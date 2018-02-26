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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
0:1
Конец матча
Парма
0'
0:1
33' Гол
Дези Якопо
36' Желтая карточка
Якопони Симоне
45' Желтая карточка
Калайо Эмануэле
45' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
52' Желтая карточка
Matteo Ricci II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Салернитана делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Кийине Софиан выходит на его замену.
79'
Парма делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Armando Anastasio выходит на его замену.
60'
Салернитана делает замену. Ди Роберто Нунцио уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
60'
Парма делает замену. Да Крус Алессио уходит с поля, а Marco Frediani выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Matteo Ricci получил желтую карточку от судьи

52'
Салернитана делает замену. Зито Антонио уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Скьяви Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Калайо Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Якопони Симоне получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Дези Якопо бьет в цель!
30'
Парма делает замену. Скоццарелла Маттео уходит с поля, а Antonio Junior Vacca выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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