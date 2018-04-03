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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
0:2
Конец матча
Фиорентина
0'
27' Желтая карточка
Халльфредссон Эмиль
0:1
29' Пенальти
Верету Жордан
44' Желтая карточка
Песселья Херман
56' Желтая карточка
Уго Витор
57' Желтая карточка
Кьеза Федерико
67' Желтая карточка
Сапонара Риккардо
67' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
0:2
71' Гол
Симеоне Джованни
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Фиорентина заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Угловой
93'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе подал угловой слева.
93'
Дабо Брайан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93'
Удар от ворот произведет Фиорентина
93'
Янкто Якуб из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Фол, нарушение
92'
Дабо Брайан наказан за толчок Барак Антонин
92'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Угловой
91'
Эйссерик Валентин из команды Фиорентина разыграл угловой с правого угла.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Удар от ворот произведет Фиорентина
89'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе делает неудачный навес.
89'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Эйссерик Валентин
87'
Диаш Жиль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Удар от ворот произведет Фиорентина
86'
Шанс! Ласанья Кевин из команды Удинезе пробил головой, но мимо
86'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
86'
Янкто Якуб из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
Балич Андрия из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает неудачный навес.
Фол, нарушение
84'
Диаш Жиль из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Балич Андрия пострадал.
83'
Песселья Херман нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
83'
Должен был быть гол! Бенасси Марко имел отличный шанс, но Бицарри Альбано не дал голу состоятся!
83'
ШАНС! Бенасси Марко вышел один-на-один с голкипером...
82'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Фиорентина
82'
Ласанья Кевин не смог попасть в створ ударом издали
81'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Фиорентина
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
80'
Барак Антонин из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
77'
Ласанья Кевин наказан за толчок Дабо Брайан
77'
Удар от ворот произведет Фиорентина
77'
ШАНС! Ласанья Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
76'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
76'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина играет слишком грубо. Видмер Сильван оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Видмер Сильван
73'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Ласанья Кевин
71'
Кьеза Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Симеоне Джованни изменил счет на табло!
71'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Удар от ворот произведет Фиорентина
70'
Ингельссон Сванте не смог попасть в створ ударом издали
70'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Тактическая замена. Сапонара Риккардо уходит с поля и его заменяет Диаш Жиль
67'
Тактическая замена. Фальчинелли Диего уходит с поля и его заменяет Симеоне Джованни
Желтая карточка
67'
Де Пауль Родриго получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Сапонара Риккардо получил желтую карточку от судьи
66'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Дабо Брайан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
65'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
65'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Сапонара Риккардо из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Янкто Якуб
65'
Барак Антонин нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
64'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Удар от ворот произведет Фиорентина
62'
Удар от ворот произведет Удинезе
62'
Какой промах! Песселья Херман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
62'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина подал угловой справа.
61'
Фальчинелли Диего нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
61'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
59'
Каэтано Самир наказан за толчок Бираги Кристиано
58'
Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Кьеза Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет слишком грубо. Де Пауль Родриго оказался на газоне.
57'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Уго Витор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Уго Витор из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Барак Антонин
56'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
55'
Бираги Кристиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
53'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Барак Антонин из команды Удинезе играет слишком грубо. Уго Витор оказался на газоне.
Фол, нарушение
51'
Сапонара Риккардо наказан за толчок Каэтано Самир
51'
Удар от ворот произведет Удинезе
51'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Удар от ворот произведет Удинезе
49'
Удар от ворот произведет Фиорентина
49'
Янкто Якуб нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
48'
Дабо Брайан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Ингельссон Сванте из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
48'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
48'
Хороший удар издали нанес Янкто Якуб, но отличный сейв сделал Спортьелло Марко. Угловой.
47'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина подал угловой слева.
47'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Халльфредссон Эмиль уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
46'
Тактическая замена. Пеццелла Джузеппе уходит с поля и его заменяет Ингельссон Сванте
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Песселья Херман получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Песселья Херман грубо играет против соперника. Пострадал Перица Стипе
43'
Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
39'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина играет слишком грубо. Видмер Сильван оказался на газоне.
38'
Балич Андрия из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Балич Андрия
37'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Фальчинелли Диего имел все шансы забить, но Бицарри Альбано сделал отличный сейв!
37'
Сапонара Риккардо нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Фол, нарушение
36'
Миленкович Никола наказан за толчок Перица Стипе
35'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
34'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
33'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
33'
Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
33'
Перица Стипе из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Пеццелла Джузеппе нанес удар головой, но Спортьелло Марко спокойно отбил мяч.
32'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
31'
Балич Андрия пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
Фол, нарушение
30'
Бираги Кристиано наказан за толчок Видмер Сильван
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Верету Жордан из команды Фиорентина забивает с точки!
Фол, нарушение
28'
ПЕНАЛЬТИ - Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кьеза Федерико.
28'
Фальчинелли Диего разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Дабо Брайан
Желтая карточка
27'
Халльфредссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Халльфредссон Эмиль грубо играет против соперника. Пострадал Уго Витор
26'
Дабо Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Дабо Брайан пострадал.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Балич Андрия из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Дабо Брайан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
23'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина направляет мяч в штрафную площадку, но Бицарри Альбано выбегает и ловит мяч
23'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
Угловой
22'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина подал угловой слева.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
21'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сапонара Риккардо
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Верету Жордан ошибается в защите.
19'
Удар от ворот произведет Фиорентина
19'
Пеццелла Джузеппе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
19'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
19'
Спортьелло Марко отбил мяч на угловой после удара Перица Стипе из штрафной площади.
18'
Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
18'
Кьеза Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Дабо Брайан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
16'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
13'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
13'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
11'
Кьеза Федерико не смог попасть в створ ударом издали
11'
Бицарри Альбано ошибается в защите.
10'
Удар от ворот произведет Удинезе
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Удар от ворот произведет Фиорентина
9'
Шанс! Перица Стипе из команды Удинезе пробил головой, но мимо
9'
Балич Андрия из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
9'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Балич Андрия из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
9'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
8'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Перица Стипе из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Удар от ворот произведет Удинезе
7'
Кьеза Федерико нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
5'
Бицарри Альбано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
4'
Миленкович Никола из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Дабо Брайан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Пеццелла Джузеппе
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Удинезе 0:2 Фиорентина
Удинезе
45.6% (878)
Ничья:
23.2% (447)
Фиорентина
31.2% (601)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
12.9% (249)
Фиорентина:
12.5% (240)
Ничья:
9.8% (188)
Удинезе:
9.7% (187)
Фиорентина:
9.6% (185)
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