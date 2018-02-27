  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Венеция
2:0
Конец матча
Тернана
0'
1:0
34' Гол
Домицци Мауриццио
39' Желтая карточка
Andrea Paolucci
42' Желтая карточка
Риджионе Микеле
45' Желтая карточка
Дефенди Марино
52' Красная карточка
Вальент Мартин
1:0
52' Не забитый пенальти
Зигони Джанмарко
62' Желтая карточка
Домицци Мауриццио
71' Желтая карточка
Фрей Николя
73' Желтая карточка
Гаспаретто Даниэле
2:0
80' Гол
Штулац Лео
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
Желтая карточка
73'
Гаспаретто Даниэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Фрей Николя получил желтую карточку от судьи
69'
Венеция делает замену. Фиренце Марко уходит с поля, а Сучиу Сергиу выходит на его замену.

67'
Венеция делает замену. Зигони Джанмарко уходит с поля, а Гейхо Алекс выходит на его замену.
65'
Тернана делает замену. Mirko Carretta уходит с поля, а Монтальто Адриано выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
ОН ПРОМАЗАЛ - Зигони Джанмарко пробил пенальти, но не смог забить!
52'
УДАЛЕНИЕ! - Вальент Мартин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Тернана делает замену. Federico Angiulli уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана делает замену. Витиелло Роберто уходит с поля, а Гаспаретто Даниэле выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Дефенди Марино получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Риджионе Микеле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Андреа Паолуччи получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Домицци Мауриццио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола







Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация