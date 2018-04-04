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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 10000
Торино
4:1
Конец матча
Кротоне
0'
1:0
16' Гол
Белотти Андреа
2:0
20' Гол
Фальке Яго
36' Желтая карточка
Фараони Марко
3:0
36' Гол
Белотти Андреа
66' Желтая карточка
Ринкон Томас
4:0
68' Гол
Белотти Андреа
4:1
90' Гол
Фараони Марко
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
90'
Тумминелло Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фараони Марко изменил счет на табло!
90'
Тумминелло Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

Травма, повреждение
89'
Торино остается без одного игрока, потому что Alessandro Buongiorno уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
89'
Баррека Антонио из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Оби Джоэл из команды Торино отправил кросс в штрафную...
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Alessandro Buongiorno получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
86'
Alessandro Buongiorno на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
85'
Баррека Антонио из команды Торино в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
84'
Тумминелло Марко из команды Кротоне играет слишком грубо. Ринкон Томас оказался на газоне.
83'
Удар от ворот произведет Торино
83'
Тумминелло Марко не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сими Нванкво
82'
Удар от ворот произведет Торино
82'
Тактическая замена. Моретти Эмилиано уходит с поля и его заменяет Alessandro Buongiorno
81'
Сампиризи Марио из команды Кротоне в офсайде
Угловой
80'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Тактическая замена. Роден Маркус уходит с поля и его заменяет Крочата Джованни
79'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Белотти Андреа наказан за толчок Айети Арлинд
76'
Ляич Адем бьет со штрафного в створ, но Кордац Алекс держит все под контролем
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Айети Арлинд из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
75'
Удар от ворот произведет Торино
75'
Как он промахнулся? Дзанеллато Никколо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Моретти Эмилиано из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сими Нванкво
74'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Оби Джоэл
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Дзанеллато Никколо из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Моретти Эмилиано
73'
Дзанеллато Никколо из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
72'
Роден Маркус из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Ринкон Томас пострадал.
71'
Тактическая замена. Тротта Марселло уходит с поля и его заменяет Тумминелло Марко
Фол, нарушение
71'
Фараони Марко из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
71'
Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Павлович Данэль из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
71'
Сими Нванкво из команды Кротоне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Баррека Антонио из команды Торино опасно и грубо сыграл. Фараони Марко пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Белотти Андреа изменил счет на табло!
68'
Фальке Яго из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Фальке Яго из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
68'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
66'
Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Роден Маркус пострадал.
66'
Павлович Данэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ляич Адем из команды Торино отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Торино
66'
Тротта Марселло не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
63'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Дзанеллато Никколо из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Кротоне
63'
Шанс! Базелли Даниэле из команды Торино пробил головой, но мимо
63'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
62'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Сими Нванкво из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Бонифаци Кевин пострадал.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
61'
Дзанеллато Никколо из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
61'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дзанеллато Никколо из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
61'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Ляич Адем из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
60'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Сими Нванкво из команды Кротоне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
58'
Тактическая замена. Де Сильвестри Лоренцо уходит с поля и его заменяет Баррека Антонио
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Айети Арлинд из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
57'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Павлович Данэль из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды Торино поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
56'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Удар от ворот произведет Торино
55'
Тротта Марселло не смог попасть в створ ударом издали
55'
Роден Маркус из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
53'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
53'
Дзанеллато Никколо из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Ринкон Томас пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Торино
51'
Фараони Марко не смог попасть в створ ударом издали
51'
Фараони Марко из команды Кротоне идет с мячом вперед на обострение...
50'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Базелли Даниэле из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
47'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Кротоне
47'
Шанс! Фальке Яго из команды Торино пробил головой, но мимо
46'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сими Нванкво и попал в каркас ворот!
Угловой
45'
Павлович Данэль из команды Кротоне подал угловой справа.
45'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Павлович Данэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Белотти Андреа из команды Торино опасно и грубо сыграл. Роден Маркус пострадал.
44'
Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Павлович Данэль из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Кротоне
43'
Фальке Яго из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
43'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
42'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
41'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Роден Маркус
40'
Удар от ворот произведет Кротоне
40'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Бонифаци Кевин из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
39'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой справа.
39'
Белотти Андреа из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Белотти Андреа изменил счет на табло!
36'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Фараони Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Фараони Марко из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Павлович Данэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Барберис Андреа пострадал.
33'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой справа.
32'
Сампиризи Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
32'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Ляич Адем из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Павлович Данэль из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Де Сильвестри Лоренцо
30'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
28'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
28'
Дзанеллато Никколо из команды Кротоне точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
28'
Сими Нванкво из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Павлович Данэль из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Удар от ворот произведет Кротоне
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Дзанеллато Никколо из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
24'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Фараони Марко из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Белотти Андреа пострадал.
23'
Отличные скиллы показывает Белотти Андреа, обводя своих соперников
22'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Моретти Эмилиано из команды Торино опасно и грубо сыграл. Фараони Марко пострадал.
20'
Базелли Даниэле сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Фальке Яго из команды Торино переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
20'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
18'
Хорошую попытку сделал Тротта Марселло. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Белотти Андреа из команды Торино опасно и грубо сыграл. Чеккерини Федерико пострадал.
16'
Ляич Адем сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГОЛ! Легко закончил атаку Белотти Андреа из команды Торино, забив в пустые ворота!
16'
Белотти Андреа бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
Угловой
16'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой справа.
16'
Бенали Ахмед получил травму и заменен. Дзанеллато Никколо выходит на поле.
15'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
13'
Удар от ворот произведет Кротоне
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Бенали Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
9'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Торино
6'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
6'
Павлович Данэль из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Павлович Данэль из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Павлович Данэль из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
3'
Удар от ворот произведет Торино
3'
Павлович Данэль не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
3'
Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Тротта Марселло оказался на газоне.
2'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 4:1 Кротоне
Торино
54.8% (1054)
Ничья:
17.2% (330)
Кротоне
28.1% (540)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
12.7% (245)
Торино:
12.2% (235)
Торино:
11.1% (213)
Кротоне:
9.9% (191)
Ничья:
9.5% (183)
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