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  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
0:3
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
17' Гол
Зайц Миха
38' Желтая карточка
Davide Agazzi
0:2
54' Гол
Родригес Алехандро
74' Желтая карточка
Michele Castagnetti
0:3
86' Гол
Капуто Франческо
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эмполи делает замену. Капуто Франческо уходит с поля, а Пью Алессандро выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
82'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
74'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи

69'
Фоджа делает замену. Кристиан Аньелли уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
63'
Фоджа делает замену. Davide Agazzi уходит с поля, а Греко Леандро выходит на его замену.
61'
Эмполи делает замену. Родригес Алехандро уходит с поля, а Hamed Traore выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Родригес Алехандро бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Davide Agazzi получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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