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Стадион: Марио Ригамонти
0:0
Конец матча
37' Желтая карточкаГатто Леонардо
74' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
88' Желтая карточкаSandro Tonali
|
37'
74'
88'
Состав команд
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 23 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Виртус Энтелла 3-5-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 3 Алийи Насер Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 28 Никич Тони Защитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 4 Белли Франческо Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 18 Ллуллаку Аздрен Нападающий
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 11 Simone Icardi
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия Серия B
- 01.04.2017 Брешия 2:2 Виртус Энтелла Серия B
- 29.10.2016 Виртус Энтелла 4:0 Брешия Серия B
- 19.04.2016 Брешия 2:0 Виртус Энтелла Серия B
- 04.12.2015 Виртус Энтелла 0:0 Брешия Серия B
- 31.01.2015 Брешия 3:0 Виртус Энтелла Серия B
- 13.09.2014 Виртус Энтелла 0:1 Брешия Серия B
Брешия
Виртус Энтелла
-
3 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|33
|19
|9
|5
|71 - 39
|66
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|33
|15
|12
|6
|48 - 31
|57
|4.
|Перуджа
|33
|15
|8
|10
|56 - 42
|53
|5.
|Парма
|33
|15
|8
|10
|46 - 33
|53
|6.
|Бари
|33
|15
|8
|10
|47 - 40
|53
|7.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|8.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|9.
|Карпи
|33
|12
|12
|9
|28 - 35
|48
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|33
|12
|7
|14
|49 - 57
|43
|12.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|13.
|Кремонезе
|33
|8
|17
|8
|38 - 34
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|33
|9
|11
|13
|32 - 40
|38
|16.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|17.
|Виртус Энтелла
|33
|8
|12
|13
|35 - 42
|36
|18.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|19.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|33
|6
|12
|15
|36 - 53
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Sandro Tonali получил желтую карточку от судьи
80'
Брешия делает замену. Шпалек Николас уходит с поля, а Оквонкво Орджи выходит на его замену.
77'
Виртус Энтелла делает замену. Бенедетти Симоне уходит с поля, а Белли Франческо выходит на его замену.
74'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
73'
Виртус Энтелла делает замену. Andrea La Mantia уходит с поля, а Де Лука Джузеппе выходит на его замену.
65'
Виртус Энтелла делает замену. Акампора Дженнаро уходит с поля, а Крими Марко выходит на его замену.
60'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Felipe Curcio выходит на его замену.
56'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Эмбало Карлос выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Гатто Леонардо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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