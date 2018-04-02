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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Партенио
1:0
31' ГолВаюши Армандо
38' Желтая карточкаМоретти Федерико
1:1
64' ГолНене Да Сильва
86' Желтая карточкаБаша Мигьен
89' Желтая карточкаМаркицца Риккардо
1:2
90' ГолKaramoko Cisse
90' Желтая карточкаKaramoko Cisse
90' Желтая карточкаАсенсио Рауль
90' Желтая карточкаПекорини Симоне
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31'
1:0
38'
64'
1:1
86'
90'
1:2
90'
90'
90'
Состав команд
17
Марроне
Лука
19
Балковец
Юре
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 7 Ваюши Армандо Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 30 Кабесас Бриан Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 21 Морозини Леонардо Полузащитник
- 13 Nicola Falasco Полузащитник
- 10 Luigi Castaldo I
- 20 Angelo Casadei
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 31 Бузеллато Массимилиано Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 29 Андрада Федерико Нападающий
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +3 =11 -6)
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
Бари (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Бари: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино Серия B
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари Серия B
- 17.12.2016 Бари 2:1 Авеллино Серия B
- 13.02.2016 Авеллино 1:1 Бари Серия B
- 27.09.2015 Бари 2:1 Авеллино Серия B
- 07.03.2015 Авеллино 2:0 Бари Серия B
- 19.10.2014 Бари 4:2 Авеллино Серия B
- 23.08.2014 Бари 1:2 Авеллино Кубок Италии
- 15.03.2014 Бари 1:0 Авеллино Серия B
- 05.10.2013 Авеллино 1:0 Бари Серия B
- 21.08.2011 Бари 4:0 Авеллино Кубок Италии
- 14.03.2009 Бари 3:0 Авеллино Серия B
- 18.10.2008 Авеллино 2:1 Бари Серия B
- 25.05.2008 Бари 1:0 Авеллино Серия B
- 12.01.2008 Авеллино 3:2 Бари Серия B
Авеллино
Бари
-
4 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|33
|19
|9
|5
|71 - 39
|66
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Бари
|33
|15
|8
|10
|47 - 40
|53
|5.
|Перуджа
|32
|14
|8
|10
|54 - 42
|50
|6.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|7.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|8.
|Венеция
|0:0
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|9.
|Карпи
|0:0
|33
|12
|12
|9
|28 - 35
|48
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|33
|12
|7
|14
|49 - 57
|43
|12.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|13.
|Кремонезе
|33
|8
|17
|8
|38 - 34
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|16.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|17.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Пекорини Симоне получил желтую карточку от судьи
90'
Асенсио Рауль получил желтую карточку от судьи
90'
Карамоко Сиссе получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Карамоко Сиссе бьет в цель!
89'
Маркицца Риккардо получил желтую карточку от судьи
88'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
86'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
81'
Авеллино делает замену. Кабесас Бриан уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
76'
Бари делает замену. Нене Да Сильва уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
72'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Тельо Андрес выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва бьет в цель!
62'
Авеллино делает замену. Ваюши Армандо уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
58'
Авеллино делает замену. Ардеманьи Маттео уходит с поля, а Luigi Castaldo выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Моретти Федерико получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Ваюши Армандо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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