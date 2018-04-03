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Стадион: Сильвио Пиола
0:2
Конец матча
37' Желтая карточкаFilippo Bandinelli
41' Желтая карточкаВивес Джузеппе
44' Желтая карточкаКастилья Лука
79' Желтая карточкаБергамелли Дарио
0:1
84' ГолДи Кармине Самуэль
88' Желтая карточкаАлькибиаде Раффаэле
0:2
90' ГолДи Кармине Самуэль
|
41'
44'
79'
84'
0:1
90'
0:2
Состав команд
13
Гоцци
Симоне
33
Reginaldo
IV
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 6 Алькибиаде Раффаэле Защитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 3 Маммарелла Карло Полузащитник
- 33 Reginaldo IV Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 17 Алекс Энрике II Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- 11 Ровини Эмануэле Нападающий
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Перуджа 3-5-1-1
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 29 Джермони Лука Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 24 Деллафьоре Паоло Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 10 Ди Кармине Самуэль Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 28 Christian Kouan
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Про Верчелли 0:0 Авеллино СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
Перуджа (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
Последние игры между собой
Про Верчелли: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Перуджа: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли Серия B
- 29.04.2017 Про Верчелли 0:1 Перуджа Серия B
- 10.12.2016 Перуджа 1:0 Про Верчелли Серия B
- 13.05.2016 Перуджа 1:2 Про Верчелли Серия B
- 23.12.2015 Про Верчелли 0:1 Перуджа Серия B
- 14.03.2015 Перуджа 3:2 Про Верчелли Серия B
- 25.10.2014 Про Верчелли 0:0 Перуджа Серия B
Про Верчелли
Перуджа
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|33
|19
|9
|5
|71 - 39
|66
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|33
|15
|12
|6
|48 - 31
|57
|4.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|5.
|Парма
|33
|15
|8
|10
|46 - 33
|53
|6.
|Бари
|33
|15
|8
|10
|47 - 40
|53
|7.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|8.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|9.
|Карпи
|33
|12
|12
|9
|28 - 35
|48
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|33
|12
|7
|14
|49 - 57
|43
|12.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|13.
|Кремонезе
|33
|8
|17
|8
|38 - 34
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|33
|9
|11
|13
|32 - 40
|38
|16.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|17.
|Виртус Энтелла
|33
|8
|12
|13
|35 - 42
|36
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|33
|6
|12
|15
|36 - 53
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
88'
Алькибиаде Раффаэле получил желтую карточку от судьи
85'
Про Верчелли делает замену. Гоцци Симоне уходит с поля, а Alfredo Bifulco выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
79'
Бергамелли Дарио получил желтую карточку от судьи
72'
Перуджа делает замену. Густафссон Самуэль уходит с поля, а Бьянко Раффаэле выходит на его замену.
72'
Про Верчелли делает замену. Феррейра Да Силва Реджиналдо уходит с поля, а Ровини Эмануэле выходит на его замену.
65'
Перуджа делает замену. Джермони Лука уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
51'
Перуджа делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Кастилья Лука получил желтую карточку от судьи
41'
Вивес Джузеппе получил желтую карточку от судьи
37'
Filippo Bandinelli получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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