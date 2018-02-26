Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Рома

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Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
Рома (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи Серия A
- 04.03.2017 Рома 1:2 Наполи Серия A
- 15.10.2016 Наполи 1:3 Рома Серия A
- 25.04.2016 Рома 1:0 Наполи Серия A
- 13.12.2015 Наполи 0:0 Рома Серия A
- 04.04.2015 Рома 1:0 Наполи Серия A
- 01.11.2014 Наполи 2:0 Рома Серия A
- 09.03.2014 Наполи 1:0 Рома Серия A
- 12.02.2014 Наполи 3:0 Рома Кубок Италии
- 05.02.2014 Рома 3:2 Наполи Кубок Италии
- 18.10.2013 Рома 2:0 Наполи Серия A
- 19.05.2013 Рома 2:1 Наполи Серия A
- 06.01.2013 Наполи 4:1 Рома Серия A
- 28.04.2012 Рома 2:2 Наполи Серия A
- 18.12.2011 Наполи 1:3 Рома Серия A
- 12.02.2011 Рома 0:2 Наполи Серия A
- 03.10.2010 Наполи 2:0 Рома Серия A
- 28.02.2010 Наполи 2:2 Рома Серия A
- 04.10.2009 Рома 2:1 Наполи Серия A
- 25.01.2009 Наполи 0:3 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|60 - 15
|69
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|62 - 15
|65
|3.
|Лацио
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|64 - 33
|52
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|42 - 21
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|40 - 21
|50
|6.
|Сампдория
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|46 - 34
|44
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 30
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|35 - 32
|35
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 38
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|33 - 38
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 27
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|23 - 41
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 43
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|15 - 46
|23
|17.
|Кротоне
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 47
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|26 - 49
|20
|19.
|Верона
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|24 - 51
|19
|20.
|Беневенто
|Заявка
|26
|3
|1
|22
|18 - 60
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - РомаДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 53 минуты, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Рома
Наполи
53% (971)
Ничья:
19% (348)
Рома
28% (512)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Наполи:
13.8% (252)
1:0 Наполи:
10.8% (198)
0:1 Рома:
10.3% (189)
1:1 Ничья:
9.6% (176)
0:0 Ничья:
9.3% (171)
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