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Стадион:
Дженоа
 
Отложен
Кальяри
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа - Кальяри
Дженоа
52.2% (1006)
Ничья:
20.2% (390)
Кальяри
27.5% (530)

Вы не участвовали в прогнозе

Дженоа:
13.1% (252)
Дженоа:
11.5% (222)
Ничья:
10.3% (198)
Ничья:
9.8% (189)
Кальяри:
9.7% (187)
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