  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Парма
3:2
Конец матча
Палермо
0'
1:0
31' Гол
Калайо Эмануэле
32' Желтая карточка
Несторовски Илья
33' Желтая карточка
Помини Альберто
35' Желтая карточка
Рисполи Андреа
2:0
39' Пенальти
Калайо Эмануэле
3:0
47' Гол
Калайо Эмануэле
3:1
52' Гол
Несторовски Илья
64' Желтая карточка
Коронадо Игор
66' Желтая карточка
Лукарелли Алессандро
70' Желтая карточка
Гнаоре Эдди
3:2
90' Гол
Райкович Слободан
90' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Райкович Слободан бьет в цель!
87'
Парма делает замену. Гальоло Риккардо уходит с поля, а Ди Чезаре Валерио выходит на его замену.
79'
Палермо делает замену. Струна Альяж уходит с поля, а Давидович Павел выходит на его замену.
75'
Палермо делает замену. Алеесами Хайтам уходит с поля, а Gabriele Rolando выходит на его замену.

71'
Парма делает замену. Ди Гаудио Антонио уходит с поля, а Armando Anastasio выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Гнаоре Эдди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Лукарелли Алессандро получил желтую карточку от судьи
64'
Парма делает замену. Силигарди Лука уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Коронадо Игор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Палермо делает замену. Муравски Радослав уходит с поля, а Ла Гумина Антонино выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле из команды Парма забивает с точки!
Желтая карточка
35'
Рисполи Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Помини Альберто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Несторовски Илья получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация