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  5. Серия B
Стадион:
Авеллино
1:2
Конец матча
Бари
0'
1:0
31' Гол
Ваюши Армандо
38' Желтая карточка
Моретти Федерико
1:1
64' Гол
Нене Да Сильва
86' Желтая карточка
Баша Мигьен
89' Желтая карточка
Маркицца Риккардо
1:2
90' Гол
Karamoko Cisse
90' Желтая карточка
Karamoko Cisse
90' Желтая карточка
Асенсио Рауль
90' Желтая карточка
Пекорини Симоне
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Пекорини Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Асенсио Рауль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Карамоко Сиссе получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Карамоко Сиссе бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Маркицца Риккардо получил желтую карточку от судьи

88'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
81'
Авеллино делает замену. Кабесас Бриан уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
76'
Бари делает замену. Нене Да Сильва уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
72'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Тельо Андрес выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва бьет в цель!
62'
Авеллино делает замену. Ваюши Армандо уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
58'
Авеллино делает замену. Ардеманьи Маттео уходит с поля, а Luigi Castaldo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Моретти Федерико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Ваюши Армандо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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