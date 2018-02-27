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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
0:1
12' ГолКрагль Оливер
19' Желтая карточкаГреко Леандро
27' Вторая желтая карточкаГреко Леандро
43' Желтая карточкаПомпеу Роналдо
81' Желтая карточкаБеретта Джакомо
83' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
90' Вторая желтая карточкаШаудоне Даниэле
|
12'
0:1
19'
27'
43'
81'
83'
90'
Состав команд
Новара 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 15 Federico Maracchi Полузащитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 32 Antonio Lukanovic Нападающий
- Главный тренер: Барони Марко
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 33 Калабрези Артуро Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 29 Kyllan Rame
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
Фоджа (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
Последние игры между собой
Новара
Фоджа
-
4 Офсайды 4
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|2.
|Фрозиноне
|28
|13
|11
|4
|51 - 34
|50
|3.
|Палермо
|28
|12
|11
|5
|37 - 25
|47
|4.
|Читтаделла
|28
|13
|6
|9
|42 - 33
|45
|5.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|6.
|Венеция
|28
|10
|13
|5
|35 - 26
|43
|7.
|Парма
|28
|11
|8
|9
|34 - 26
|41
|8.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|9.
|Кремонезе
|28
|8
|15
|5
|35 - 28
|39
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Фоджа
|28
|10
|7
|11
|44 - 47
|37
|13.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|16.
|Новара
|28
|8
|7
|13
|31 - 35
|31
|17.
|Салернитана
|28
|6
|13
|9
|35 - 43
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|28
|6
|8
|14
|26 - 45
|26
|22.
|Тернана
|28
|3
|13
|12
|40 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шаудоне Даниэле получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
81'
Беретта Джакомо получил желтую карточку от судьи
76'
Новара делает замену. Сансоне Джанлука уходит с поля, а Ди Мариано Франческо выходит на его замену.
74'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
74'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Фабио Маззео выходит на его замену.
68'
Новара делает замену. Marco Moscati уходит с поля, а Шаудоне Даниэле выходит на его замену.
56'
Фоджа делает замену. Дюамель Матьё уходит с поля, а Кристиан Аньелли выходит на его замену.
54'
Новара делает замену. Lorenzo Dickman уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Помпеу Роналдо получил желтую карточку от судьи
27'
Греко Леандро получает вторую желтую карточку. Удаление.
19'
Греко Леандро получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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