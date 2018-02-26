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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Аречи
0:1
Конец матча
0:1
33' ГолДези Якопо
36' Желтая карточкаЯкопони Симоне
45' Желтая карточкаКалайо Эмануэле
45' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
52' Желтая карточкаMatteo Ricci II
|
33'
0:1
36'
45'
45'
52'
Состав команд
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 31 Salvatore Monaco II Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 34 Попеску Штефан Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 26 Patrick Asmah
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 15 Да Крус Алессио Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 16 Armando Anastasio
- 14 Marco Frediani
- 22 Michele Nardi
- 35 Andrea Dini
- Главный тренер: Донадони Роберто
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
Парма (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана Серия B
- 04.08.2014 Салернитана 0:2 Парма Товарищеские матчи. Сборные
- 27.04.2009 Парма 0:0 Салернитана Серия B
- 28.11.2008 Салернитана 1:2 Парма Серия B
Салернитана
Парма
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|27
|14
|8
|5
|59 - 35
|50
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|49
|3.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|4.
|Палермо
|27
|11
|11
|5
|33 - 24
|44
|5.
|Читтаделла
|27
|12
|6
|9
|41 - 33
|42
|6.
|Парма
|28
|11
|8
|9
|34 - 26
|41
|7.
|Венеция
|27
|9
|13
|5
|33 - 26
|40
|8.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|9.
|Кремонезе
|27
|8
|14
|5
|33 - 26
|38
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|13.
|Фоджа
|27
|9
|7
|11
|43 - 47
|34
|14.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|15.
|Авеллино
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|16.
|Новара
|27
|8
|7
|12
|31 - 34
|31
|17.
|Салернитана
|28
|6
|13
|9
|35 - 43
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|27
|6
|11
|10
|30 - 37
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|27
|6
|8
|13
|25 - 41
|26
|22.
|Тернана
|27
|3
|13
|11
|40 - 52
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Салернитана делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Кийине Софиан выходит на его замену.
79'
Парма делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Armando Anastasio выходит на его замену.
60'
Салернитана делает замену. Ди Роберто Нунцио уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
60'
Парма делает замену. Да Крус Алессио уходит с поля, а Marco Frediani выходит на его замену.
52'
Matteo Ricci получил желтую карточку от судьи
52'
Салернитана делает замену. Зито Антонио уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Скьяви Раффаэле получил желтую карточку от судьи
45'
Калайо Эмануэле получил желтую карточку от судьи
36'
Якопони Симоне получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Дези Якопо бьет в цель!
30'
Парма делает замену. Скоццарелла Маттео уходит с поля, а Antonio Junior Vacca выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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