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  5. Серия B
Стадион:
Виртус Энтелла
0:1
Конец матча
Читтаделла
0'
0:1
42' Гол
Арригини Андреа
43' Желтая карточка
Сальви Алессандро
52' Желтая карточка
Паза Симоне
68' Желтая карточка
Luca Strizzolo
69' Желтая карточка
Manuel Di Paola
79' Желтая карточка
Араму Маттиа
90' Желтая карточка
Чеккарелли Лука II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Чеккарелли Лука II получил желтую карточку от судьи
87'
Читтаделла делает замену. Арригини Андреа уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.
80'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Йори Мануэль выходит на его замену.
80'
Виртус Энтелла делает замену. Алийи Насер уходит с поля, а Michele Currarino выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Араму Маттиа получил желтую карточку от судьи

72'
Виртус Энтелла делает замену. Акампора Дженнаро уходит с поля, а Араму Маттиа выходит на его замену.
72'
Читтаделла делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Куаме Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Manuel Di Paola получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
58'
Виртус Энтелла делает замену. Ллуллаку Аздрен уходит с поля, а Де Лука Джузеппе выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Паза Симоне получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Арригини Андреа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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