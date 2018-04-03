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  5. Серия B
Стадион:
Про Верчелли
0:2
Конец матча
Перуджа
0'
37' Желтая карточка
Filippo Bandinelli
41' Желтая карточка
Вивес Джузеппе
44' Желтая карточка
Кастилья Лука
79' Желтая карточка
Бергамелли Дарио
0:1
84' Гол
Ди Кармине Самуэль
88' Желтая карточка
Алькибиаде Раффаэле
0:2
90' Гол
Ди Кармине Самуэль
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Алькибиаде Раффаэле получил желтую карточку от судьи
85'
Про Верчелли делает замену. Гоцци Симоне уходит с поля, а Alfredo Bifulco выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Желтая карточка
79'
Бергамелли Дарио получил желтую карточку от судьи

72'
Перуджа делает замену. Густафссон Самуэль уходит с поля, а Бьянко Раффаэле выходит на его замену.
72'
Про Верчелли делает замену. Феррейра Да Силва Реджиналдо уходит с поля, а Ровини Эмануэле выходит на его замену.
65'
Перуджа делает замену. Джермони Лука уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
51'
Перуджа делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Кастилья Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Вивес Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Filippo Bandinelli получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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