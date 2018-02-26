Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Ювентус

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 25.02.2018 Сассуоло 0:3 Лацио СA
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
Последние игры между собой
Лацио: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Ювентус: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио Серия A
- 13.08.2017 Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок
- 17.05.2017 Ювентус 2:0 Лацио Кубок Италии
- 22.01.2017 Ювентус 2:0 Лацио Серия A
- 27.08.2016 Лацио 0:1 Ювентус Серия A
- 20.04.2016 Ювентус 3:0 Лацио Серия A
- 20.01.2016 Лацио 0:1 Ювентус Кубок Италии
- 04.12.2015 Лацио 0:2 Ювентус Серия A
- 08.08.2015 Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок
- 20.05.2015 Ювентус 2:1 Лацио Кубок Италии
- 18.04.2015 Ювентус 2:0 Лацио Серия A
- 22.11.2014 Лацио 0:3 Ювентус Серия A
- 25.01.2014 Лацио 1:1 Ювентус Серия A
- 31.08.2013 Ювентус 4:1 Лацио Серия A
- 18.08.2013 Ювентус 4:0 Лацио Суперкубок Италии
- 15.04.2013 Лацио 0:2 Ювентус Серия A
- 29.01.2013 Лацио 2:1 Ювентус Кубок Италии
- 22.01.2013 Ювентус 1:1 Лацио Кубок Италии
- 17.11.2012 Ювентус 0:0 Лацио Серия A
- 11.04.2012 Ювентус 2:1 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|60 - 15
|69
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|62 - 15
|65
|3.
|Лацио
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|64 - 33
|52
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|42 - 21
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|40 - 21
|50
|6.
|Сампдория
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|46 - 34
|44
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 30
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|35 - 32
|35
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 38
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|33 - 38
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 27
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|23 - 41
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 43
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|15 - 46
|23
|17.
|Кротоне
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 47
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|26 - 49
|20
|19.
|Верона
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|24 - 51
|19
|20.
|Беневенто
|Заявка
|26
|3
|1
|22
|18 - 60
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - ЮвентусДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 8 минут, которая состоится 03.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Лацио - Ювентус
Лацио
46.1% (845)
Ничья:
20.1% (369)
Ювентус
33.8% (619)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ювентус:
13.1% (241)
1:1 Ничья:
11.2% (205)
0:2 Ювентус:
10.4% (191)
0:1 Ювентус:
10.1% (185)
2:1 Лацио:
9.3% (171)
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