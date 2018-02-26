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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Рома

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 53 минуты, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Рома
Наполи
53% (971)
Ничья:
19% (348)
Рома
28% (512)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
13.8% (252)
Наполи:
10.8% (198)
Рома:
10.3% (189)
Ничья:
9.6% (176)
Ничья:
9.3% (171)
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