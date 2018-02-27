- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
1:0
34' ГолДомицци Мауриццио
39' Желтая карточкаAndrea Paolucci
42' Желтая карточкаРиджионе Микеле
45' Желтая карточкаДефенди Марино
52' Красная карточкаВальент Мартин
1:0
52' Не забитый пенальтиЗигони Джанмарко
62' Желтая карточкаДомицци Мауриццио
71' Желтая карточкаФрей Николя
73' Желтая карточкаГаспаретто Даниэле
2:0
80' ГолШтулац Лео
|
34'
1:0
39'
42'
45'
52'
52'
1:0
71'
80'
2:0
Состав команд
21
Фрей
Николя
14
Пинато
Марко
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 8 Evans Soligo
Тернана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 3 Alessandro Favalli Защитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Нападающий
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 13 Johad Ferretti Защитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 7 Giuseppe Statella Нападающий
- 33 Tommaso Vitali
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
Тернана (последние 20 матчей: +2 =10 -8)
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
Последние игры между собой
Венеция
Тернана
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|2.
|Фрозиноне
|28
|13
|11
|4
|51 - 34
|50
|3.
|Палермо
|28
|12
|11
|5
|37 - 25
|47
|4.
|Читтаделла
|28
|13
|6
|9
|42 - 33
|45
|5.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|6.
|Венеция
|28
|10
|13
|5
|35 - 26
|43
|7.
|Парма
|28
|11
|8
|9
|34 - 26
|41
|8.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|9.
|Кремонезе
|28
|8
|15
|5
|35 - 28
|39
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Фоджа
|28
|10
|7
|11
|44 - 47
|37
|13.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|16.
|Новара
|28
|8
|7
|13
|31 - 35
|31
|17.
|Салернитана
|28
|6
|13
|9
|35 - 43
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|28
|6
|8
|14
|26 - 45
|26
|22.
|Тернана
|28
|3
|13
|12
|40 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
73'
Гаспаретто Даниэле получил желтую карточку от судьи
71'
Фрей Николя получил желтую карточку от судьи
69'
Венеция делает замену. Фиренце Марко уходит с поля, а Сучиу Сергиу выходит на его замену.
67'
Венеция делает замену. Зигони Джанмарко уходит с поля, а Гейхо Алекс выходит на его замену.
65'
Тернана делает замену. Mirko Carretta уходит с поля, а Монтальто Адриано выходит на его замену.
62'
Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
52'
ОН ПРОМАЗАЛ - Зигони Джанмарко пробил пенальти, но не смог забить!
52'
УДАЛЕНИЕ! - Вальент Мартин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Тернана делает замену. Federico Angiulli уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана делает замену. Витиелло Роберто уходит с поля, а Гаспаретто Даниэле выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Дефенди Марино получил желтую карточку от судьи
42'
Риджионе Микеле получил желтую карточку от судьи
39'
Андреа Паолуччи получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Домицци Мауриццио бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация