  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Новара
0:1
Конец матча
Фоджа
0'
0:1
12' Гол
Крагль Оливер
19' Желтая карточка
Греко Леандро
27' Вторая желтая карточка
Греко Леандро
43' Желтая карточка
Помпеу Роналдо
81' Желтая карточка
Беретта Джакомо
83' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
90' Вторая желтая карточка
Шаудоне Даниэле
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шаудоне Даниэле получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
83'
Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Беретта Джакомо получил желтую карточку от судьи
76'
Новара делает замену. Сансоне Джанлука уходит с поля, а Ди Мариано Франческо выходит на его замену.
74'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.

74'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Фабио Маззео выходит на его замену.
68'
Новара делает замену. Marco Moscati уходит с поля, а Шаудоне Даниэле выходит на его замену.
56'
Фоджа делает замену. Дюамель Матьё уходит с поля, а Кристиан Аньелли выходит на его замену.
54'
Новара делает замену. Lorenzo Dickman уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Помпеу Роналдо получил желтую карточку от судьи
27'
Греко Леандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
19'
Греко Леандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола







Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация