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Стадион: Сандро Кабасси
30' Желтая карточкаMaodo Mbaye
58' Желтая карточкаПашиути Лоренцо
84' Желтая карточкаФрей Николя
85' Желтая карточкаFrancesco Cernuto
|
30'
58'
84'
Состав команд
26
Калапай
Лука
27
Еленич
Эней
24
Maodo
Mbaye
13
Marco
Modolo
21
Фрей
Николя
19
Гейхо
Алекс
Карпи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 25 Tobias Pachonik Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Капела Анибал Защитник
- 9 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 7 Fabio Concas Нападающий
- 21 Dario Saric
- 18 Luigi Palumbo
- 1 Federico Serraiocco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 8 Evans Soligo
- 14 Пинато Марко
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
Венеция (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
Последние игры между собой
Карпи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи Серия B
Карпи
Венеция
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|33
|19
|9
|5
|71 - 39
|66
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|33
|15
|12
|6
|48 - 31
|57
|4.
|Парма
|33
|15
|8
|10
|46 - 33
|53
|5.
|Бари
|33
|15
|8
|10
|47 - 40
|53
|6.
|Перуджа
|32
|14
|8
|10
|54 - 42
|50
|7.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|8.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|9.
|Карпи
|33
|12
|12
|9
|28 - 35
|48
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|33
|12
|7
|14
|49 - 57
|43
|12.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|13.
|Кремонезе
|33
|8
|17
|8
|38 - 34
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|16.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|17.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Francesco Cernuto получил желтую карточку от судьи
84'
Фрей Николя получил желтую карточку от судьи
83'
Венеция делает замену. Гейхо Алекс уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
83'
Карпи делает замену. Калапай Лука уходит с поля, а Биттанте Лука выходит на его замену.
69'
Карпи делает замену. Пашиути Лоренцо уходит с поля, а Luca Verna выходит на его замену.
63'
Карпи делает замену. Еленич Эней уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
58'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
56'
Венеция делает замену. Gianni Fabiano уходит с поля, а Пинато Марко выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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