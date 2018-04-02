  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Карпи
0:0
Конец матча
Венеция
0'
30' Желтая карточка
Maodo Mbaye
58' Желтая карточка
Пашиути Лоренцо
84' Желтая карточка
Фрей Николя
85' Желтая карточка
Francesco Cernuto
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Francesco Cernuto получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Фрей Николя получил желтую карточку от судьи
83'
Венеция делает замену. Гейхо Алекс уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
83'
Карпи делает замену. Калапай Лука уходит с поля, а Биттанте Лука выходит на его замену.
69'
Карпи делает замену. Пашиути Лоренцо уходит с поля, а Luca Verna выходит на его замену.

63'
Карпи делает замену. Еленич Эней уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
56'
Венеция делает замену. Gianni Fabiano уходит с поля, а Пинато Марко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация