Второй тайм

94' Фиорентина заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

93' Дабо Брайан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Удар от ворот произведет Фиорентина

93' Янкто Якуб из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' Игрок клуба " Фиорентина " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

90' Удар от ворот произведет Фиорентина

89' Игрок клуба " Удинезе " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

88' Игрок клуба " Фиорентина " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

87' Удар от ворот произведет Фиорентина

86' Янкто Якуб из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

83' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок клуба " Фиорентина " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

82' Удар от ворот произведет Фиорентина

82' Ласанья Кевин не смог попасть в створ ударом издали

81' Игрок клуба " Фиорентина " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

80' Удар от ворот произведет Фиорентина

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

79' Игрок клуба " Удинезе " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

77' Удар от ворот произведет Фиорентина

77' ШАНС! Ласанья Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

76' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

74' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Г О О О О Л - Симеоне Джованни изменил счет на табло!

71' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.

70' Удар от ворот произведет Фиорентина

70' Ингельссон Сванте не смог попасть в створ ударом издали

70' Игрок клуба " Удинезе " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

68' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

67' Сапонара Риккардо получил желтую карточку от судьи

66' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

65' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

65' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

64' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок клуба " Удинезе " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

63' Удар от ворот произведет Фиорентина

62' Удар от ворот произведет Удинезе

62' Какой промах! Песселья Херман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

61' Фальчинелли Диего нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

61' Игрок клуба " Фиорентина " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

58' Балич Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Кьеза Федерико получил желтую карточку от судьи

57' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Уго Витор получил желтую карточку от судьи

56' Игрок клуба " Удинезе " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

55' Дабо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бираги Кристиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Игрок клуба " Фиорентина " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

53' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Удинезе

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

50' Удар от ворот произведет Удинезе

49' Удар от ворот произведет Фиорентина

48' Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Дабо Брайан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бенасси Марко из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.