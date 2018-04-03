Стадион: Дачия-Арена
0:2
Конец матча
27' Желтая карточкаХалльфредссон Эмиль
0:1
29' ПенальтиВерету Жордан
44' Желтая карточкаПесселья Херман
56' Желтая карточкаУго Витор
57' Желтая карточкаКьеза Федерико
67' Желтая карточкаСапонара Риккардо
67' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
0:2
71' ГолСимеоне Джованни
Новости после матча
Второй тайм
94'
Фиорентина заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе подал угловой слева.
93'
Дабо Брайан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
93'
93'
Янкто Якуб из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
92'
Дабо Брайан наказан за толчок Барак Антонин
92'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
91'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
89'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает неудачный навес.
89'
88'
87'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Эйссерик Валентин
87'
Диаш Жиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
86'
Шанс! Ласанья Кевин из команды Удинезе пробил головой, но мимо
86'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
86'
Янкто Якуб из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает неудачный навес.
84'
Диаш Жиль из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Балич Андрия пострадал.
83'
Песселья Херман нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
83'
Должен был быть гол! Бенасси Марко имел отличный шанс, но Бицарри Альбано не дал голу состоятся!
83'
ШАНС! Бенасси Марко вышел один-на-один с голкипером...
82'
82'
82'
Ласанья Кевин не смог попасть в створ ударом издали
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
80'
Барак Антонин из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Ласанья Кевин наказан за толчок Дабо Брайан
77'
77'
ШАНС! Ласанья Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
76'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина играет слишком грубо. Видмер Сильван оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
74'
73'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Видмер Сильван
73'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Ласанья Кевин
71'
Кьеза Федерико сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Симеоне Джованни изменил счет на табло!
71'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
70'
Ингельссон Сванте не смог попасть в створ ударом издали
70'
69'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Тактическая замена. Сапонара Риккардо уходит с поля и его заменяет Диаш Жиль
67'
Тактическая замена. Фальчинелли Диего уходит с поля и его заменяет Симеоне Джованни
67'
Де Пауль Родриго получил желтую карточку от судьи
67'
Сапонара Риккардо получил желтую карточку от судьи
66'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
66'
Судья сигнализирует, что Дабо Брайан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Судья сигнализирует, что Сапонара Риккардо из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Янкто Якуб
65'
Барак Антонин нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
64'
64'
64'
64'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
62'
62'
Какой промах! Песселья Херман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
62'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина подал угловой справа.
61'
Фальчинелли Диего нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
61'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Каэтано Самир наказан за толчок Бираги Кристиано
58'
57'
Кьеза Федерико получил желтую карточку от судьи
57'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет слишком грубо. Де Пауль Родриго оказался на газоне.
57'
57'
56'
Уго Витор получил желтую карточку от судьи
56'
Судья сигнализирует, что Уго Витор из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Барак Антонин
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
55'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
55'
Бираги Кристиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
54'
53'
53'
52'
Барак Антонин из команды Удинезе играет слишком грубо. Уго Витор оказался на газоне.
51'
Сапонара Риккардо наказан за толчок Каэтано Самир
51'
51'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
49'
49'
Янкто Якуб нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
48'
Дабо Брайан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
48'
Хороший удар издали нанес Янкто Якуб, но отличный сейв сделал Спортьелло Марко. Угловой.
47'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина подал угловой слева.
47'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Халльфредссон Эмиль уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
46'
Тактическая замена. Пеццелла Джузеппе уходит с поля и его заменяет Ингельссон Сванте
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
45'
44'
Песселья Херман получил желтую карточку от судьи
44'
Безумный фол. Песселья Херман грубо играет против соперника. Пострадал Перица Стипе
43'
Стрюгер-Ларсен Йенс наказан за толчок Фальчинелли Диего
43'
43'
42'
Данило Ларанжера наказан за толчок Фальчинелли Диего
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина играет слишком грубо. Видмер Сильван оказался на газоне.
38'
Балич Андрия из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
37'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Балич Андрия
37'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Фальчинелли Диего имел все шансы забить, но Бицарри Альбано сделал отличный сейв!
37'
Сапонара Риккардо нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
36'
Миленкович Никола наказан за толчок Перица Стипе
35'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
34'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
33'
Перица Стипе из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Пеццелла Джузеппе нанес удар головой, но Спортьелло Марко спокойно отбил мяч.
32'
31'
Балич Андрия пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
30'
Судья сигнализирует, что Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
30'
Бираги Кристиано наказан за толчок Видмер Сильван
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Г О О О О Л - Верету Жордан из команды Фиорентина забивает с точки!
28'
ПЕНАЛЬТИ - Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кьеза Федерико.
28'
Фальчинелли Диего разрезает оборону соперника отличным пасом
27'
Судья сигнализирует, что Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Дабо Брайан
27'
Халльфредссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
26'
Безумный фол. Халльфредссон Эмиль грубо играет против соперника. Пострадал Уго Витор
26'
Дабо Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Дабо Брайан пострадал.
25'
Судья сигнализирует, что Балич Андрия из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Дабо Брайан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
25'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
23'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина направляет мяч в штрафную площадку, но Бицарри Альбано выбегает и ловит мяч
23'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
22'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина подал угловой слева.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
21'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
20'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сапонара Риккардо
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Верету Жордан ошибается в защите.
19'
19'
Пеццелла Джузеппе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
19'
Спортьелло Марко отбил мяч на угловой после удара Перица Стипе из штрафной площади.
18'
Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
18'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Дабо Брайан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
17'
16'
16'
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
13'
13'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
11'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
11'
Кьеза Федерико не смог попасть в створ ударом издали
11'
Бицарри Альбано ошибается в защите.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
9'
Шанс! Перица Стипе из команды Удинезе пробил головой, но мимо
9'
9'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
9'
8'
8'
8'
8'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Перица Стипе из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Кьеза Федерико нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
5'
Бицарри Альбано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
4'
Миленкович Никола из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Дабо Брайан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Пеццелла Джузеппе
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
-
-
Астори умер естественной смертью — 17:30
-
Прогнозы на матч Удинезе 0:2 Фиорентина
Удинезе
45.6% (878)
Ничья:
23.2% (447)
Фиорентина
31.2% (601)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
12.9% (249)
1:2 Фиорентина:
12.5% (240)
0:0 Ничья:
9.8% (188)
2:1 Удинезе:
9.7% (187)
0:1 Фиорентина:
9.6% (185)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация