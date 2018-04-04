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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Беневенто
3:0
Конец матча
Верона
0'
1:0
25' Гол
Летиция Гаэтано
45' Желтая карточка
Дель Пинто Лоренцо
52' Желтая карточка
Бюхель Марсель
52' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
2:0
66' Гол
Диабате Шейк
68' Желтая карточка
Феличоли Джанфилиппо
3:0
84' Гол
Диабате Шейк
90'+4
Второй тайм
93'
Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
93'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Гильерме Маркес грубо играет против соперника. Пострадал Петкович Бруно
Угловой
91'
Верде Даниэле из команды Верона разыграл угловой с левого угла.

91'
Верде Даниэле мяч отрикошетил от ворот
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Д'Аллесандро Марко из команды Беневенто делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Диабате Шейк из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Вукович Ягош
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
89'
Удар от ворот произведет Верона
Угловой
89'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
89'
Вольпичелли Джованни мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Верона поставил подножку. Пострадал Д'Аллесандро Марко
88'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Бриньола Энрико уходит с поля и его заменяет Вольпичелли Джованни
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Феличоли Джанфилиппо грубо играет против соперника. Пострадал Венути Лоренцо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Диабате Шейк забивает!
84'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Гильерме Маркес из команды Беневенто делает пас партнеру.
84'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Офсайд
83'
Верде Даниэле из команды Верона в офсайде
82'
Удар от ворот произведет Верона
81'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Джуричич Филип уходит с поля и его заменяет Д'Аллесандро Марко
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
80'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона в офсайде
80'
Виола Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона отправил кросс в штрафную...
79'
Верде Даниэле из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Ромуло Соуза из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
78'
Удар от ворот произведет Беневенто
78'
Опасность предотвращена - Летиция Гаэтано из команды Беневенто вступил в отбор удачно
78'
Отличные скиллы показывает Ромуло Соуза, обводя своих соперников
78'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Удар от ворот произведет Верона
77'
Летиция Гаэтано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Феррари Алекс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Летиция Гаэтано
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
74'
Удар от ворот произведет Верона
Угловой
74'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
74'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
74'
Гильерме Маркес из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
73'
Феррари Алекс из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Дель Пинто Лоренцо заработал фол
72'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Йемелло Пьетро уходит с поля и его заменяет Гильерме Маркес
71'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
71'
Бюхель Марсель из команды Верона отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
70'
Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе
70'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
69'
Джуричич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Феличоли Джанфилиппо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
68'
Безумный фол. Феличоли Джанфилиппо грубо играет против соперника. Пострадал Венути Лоренцо
Фол, нарушение
68'
Игрок команды Верона сделал подножку сопернику.
67'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Фоссати Марко
66'
Виола Николас сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Диабате Шейк из клуба "Беневенто" отправил мяч головой в ворота.
66'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Диабате Шейк и попал в каркас ворот!
Угловой
66'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
65'
Должен был быть гол! Йемелло Пьетро имел отличный шанс, но Сильвестри Марко не дал голу состоятся!
65'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Офсайд
65'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
65'
Удар от ворот произведет Верона
65'
Диабате Шейк из команды Беневенто наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
64'
Джуричич Филип из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
64'
Сильвестри Марко не дал случится голу! Йемелло Пьетро должен был забивать, но Сильвестри Марко сделал отличный сейв
64'
Сильвестри Марко не дал случится голу! Джуричич Филип должен был забивать, но Сильвестри Марко сделал отличный сейв
63'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
63'
Вукович Ягош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Бриньола Энрико из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
63'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
62'
Диабате Шейк из команды Беневенто в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
60'
О, нет. Из многообещающей позиции Бриньола Энрико из команды Беневенто наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
60'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает пас партнеру.
60'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает пас партнеру.
60'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Удар от ворот произведет Верона
57'
Виола Николас не смог попасть в створ ударом издали
56'
Сильвестри Марко не дал случится голу! Диабате Шейк должен был забивать, но Сильвестри Марко сделал отличный сейв
56'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Джуричич Филип из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
56'
Петкович Бруно из команды Верона в офсайде
56'
Черчи Алессио из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Бриньола Энрико грубо играет против соперника. Пострадал Петкович Бруно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
53'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Отличные скиллы показывает Джуричич Филип, обводя своих соперников
Желтая карточка
52'
Летиция Гаэтано сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Летиция Гаэтано атаковал сзади соперника. Это Феррари Алекс заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
52'
Бюхель Марсель сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
52'
Безумный фол. Бюхель Марсель грубо играет против соперника. Пострадал Дель Пинто Лоренцо
51'
Сильвестри Марко не дал случится голу! Диабате Шейк должен был забивать, но Сильвестри Марко сделал отличный сейв
51'
ШАНС! Диабате Шейк вышел один-на-один с голкипером...
51'
Джуричич Филип из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Отличные скиллы показывает Джуричич Филип, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Удар от ворот произведет Беневенто
49'
Джуричич Филип пробует нанести удар издали, но Сильвестри Марко держит все под контролем
Офсайд
48'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
48'
Черчи Алессио из команды Верона делает передачу одноклубнику.
48'
Супрайен Самуэль из команды Верона отправил кросс в штрафную...
48'
Ромуло Соуза из команды Верона сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Феличоли Джанфилиппо
46'
Удар от ворот произведет Верона
46'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Валоти Матиа уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Беневенто играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Опасность! Верде Даниэле из команды Верона отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Диабате Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Желтая карточка
46'
Дель Пинто Лоренцо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Дель Пинто Лоренцо грубо играет против соперника. Пострадал Бюхель Марсель
46'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Диабате Шейк из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Дель Пинто Лоренцо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Дель Пинто Лоренцо атаковал сзади соперника. Это Феличоли Джанфилиппо заработал своей команде штрафной
43'
Удар от ворот произведет Беневенто
43'
Феррари Алекс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Верона
42'
Йемелло Пьетро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
41'
Супрайен Самуэль наказан за толчок Бриньола Энрико
40'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
40'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
39'
Летиция Гаэтано коснулся мяча рукой.
38'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
38'
Бриньола Энрико из команды Беневенто играет слишком грубо. Супрайен Самуэль оказался на газоне.
38'
Удар от ворот произведет Верона
38'
Отличный пас сделал Бриньола Энрико из команды Беневенто. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
37'
Удар от ворот произведет Верона
36'
Выглядело как неплохой момент. Венути Лоренцо из команды Беневенто закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
Бриньола Энрико из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Ромуло Соуза атаковал сзади соперника. Это Виола Николас заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Черчи Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
34'
Должен был быть гол! Йемелло Пьетро имел отличный шанс, но Сильвестри Марко не дал голу состоятся!
34'
ШАНС! Йемелло Пьетро вышел один-на-один с голкипером...
33'
Хорошую попытку сделал Бриньола Энрико. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Виола Николас разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
Отличные скиллы показывает Бриньола Энрико, обводя своих соперников
Офсайд
32'
Верде Даниэле из команды Верона в офсайде
Фол, нарушение
31'
Диабате Шейк наказан за толчок Феррари Алекс
Фол, нарушение
30'
Караччоло Антонио из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Диабате Шейк заработал фол
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Феличоли Джанфилиппо из команды Верона поставил подножку. Пострадал Венути Лоренцо
29'
Караччоло Антонио из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
29'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
29'
Феррари Алекс из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Ромуло Соуза из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
28'
Удар от ворот произведет Беневенто
27'
Кальвано Симоне получил травму и заменен. Феличоли Джанфилиппо выходит на поле.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Венути Лоренцо из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
Травма, повреждение
26'
Кальвано Симоне возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Фантастический гол, где все сам сделал Летиция Гаэтано!
25'
Дель Пинто Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Летиция Гаэтано из команды Беневенто переиграл вратаря дальним ударом!
25'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Кальвано Симоне получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Кальвано Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Выглядело как неплохой момент. Черчи Алессио из команды Верона закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
23'
Ромуло Соуза разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
Удар от ворот произведет Верона
23'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает неудачный навес.
23'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
23'
Бриньоли Альберто взял и забрал мяч на выходе
22'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Офсайд
22'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
21'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Черчи Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
20'
Диабате Шейк мяч отрикошетил от ворот
20'
Виола Николас из команды Беневенто навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Верона
17'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Караччоло Антонио из команды Верона играет слишком грубо. Диабате Шейк оказался на газоне.
16'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
16'
Диабате Шейк из команды Беневенто в офсайде
Офсайд
15'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
15'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
Фол, нарушение
14'
Ромуло Соуза из команды Верона играет слишком грубо. Виола Николас оказался на газоне.
14'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
Офсайд
14'
Черчи Алессио из команды Верона в офсайде
13'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Верона
13'
ШАНС! Джуричич Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает пас партнеру.
12'
Отличные скиллы показывает Йемелло Пьетро, обводя своих соперников
12'
Беневенто нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
12'
Удар от ворот произведет Верона
11'
Выглядело как неплохой момент. Йемелло Пьетро из команды Беневенто закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
Джуричич Филип из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Почти гол! Йемелло Пьетро пробил головой по воротам, но Сильвестри Марко спас!
Угловой
11'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
11'
Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
9'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Хорошую попытку сделал Бриньола Энрико. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Черчи Алессио из команды Верона направляет мяч в штрафную площадку, но Бриньоли Альберто выбегает и ловит мяч
8'
Отличные скиллы показывает Черчи Алессио, обводя своих соперников
8'
Удар от ворот произведет Верона
7'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Виола Николас из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
7'
Бюхель Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
6'
Должен был быть гол! Джуричич Филип имел отличный шанс, но Сильвестри Марко не дал голу состоятся!
6'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
5'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
5'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
5'
Хороший удар издали нанес Дель Пинто Лоренцо, но отличный сейв сделал Сильвестри Марко. Угловой.
4'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Виола Николас из команды Беневенто делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Джуричич Филип из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Беневенто
Фол, нарушение
2'
Бюхель Марсель из команды Верона играет слишком грубо. Дель Пинто Лоренцо оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 3:0 Верона
Беневенто
50.4% (971)
Ничья:
20.3% (391)
Верона
29.2% (563)

Вы не участвовали в прогнозе

Беневенто:
11.6% (224)
Беневенто:
10.8% (208)
Ничья:
10.8% (207)
Верона:
10.6% (204)
Беневенто:
9.9% (191)
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