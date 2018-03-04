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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Луиджи Феррарис
Состав команд
30
Ригони
Лука
19
Пандев
Горан
16
Фараго
Паоло
21
Ионице
Артур
32
Хан
Кван
Сон
Дженоа 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Перин Маттиа Вратарь
- 14 Бираски Давиде Защитник
- 2 Сполли Николас Защитник
- 87 Жуканович Эрвин Защитник
- 22 Лазович Дарко Полузащитник
- 30 Ригони Лука Полузащитник
- 8 Бертолаччи Андреа Полузащитник
- 88 Хильемарк Оскар Полузащитник
- 93 Лашальт Диего Полузащитник
- 19 Пандев Горан Полузащитник
- 16 Галабинов Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Ламанна Эугенио Вратарь
- 38 Зима Лукаш Вратарь
- 13 Россеттини Лука Защитник
- 17 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 32 Перейра Педру II Полузащитник
- 40 Омеонга Стефан Полузащитник
- 45 Медейруш Юри Полузащитник
- 24 Бесса Даниэль Полузащитник
- 20 Рози Алеандро Полузащитник
- 4 Кофи Исаак Полузащитник
- 18 Мильоре Франческо Полузащитник
- 10 Лападула Джанлука Нападающий
- Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Иццо Армандо Травмирован
- Адель Таарабт Травмирован
Кальяри 3-4-1-2
- Основной состав
- 28 Краньо Алессио Вратарь
- 13 Романья Филиппо Защитник
- 23 Чеппители Лука Защитник
- 15 Кастан Леандро Защитник
- 16 Фараго Паоло Полузащитник
- 21 Ионице Артур Полузащитник
- 18 Барелла Николо Полузащитник
- 20 Падоин Симоне Полузащитник
- 22 Ликояннис Хараламбос Полузащитник
- 32 Хан Кван Сон Нападающий
- 30 Паволетти Леонардо Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Кроста Лука Вратарь
- 1 Рафаэл Биттенкур Вратарь
- 3 Андреолли Марко Защитник
- 19 Пизакане Фабио Защитник
- 27 Дейола Алессандро Полузащитник
- 38 Калигара Фабрицио Полузащитник
- 10 Педру Жоау III Полузащитник
- 12 Мьянге Сенна Полузащитник
- 4 Дессена Даниэле Полузащитник
- 7 Коссу Андреа Полузащитник
- 25 Сау Марко Нападающий
- 24 Damir Ceter
- Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Чигарини Лука Травмирован
- Фариас Диего Травмирован
Предыдущие игры
Дженоа (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 24.02.2018 Болонья 2:0 Дженоа СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Кьево 0:1 Дженоа СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 04.12.2017 Верона 0:1 Дженоа СA
- 30.11.2017 Дженоа 1:0 Кротоне КИ
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 19.11.2017 Кротоне 0:1 Дженоа СA
- 04.11.2017 Дженоа 0:2 Сампдория СA
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
Кальяри (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 17.02.2018 Кьево 2:1 Кальяри СA
- 11.02.2018 Сассуоло 0:0 Кальяри СA
- 04.02.2018 Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 28.01.2018 Кротоне 1:1 Кальяри СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри СA
- 22.12.2017 Кальяри 0:1 Фиорентина СA
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 09.12.2017 Кальяри 2:2 Сампдория СA
- 03.12.2017 Болонья 1:1 Кальяри СA
- 28.11.2017 Кальяри 1:2 Порденоне КИ
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Удинезе 0:1 Кальяри СA
- 09.11.2017 Нуорезе 0:3 Кальяри ТМК
- 05.11.2017 Кальяри 2:1 Верона СA
- 29.10.2017 Торино 2:1 Кальяри СA
- 25.10.2017 Кальяри 2:1 Беневенто СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 8
Кальяри: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 9
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа Серия A
- 15.01.2017 Кальяри 4:1 Дженоа Серия A
- 21.08.2016 Дженоа 3:1 Кальяри Серия A
- 11.04.2015 Дженоа 2:0 Кальяри Серия A
- 09.11.2014 Кальяри 1:1 Дженоа Серия A
- 19.04.2014 Дженоа 1:2 Кальяри Серия A
- 08.12.2013 Кальяри 2:1 Дженоа Серия A
- 13.01.2013 Кальяри 2:1 Дженоа Серия A
- 26.08.2012 Дженоа 2:0 Кальяри Серия A
- 02.05.2012 Дженоа 2:1 Кальяри Серия A
- 08.01.2012 Кальяри 3:0 Дженоа Серия A
- 03.04.2011 Дженоа 0:1 Кальяри Серия A
- 14.11.2010 Кальяри 0:1 Дженоа Серия A
- 14.03.2010 Дженоа 5:3 Кальяри Серия A
- 25.10.2009 Кальяри 3:2 Дженоа Серия A
- 14.03.2009 Кальяри 0:1 Дженоа Серия A
- 29.10.2008 Дженоа 2:1 Кальяри Серия A
- 02.03.2008 Кальяри 2:1 Дженоа Серия A
Дженоа
Кальяри
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Дистанция, км 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|27
|22
|3
|2
|62 - 19
|69
|2.
|Ювентус
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|63 - 15
|68
|3.
|Рома
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|44 - 23
|53
|4.
|Лацио
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|64 - 34
|52
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|42 - 21
|51
|6.
|Сампдория
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|46 - 34
|44
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 30
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|35 - 32
|35
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 38
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|33 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 27
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|23 - 41
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 43
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|15 - 46
|23
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|27 - 49
|23
|18.
|Кротоне
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 47
|21
|19.
|Верона
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|24 - 51
|19
|20.
|Беневенто
|Заявка
|26
|3
|1
|22
|18 - 60
|10
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа - Кальяри
Дженоа
52.2% (1006)
Ничья:
20.2% (390)
Кальяри
27.5% (530)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дженоа:
13.1% (252)
2:1 Дженоа:
11.5% (222)
1:1 Ничья:
10.3% (198)
0:0 Ничья:
9.8% (189)
1:2 Кальяри:
9.7% (187)
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