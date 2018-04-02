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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Эннио Тардини
1:0
31' ГолКалайо Эмануэле
32' Желтая карточкаНесторовски Илья
33' Желтая карточкаПомини Альберто
35' Желтая карточкаРисполи Андреа
2:0
39' ПенальтиКалайо Эмануэле
3:0
47' ГолКалайо Эмануэле
3:1
52' ГолНесторовски Илья
64' Желтая карточкаКоронадо Игор
66' Желтая карточкаЛукарелли Алессандро
70' Желтая карточкаГнаоре Эдди
3:2
90' ГолРайкович Слободан
90' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
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31'
1:0
32'
33'
35'
39'
2:0
47'
3:0
52'
3:1
64'
70'
90'
3:2
90'
Состав команд
33
Дези
Якопо
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 17 Барилла Антонио Защитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 7 Pasquale Mazzochi Полузащитник
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 22 Michele Nardi
- 35 Andrea Dini
- 16 Armando Anastasio
- 14 Marco Frediani
- Главный тренер: Донадони Роберто
Палермо 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 28 Давидович Павел Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 1 Luca Maniero II
- 32 Andrea Ingegneri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 29.03.2018 Авеллино 1:2 Парма СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
Палермо (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
Последние игры между собой
Парма: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Палермо: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма Серия B
- 26.04.2015 Парма 1:0 Палермо Серия A
- 30.11.2014 Палермо 2:1 Парма Серия A
- 19.05.2013 Палермо 1:3 Парма Серия A
- 06.01.2013 Парма 2:1 Палермо Серия A
- 25.04.2012 Палермо 1:2 Парма Серия A
- 04.12.2011 Парма 0:0 Палермо Серия A
- 01.05.2011 Парма 3:1 Палермо Серия A
- 25.01.2011 Палермо 1:0 Парма Кубок Италии
- 11.12.2010 Палермо 3:1 Парма Серия A
- 06.02.2010 Палермо 2:1 Парма Серия A
- 20.09.2009 Парма 1:0 Палермо Серия A
- 19.03.2008 Парма 2:1 Палермо Серия A
- 31.10.2007 Палермо 1:1 Парма Серия A
Парма
Палермо
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|33
|19
|9
|5
|71 - 39
|66
|2.
|Фрозиноне
|33
|15
|13
|5
|54 - 36
|58
|3.
|Палермо
|33
|15
|12
|6
|48 - 31
|57
|4.
|Парма
|33
|15
|8
|10
|46 - 33
|53
|5.
|Бари
|33
|15
|8
|10
|47 - 40
|53
|6.
|Перуджа
|32
|14
|8
|10
|54 - 42
|50
|7.
|Читтаделла
|33
|14
|8
|11
|47 - 38
|50
|8.
|Венеция
|33
|12
|14
|7
|41 - 32
|50
|9.
|Карпи
|33
|12
|12
|9
|28 - 35
|48
|10.
|Специя
|33
|11
|12
|10
|35 - 33
|45
|11.
|Фоджа
|33
|12
|7
|14
|49 - 57
|43
|12.
|Салернитана
|33
|9
|14
|10
|41 - 46
|41
|13.
|Кремонезе
|33
|8
|17
|8
|38 - 34
|41
|14.
|Новара
|33
|10
|8
|15
|36 - 40
|38
|15.
|Брешия
|32
|9
|10
|13
|32 - 40
|37
|16.
|Пескара
|33
|9
|10
|14
|39 - 54
|37
|17.
|Авеллино
|33
|8
|12
|13
|42 - 50
|36
|18.
|Виртус Энтелла
|32
|8
|11
|13
|35 - 42
|35
|19.
|Чезена
|33
|7
|13
|13
|45 - 56
|34
|20.
|Асколи
|33
|8
|9
|16
|31 - 51
|33
|21.
|Про Верчелли
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|22.
|Тернана
|33
|4
|15
|14
|45 - 60
|27
Второй тайм
90'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Райкович Слободан бьет в цель!
87'
Парма делает замену. Гальоло Риккардо уходит с поля, а Ди Чезаре Валерио выходит на его замену.
79'
Палермо делает замену. Струна Альяж уходит с поля, а Давидович Павел выходит на его замену.
75'
Палермо делает замену. Алеесами Хайтам уходит с поля, а Gabriele Rolando выходит на его замену.
71'
Парма делает замену. Ди Гаудио Антонио уходит с поля, а Armando Anastasio выходит на его замену.
70'
Гнаоре Эдди получил желтую карточку от судьи
66'
Лукарелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
64'
Парма делает замену. Силигарди Лука уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
64'
Коронадо Игор получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
47'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Палермо делает замену. Муравски Радослав уходит с поля, а Ла Гумина Антонино выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле из команды Парма забивает с точки!
35'
Рисполи Андреа получил желтую карточку от судьи
33'
Помини Альберто получил желтую карточку от судьи
32'
Несторовски Илья получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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