Стадион: Олимпийский стадион (Турин) Зрители: 10000
1:0
16' ГолБелотти Андреа
2:0
20' ГолФальке Яго
36' Желтая карточкаФараони Марко
3:0
36' ГолБелотти Андреа
66' Желтая карточкаРинкон Томас
4:0
68' ГолБелотти Андреа
4:1
90' ГолФараони Марко
Новости после матча
Второй тайм
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
90'
Тумминелло Марко сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Фараони Марко изменил счет на табло!
90'
Тумминелло Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Торино остается без одного игрока, потому что Alessandro Buongiorno уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
89'
Баррека Антонио из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Alessandro Buongiorno получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Alessandro Buongiorno на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Баррека Антонио из команды Торино в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Тумминелло Марко из команды Кротоне играет слишком грубо. Ринкон Томас оказался на газоне.
83'
83'
Тумминелло Марко не смог попасть в створ ударом издали
83'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сими Нванкво
82'
82'
Тактическая замена. Моретти Эмилиано уходит с поля и его заменяет Alessandro Buongiorno
81'
Сампиризи Марио из команды Кротоне в офсайде
80'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Тактическая замена. Роден Маркус уходит с поля и его заменяет Крочата Джованни
79'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
77'
Белотти Андреа наказан за толчок Айети Арлинд
76'
Ляич Адем бьет со штрафного в створ, но Кордац Алекс держит все под контролем
75'
Судья сигнализирует, что Айети Арлинд из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
75'
75'
Как он промахнулся? Дзанеллато Никколо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Судья сигнализирует, что Моретти Эмилиано из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сими Нванкво
74'
73'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Оби Джоэл
73'
Судья сигнализирует, что Дзанеллато Никколо из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Моретти Эмилиано
73'
Дзанеллато Никколо из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Роден Маркус из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Ринкон Томас пострадал.
71'
Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Тумминелло Марко
71'
Фараони Марко из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
71'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Сими Нванкво из команды Кротоне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
70'
Баррека Антонио из команды Торино опасно и грубо сыграл. Фараони Марко пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
68'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Белотти Андреа изменил счет на табло!
68'
Фальке Яго из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Фальке Яго из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
68'
68'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
66'
Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
66'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Роден Маркус пострадал.
66'
Павлович Данэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Тротта Марселло не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
63'
63'
63'
63'
63'
Шанс! Базелли Даниэле из команды Торино пробил головой, но мимо
63'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
62'
62'
Сими Нванкво из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Бонифаци Кевин пострадал.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
61'
61'
61'
60'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Сими Нванкво из команды Кротоне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
58'
Тактическая замена. Де Сильвестри Лоренцо уходит с поля и его заменяет Баррека Антонио
58'
Судья сигнализирует, что Айети Арлинд из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
57'
57'
56'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды Торино поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
56'
55'
55'
Тротта Марселло не смог попасть в створ ударом издали
55'
Роден Маркус из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
53'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
53'
Дзанеллато Никколо из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Ринкон Томас пострадал.
51'
51'
Фараони Марко не смог попасть в створ ударом издали
51'
Фараони Марко из команды Кротоне идет с мячом вперед на обострение...
50'
50'
Базелли Даниэле из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
47'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
47'
Шанс! Фальке Яго из команды Торино пробил головой, но мимо
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сими Нванкво и попал в каркас ворот!
45'
Павлович Данэль из команды Кротоне подал угловой справа.
45'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
45'
Павлович Данэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Белотти Андреа из команды Торино опасно и грубо сыграл. Роден Маркус пострадал.
44'
Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
43'
Фальке Яго из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
43'
42'
41'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Роден Маркус
40'
40'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Бонифаци Кевин из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
39'
Белотти Андреа из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
36'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Белотти Андреа изменил счет на табло!
36'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Фараони Марко получил желтую карточку от судьи
36'
Судья сигнализирует, что Фараони Марко из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Павлович Данэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Барберис Андреа пострадал.
33'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сампиризи Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
32'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Павлович Данэль из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Де Сильвестри Лоренцо
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
28'
28'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
28'
Дзанеллато Никколо из команды Кротоне точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
28'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
27'
Павлович Данэль из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Судья сигнализирует, что Дзанеллато Никколо из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
24'
24'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Фараони Марко из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
23'
Отличные скиллы показывает Белотти Андреа, обводя своих соперников
22'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Моретти Эмилиано из команды Торино опасно и грубо сыграл. Фараони Марко пострадал.
20'
Базелли Даниэле сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Фальке Яго из команды Торино переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
18'
Хорошую попытку сделал Тротта Марселло. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Белотти Андреа из команды Торино опасно и грубо сыграл. Чеккерини Федерико пострадал.
16'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
16'
ГОЛ! Легко закончил атаку Белотти Андреа из команды Торино, забив в пустые ворота!
16'
Белотти Андреа бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
16'
Бенали Ахмед получил травму и заменен. Дзанеллато Никколо выходит на поле.
15'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
13'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Бенали Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
9'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
5'
5'
Павлович Данэль из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
3'
3'
Павлович Данэль не смог попасть в створ ударом издали
3'
Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Тротта Марселло оказался на газоне.
2'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 4:1 Кротоне
Торино
54.8% (1054)
Ничья:
17.2% (330)
Кротоне
28.1% (540)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Торино:
12.7% (245)
2:0 Торино:
12.2% (235)
2:1 Торино:
11.1% (213)
0:1 Кротоне:
9.9% (191)
1:1 Ничья:
9.5% (183)
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