1:1
Конец матча
Специя
0'
0:1
10' Гол
Francesco Forte I
13' Желтая карточка
Francesco Forte I
40' Желтая карточка
Мора Лука
1:1
71' Гол
Бриенца Франко
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Бари делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
79'
Специя делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Марилунго Гуидо выходит на его замену.
75'
Специя делает замену. Giuseppe Mastinu уходит с поля, а Терци Клаудио выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Бриенца Франко бьет в цель!
70'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Козак Либор выходит на его замену.

68'
Специя делает замену. Мора Лука уходит с поля, а Вальтер Лопес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Francesco Forte получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Francesco Forte бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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