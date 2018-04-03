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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
0:0
Конец матча
Виртус Энтелла
0'
37' Желтая карточка
Гатто Леонардо
74' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
88' Желтая карточка
Sandro Tonali
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Sandro Tonali получил желтую карточку от судьи
80'
Брешия делает замену. Шпалек Николас уходит с поля, а Оквонкво Орджи выходит на его замену.
77'
Виртус Энтелла делает замену. Бенедетти Симоне уходит с поля, а Белли Франческо выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
73'
Виртус Энтелла делает замену. Andrea La Mantia уходит с поля, а Де Лука Джузеппе выходит на его замену.

65'
Виртус Энтелла делает замену. Акампора Дженнаро уходит с поля, а Крими Марко выходит на его замену.
60'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Felipe Curcio выходит на его замену.
56'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Эмбало Карлос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Гатто Леонардо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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