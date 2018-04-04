Стадион: Марк-Антонио Бентегоди Зрители: 6000
22' Желтая карточкаМаньянелли Франческо
27' Красная карточкаАдьяпонг Клод
42' Желтая карточкаГобби Массимо
45' Желтая карточкаДжаккерини Эммануэле
48' Желтая карточкаХетемай Перпарим
1:0
72' ГолДжаккерини Эммануэле
84' Вторая желтая карточкаМаньянелли Франческо
90' Желтая карточкаКаччаторе Фабрицио
1:1
90' ГолКассата Франческо
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Сегодняшная посещаемость составляет 6000 болельщиков
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
97'
Бани Маттиа из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
97'
96'
96'
95'
Г О О О О Л Кассата Франческо закручивает штрафной в сетку! Великолепно
95'
Кассата Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Каччаторе Фабрицио получил желтую карточку от судьи
94'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево играет слишком грубо. Миссироли Симоне оказался на газоне.
94'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Гобби Массимо из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
91'
Миссироли Симоне нанес удар головой, но Соррентино Стефано спокойно отбил мяч.
91'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Гобби Массимо наказан за толчок Рагуза Антонио
91'
Кастро Лукас из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает неудачный навес.
90'
Бирса Вальтер из команды Кьево разыграл угловой с правого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Пелузо Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
89'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
88'
87'
Инглезе Роберто из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Судья сигнализирует, что Рагуза Антонио из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джаккерини Эммануэле
87'
Удар от ворот произведет Кьево
86'
Рагуза Антонио нанес удар чуть мимо. Близко!
86'
Миссироли Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает передачу одноклубнику.
86'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
85'
Бани Маттиа наказан за толчок Ачерби Франческо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Маньянелли Франческо получает вторую желтую карточку. Удаление.
84'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Пеллиссье Серхио
83'
Бани Маттиа возвращается на поле, всё в порядке.
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Бани Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Кассата Франческо из команды Сассуоло пасует в штрафную, но Соррентино Стефано выходит и ловит мяч.
82'
Бани Маттиа ошибается в защите.
81'
Политано Маттео пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Кассата Франческо из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
79'
79'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Гольданига Эдоардо получил травму и заменен. Пелузо Федерико выходит на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Кастро Лукас из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Инглезе Роберто наказан за толчок Ачерби Франческо
76'
Удар от ворот произведет Кьево
75'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Гамберини Алессандро получил травму и заменен. Цесар Боштян выходит на поле.
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Гамберини Алессандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Гамберини Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
72'
Г О О О О Л - Джаккерини Эммануэле забивает!
72'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Удар от ворот произведет Кьево
71'
70'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Удар от ворот произведет Кьево
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево в офсайде
68'
Гобби Массимо из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Берарди Доменико получил травму и заменен. Рагуза Антонио выходит на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Берарди Доменико возвращается на поле, всё в порядке.
66'
66'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Удар от ворот произведет Кьево
63'
Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Бирса Вальтер
63'
Миссироли Симоне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Кассата Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
63'
О, нет. Из многообещающей позиции Берарди Доменико из команды Сассуоло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Политано Маттео
62'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
57'
Удар от ворот произведет Кьево
57'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
56'
Бабакар Хоума не смог попасть в створ ударом издали
56'
Кастро Лукас наказан за толчок Маньянелли Франческо
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
54'
Хетемай Перпарим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
54'
Радованович Иван из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
54'
Выглядело как неплохой момент. Инглезе Роберто из команды Кьево закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
54'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
54'
54'
Отличные скиллы показывает Гобби Массимо, обводя своих соперников
53'
53'
Шанс! Степински Мариуш из команды Кьево пробил головой, но мимо
52'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
52'
Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
Матч возобновится спорным мячом
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Матч остановлен
50'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Хетемай Перпарим получил желтую карточку от судьи
48'
Безумный фол. Хетемай Перпарим грубо играет против соперника. Пострадал Миссироли Симоне
48'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Инглезе Роберто из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
47'
ШАНС! Степински Мариуш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Джаккерини Эммануэле получил желтую карточку от судьи
47'
Безумный фол. Джаккерини Эммануэле грубо играет против соперника. Пострадал Кассата Франческо
47'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кассата Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
44'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
44'
Лирола Поль из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
43'
Радованович Иван пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа держит все под контролем
42'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Гобби Массимо получил желтую карточку от судьи
42'
Гобби Массимо из команды Кьево играет слишком грубо. Кассата Франческо оказался на газоне.
40'
40'
Берарди Доменико бьет со штрафного в створ, но Соррентино Стефано держит все под контролем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Судья сигнализирует, что Гамберини Алессандро из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
39'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
38'
Удар от ворот произведет Кьево
38'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
38'
Степински Мариуш наказан за толчок Маньянелли Франческо
36'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
36'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Радованович Иван из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
34'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
ШАНС! Берарди Доменико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Степински Мариуш из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
33'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Судья сигнализирует, что Каччаторе Фабрицио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Дель Орко Кристиан
31'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
28'
Соррентино Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
УДАЛЕНИЕ! - Адьяпонг Клод увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
27'
Безумный фол. Адьяпонг Клод грубо играет против соперника. Пострадал Соррентино Стефано
26'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
26'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
23'
23'
Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
22'
Маньянелли Франческо получил желтую карточку от судьи
22'
Безумный фол. Маньянелли Франческо грубо играет против соперника. Пострадал Кастро Лукас
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Кастро Лукас из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
19'
19'
19'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
18'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
17'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Берарди Доменико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Радованович Иван пострадал.
14'
Степински Мариуш наказан за толчок Гольданига Эдоардо
14'
12'
Удар от ворот произведет Кьево
12'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
11'
Степински Мариуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
11'
Кассата Франческо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
9'
Лирола Поль из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
Степински Мариуш из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Удар от ворот произведет Кьево
5'
Кассата Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Судья сигнализирует, что Кастро Лукас из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
5'
Судья сигнализирует, что Степински Мариуш из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
3'
3'
Удар от ворот произведет Кьево
3'
Как он промахнулся? Бабакар Хоума имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 1:1 Сассуоло
Кьево
50.1% (965)
Ничья:
21.1% (407)
Сассуоло
28.7% (553)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кьево:
12.7% (245)
1:1 Ничья:
11.3% (218)
2:1 Кьево:
10.9% (210)
1:2 Сассуоло:
10.3% (199)
0:0 Ничья:
9.8% (188)
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