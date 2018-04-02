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Стадион: Пино Дзаккерия
0:1
17' ГолЗайц Миха
38' Желтая карточкаDavide Agazzi
0:2
54' ГолРодригес Алехандро
74' Желтая карточкаMichele Castagnetti
0:3
86' ГолКапуто Франческо
|
17'
0:1
38'
54'
0:2
86'
0:3
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 13 Замбелли Марко Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 29 Kyllan Rame
Эмполи 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 17 Родригес Алехандро Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- 99 Simone Canestrelli
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
Эмполи (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа Серия B
Фоджа
Эмполи
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|33
|19
|9
|5
|71 - 39
|66
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|32
|15
|12
|5
|46 - 28
|57
|4.
|Бари
|33
|15
|8
|10
|47 - 40
|53
|5.
|Перуджа
|32
|14
|8
|10
|54 - 42
|50
|6.
|Парма
|32
|14
|8
|10
|43 - 31
|50
|7.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|8.
|Венеция
|0:0
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|9.
|Карпи
|0:0
|33
|12
|12
|9
|28 - 35
|48
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|33
|12
|7
|14
|49 - 57
|43
|12.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|13.
|Кремонезе
|33
|8
|17
|8
|38 - 34
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|16.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|17.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эмполи делает замену. Капуто Франческо уходит с поля, а Пью Алессандро выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
82'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
74'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
74'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
69'
Фоджа делает замену. Кристиан Аньелли уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
63'
Фоджа делает замену. Davide Agazzi уходит с поля, а Греко Леандро выходит на его замену.
61'
Эмполи делает замену. Родригес Алехандро уходит с поля, а Hamed Traore выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Родригес Алехандро бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Davide Agazzi получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Зайц Миха бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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