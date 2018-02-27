- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Карло Кастеллани
25' Желтая карточкаД'Анджело Анджело
1:0
39' ГолЗайц Миха
59' Желтая карточкаCarlo De Risio
1:1
90' ГолД'Анджело Анджело
90' Вторая желтая карточкаД'Анджело Анджело
|
39'
1:0
59'
90'
1:1
Состав команд
Эмполи 4-3-3
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 6 Зайц Миха Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 17 Родригес Алехандро Нападающий
- 15 Hamed Traore
- 34 Marco Imperiale
- 12 Gabriel Meli
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Авеллино 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 30 Кабесас Бриан Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 7 Ваюши Армандо Нападающий
- 90 Antonio Pizzella
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
Последние игры между собой
Эмполи
Авеллино
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|2.
|Фрозиноне
|28
|13
|11
|4
|51 - 34
|50
|3.
|Палермо
|28
|12
|11
|5
|37 - 25
|47
|4.
|Читтаделла
|28
|13
|6
|9
|42 - 33
|45
|5.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|6.
|Венеция
|28
|10
|13
|5
|35 - 26
|43
|7.
|Парма
|28
|11
|8
|9
|34 - 26
|41
|8.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|9.
|Кремонезе
|28
|8
|15
|5
|35 - 28
|39
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Фоджа
|28
|10
|7
|11
|44 - 47
|37
|13.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|16.
|Новара
|28
|8
|7
|13
|31 - 35
|31
|17.
|Салернитана
|28
|6
|13
|9
|35 - 43
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|28
|6
|8
|14
|26 - 45
|26
|22.
|Тернана
|28
|3
|13
|12
|40 - 54
|22
Второй тайм
90'
Д'Анджело Анджело получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Д'Анджело Анджело бьет в цель!
88'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Hamed Traore выходит на его замену.
83'
Эмполи делает замену. Крунич Раде уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
75'
Эмполи делает замену. Беннасер Исмаэль уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
69'
Авеллино делает замену. Carlo De Risio уходит с поля, а Моретти Федерико выходит на его замену.
65'
Авеллино делает замену. Кабесас Бриан уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
59'
Carlo De Risio получил желтую карточку от судьи
54'
Авеллино делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Молина Сальваторе выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
25'
Д'Анджело Анджело получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация