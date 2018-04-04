Стадион: Чиро Вигорито
1:0
25' ГолЛетиция Гаэтано
45' Желтая карточкаДель Пинто Лоренцо
52' Желтая карточкаБюхель Марсель
52' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
2:0
66' ГолДиабате Шейк
68' Желтая карточкаФеличоли Джанфилиппо
3:0
84' ГолДиабате Шейк
Второй тайм
93'
Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
93'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Безумный фол. Гильерме Маркес грубо играет против соперника. Пострадал Петкович Бруно
91'
Верде Даниэле из команды Верона разыграл угловой с левого угла.
91'
Верде Даниэле мяч отрикошетил от ворот
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Д'Аллесандро Марко из команды Беневенто делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
90'
Судья сигнализирует, что Диабате Шейк из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Вукович Ягош
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
89'
89'
89'
Вольпичелли Джованни мяч отрикошетил от ворот
88'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Верона поставил подножку. Пострадал Д'Аллесандро Марко
88'
87'
Тактическая замена. Бриньола Энрико уходит с поля и его заменяет Вольпичелли Джованни
87'
Безумный фол. Феличоли Джанфилиппо грубо играет против соперника. Пострадал Венути Лоренцо
86'
Петкович Бруно наказан за толчок Дель Пинто Лоренцо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
84'
Г О О О О Л - Диабате Шейк забивает!
84'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Гильерме Маркес из команды Беневенто делает пас партнеру.
84'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
83'
Верде Даниэле из команды Верона в офсайде
82'
81'
80'
Тактическая замена. Джуричич Филип уходит с поля и его заменяет Д'Аллесандро Марко
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
80'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона в офсайде
80'
Виола Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона отправил кросс в штрафную...
79'
Верде Даниэле из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
79'
Ромуло Соуза из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
78'
78'
Опасность предотвращена - Летиция Гаэтано из команды Беневенто вступил в отбор удачно
78'
Отличные скиллы показывает Ромуло Соуза, обводя своих соперников
78'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
Летиция Гаэтано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
Судья сигнализирует, что Феррари Алекс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Летиция Гаэтано
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
74'
74'
74'
74'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
74'
Гильерме Маркес из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Феррари Алекс из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Дель Пинто Лоренцо заработал фол
72'
72'
Тактическая замена. Йемелло Пьетро уходит с поля и его заменяет Гильерме Маркес
71'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
71'
Бюхель Марсель из команды Верона отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
70'
Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе
70'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
69'
Джуричич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Феличоли Джанфилиппо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
68'
Безумный фол. Феличоли Джанфилиппо грубо играет против соперника. Пострадал Венути Лоренцо
68'
Игрок команды Верона сделал подножку сопернику.
67'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Фоссати Марко
66'
Виола Николас сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диабате Шейк из клуба "Беневенто" отправил мяч головой в ворота.
66'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Диабате Шейк и попал в каркас ворот!
66'
65'
Должен был быть гол! Йемелло Пьетро имел отличный шанс, но Сильвестри Марко не дал голу состоятся!
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
65'
65'
65'
Диабате Шейк из команды Беневенто наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
64'
Джуричич Филип из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
64'
Сильвестри Марко не дал случится голу! Йемелло Пьетро должен был забивать, но Сильвестри Марко сделал отличный сейв
64'
Сильвестри Марко не дал случится голу! Джуричич Филип должен был забивать, но Сильвестри Марко сделал отличный сейв
63'
63'
63'
Вукович Ягош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Бриньола Энрико из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
63'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Диабате Шейк из команды Беневенто в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
60'
О, нет. Из многообещающей позиции Бриньола Энрико из команды Беневенто наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
60'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает пас партнеру.
60'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает пас партнеру.
60'
59'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
57'
Виола Николас не смог попасть в створ ударом издали
56'
Сильвестри Марко не дал случится голу! Диабате Шейк должен был забивать, но Сильвестри Марко сделал отличный сейв
56'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Джуричич Филип из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
56'
Петкович Бруно из команды Верона в офсайде
56'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
55'
Безумный фол. Бриньола Энрико грубо играет против соперника. Пострадал Петкович Бруно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
53'
53'
Отличные скиллы показывает Джуричич Филип, обводя своих соперников
52'
Летиция Гаэтано сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Судья свистит. Летиция Гаэтано атаковал сзади соперника. Это Феррари Алекс заработал своей команде штрафной
52'
Бюхель Марсель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Безумный фол. Бюхель Марсель грубо играет против соперника. Пострадал Дель Пинто Лоренцо
51'
Сильвестри Марко не дал случится голу! Диабате Шейк должен был забивать, но Сильвестри Марко сделал отличный сейв
51'
ШАНС! Диабате Шейк вышел один-на-один с голкипером...
51'
51'
Отличные скиллы показывает Джуричич Филип, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
49'
Джуричич Филип пробует нанести удар издали, но Сильвестри Марко держит все под контролем
48'
48'
Черчи Алессио из команды Верона делает передачу одноклубнику.
