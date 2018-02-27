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Стадион: Комунале ди Кьявари
0:1
Конец матча
0:1
42' ГолАрригини Андреа
43' Желтая карточкаСальви Алессандро
52' Желтая карточкаПаза Симоне
68' Желтая карточкаLuca Strizzolo
69' Желтая карточкаManuel Di Paola
79' Желтая карточкаАраму Маттиа
90' Желтая карточкаЧеккарелли Лука II
|
42'
0:1
52'
68'
69'
79'
Состав команд
23
Крими
Марко
Виртус Энтелла 3-5-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 3 Алийи Насер Полузащитник
- 18 Ллуллаку Аздрен Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 11 Simone Icardi
- 26 Michele Currarino
- 12 Samuelle Massolo
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 15 Giacomo Caccin Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- 29 Видо Лука Нападающий
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Виртус Энтелла
Читтаделла
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|2.
|Фрозиноне
|28
|13
|11
|4
|51 - 34
|50
|3.
|Палермо
|28
|12
|11
|5
|37 - 25
|47
|4.
|Читтаделла
|28
|13
|6
|9
|42 - 33
|45
|5.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|6.
|Венеция
|28
|10
|13
|5
|35 - 26
|43
|7.
|Парма
|28
|11
|8
|9
|34 - 26
|41
|8.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|9.
|Кремонезе
|28
|8
|15
|5
|35 - 28
|39
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Фоджа
|28
|10
|7
|11
|44 - 47
|37
|13.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|16.
|Новара
|28
|8
|7
|13
|31 - 35
|31
|17.
|Салернитана
|28
|6
|13
|9
|35 - 43
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|28
|6
|8
|14
|26 - 45
|26
|22.
|Тернана
|28
|3
|13
|12
|40 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Чеккарелли Лука II получил желтую карточку от судьи
87'
Читтаделла делает замену. Арригини Андреа уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.
80'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Йори Мануэль выходит на его замену.
80'
Виртус Энтелла делает замену. Алийи Насер уходит с поля, а Michele Currarino выходит на его замену.
79'
Араму Маттиа получил желтую карточку от судьи
72'
Виртус Энтелла делает замену. Акампора Дженнаро уходит с поля, а Араму Маттиа выходит на его замену.
72'
Читтаделла делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Куаме Кристиан выходит на его замену.
69'
Manuel Di Paola получил желтую карточку от судьи
68'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
58'
Виртус Энтелла делает замену. Ллуллаку Аздрен уходит с поля, а Де Лука Джузеппе выходит на его замену.
52'
Паза Симоне получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Арригини Андреа бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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