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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
1:1
Конец матча
Авеллино
0'
25' Желтая карточка
Д'Анджело Анджело
1:0
39' Гол
Зайц Миха
59' Желтая карточка
Carlo De Risio
1:1
90' Гол
Д'Анджело Анджело
90' Вторая желтая карточка
Д'Анджело Анджело
90'+9
Второй тайм
90'
Д'Анджело Анджело получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Д'Анджело Анджело бьет в цель!
88'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Hamed Traore выходит на его замену.
83'
Эмполи делает замену. Крунич Раде уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
75'
Эмполи делает замену. Беннасер Исмаэль уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.

69'
Авеллино делает замену. Carlo De Risio уходит с поля, а Моретти Федерико выходит на его замену.
65'
Авеллино делает замену. Кабесас Бриан уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Carlo De Risio получил желтую карточку от судьи
54'
Авеллино делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Молина Сальваторе выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Д'Анджело Анджело получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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