48'
Супрайен Самуэль из команды Верона отправил кросс в штрафную...
48'
Ромуло Соуза из команды Верона сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Судья сигнализирует, что Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Феличоли Джанфилиппо
46'
46'
46'
Тактическая замена. Валоти Матиа уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Беневенто играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Опасность! Верде Даниэле из команды Верона отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Диабате Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
46'
Дель Пинто Лоренцо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
46'
Безумный фол. Дель Пинто Лоренцо грубо играет против соперника. Пострадал Бюхель Марсель
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Диабате Шейк из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Дель Пинто Лоренцо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
44'
Судья свистит. Дель Пинто Лоренцо атаковал сзади соперника. Это Феличоли Джанфилиппо заработал своей команде штрафной
43'
43'
Феррари Алекс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
42'
42'
Йемелло Пьетро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Супрайен Самуэль наказан за толчок Бриньола Энрико
40'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
39'
Летиция Гаэтано коснулся мяча рукой.
38'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
38'
Бриньола Энрико из команды Беневенто играет слишком грубо. Супрайен Самуэль оказался на газоне.
38'
38'
Отличный пас сделал Бриньола Энрико из команды Беневенто. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
37'
36'
Выглядело как неплохой момент. Венути Лоренцо из команды Беневенто закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
Бриньола Энрико из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Судья свистит. Ромуло Соуза атаковал сзади соперника. Это Виола Николас заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
35'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Черчи Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Должен был быть гол! Йемелло Пьетро имел отличный шанс, но Сильвестри Марко не дал голу состоятся!
34'
ШАНС! Йемелло Пьетро вышел один-на-один с голкипером...
33'
Хорошую попытку сделал Бриньола Энрико. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Виола Николас разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
Отличные скиллы показывает Бриньола Энрико, обводя своих соперников
32'
Верде Даниэле из команды Верона в офсайде
31'
Диабате Шейк наказан за толчок Феррари Алекс
30'
Караччоло Антонио из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Диабате Шейк заработал фол
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
30'
Судья сигнализирует, что Феличоли Джанфилиппо из команды Верона поставил подножку. Пострадал Венути Лоренцо
29'
Караччоло Антонио из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
29'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
29'
Феррари Алекс из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
28'
Ромуло Соуза из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
28'
27'
Кальвано Симоне получил травму и заменен. Феличоли Джанфилиппо выходит на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Венути Лоренцо из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
26'
Кальвано Симоне возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Фантастический гол, где все сам сделал Летиция Гаэтано!
25'
Дель Пинто Лоренцо сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Летиция Гаэтано из команды Беневенто переиграл вратаря дальним ударом!
25'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Кальвано Симоне получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Кальвано Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Выглядело как неплохой момент. Черчи Алессио из команды Верона закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
23'
Ромуло Соуза разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
23'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает неудачный навес.
23'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
23'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
22'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
22'
21'
21'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Черчи Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
20'
Диабате Шейк мяч отрикошетил от ворот
20'
Виола Николас из команды Беневенто навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
19'
18'
17'
17'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
17'
Караччоло Антонио из команды Верона играет слишком грубо. Диабате Шейк оказался на газоне.
16'
16'
Диабате Шейк из команды Беневенто в офсайде
15'
15'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
14'
Ромуло Соуза из команды Верона играет слишком грубо. Виола Николас оказался на газоне.
14'
14'
14'
13'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
13'
13'
ШАНС! Джуричич Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает пас партнеру.
12'
Отличные скиллы показывает Йемелло Пьетро, обводя своих соперников
12'
Беневенто нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
12'
11'
Выглядело как неплохой момент. Йемелло Пьетро из команды Беневенто закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
11'
Почти гол! Йемелло Пьетро пробил головой по воротам, но Сильвестри Марко спас!
11'
11'
Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
9'
9'
Хорошую попытку сделал Бриньола Энрико. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Черчи Алессио из команды Верона направляет мяч в штрафную площадку, но Бриньоли Альберто выбегает и ловит мяч
8'
Отличные скиллы показывает Черчи Алессио, обводя своих соперников
8'
7'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Виола Николас из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
7'
Бюхель Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Должен был быть гол! Джуричич Филип имел отличный шанс, но Сильвестри Марко не дал голу состоятся!
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
5'
5'
5'
5'
5'
Хороший удар издали нанес Дель Пинто Лоренцо, но отличный сейв сделал Сильвестри Марко. Угловой.
4'
4'
Виола Николас из команды Беневенто делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
4'
3'
2'
Бюхель Марсель из команды Верона играет слишком грубо. Дель Пинто Лоренцо оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 3:0 Верона
Беневенто
50.4% (971)
Ничья:
20.3% (391)
Верона
29.2% (563)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Беневенто:
11.6% (224)
2:0 Беневенто:
10.8% (208)
1:1 Ничья:
10.8% (207)
0:1 Верона:
10.6% (204)
1:0 Беневенто:
9.9% (191)
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