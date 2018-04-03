  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 17652
Аталанта
1:2
Конец матча
Сампдория
0'
0:1
43' Гол
Капрари Джанлука
1:1
67' Гол
Толой Рафаэл
79' Желтая карточка
Петанья Андреа
82' Желтая карточка
Гомес Алехандро
83' Желтая карточка
Прает Деннис
1:2
84' Гол
Сапата Дуван
90' Желтая карточка
Сапата Дуван
90' Желтая карточка
Рамирес Гастон
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сампдория вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17652 болельщиков
Офсайд
94'
Musa Barrow из команды Аталанта в офсайде
94'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Musa Barrow из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
93'
Хаас Николас из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
92'
Рамирес Гастон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Рамирес Гастон грубо играет против соперника. Пострадал Кастань Тимоти
Фол, нарушение
91'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория играет слишком грубо. Гомес Алехандро оказался на газоне.
91'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
90'
Судье надоело, что Сапата Дуван тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
90'
Сапата Дуван наказан за толчок Манчини Джанлука
89'
Удар от ворот произведет Аталанта
89'
Шанс! Андерсен Йоаким из команды Сампдория пробил головой, но мимо
Угловой
89'
Капецци Леонардо из команды Сампдория подал угловой слева.
89'
Манчини Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
88'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Матч остановлен
88'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Верре Валерио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
86'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Верре Валерио
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Сапата Дуван забивает!
84'
ШАНС! Сапата Дуван вышел один-на-один с голкипером...
84'
Сапата Дуван из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
84'
Мазиелло Андреа ошибается в защите.
84'
Хаас Николас ошибается в защите.
Желтая карточка
83'
Прает Деннис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
83'
Судья свистит. Прает Деннис атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
82'
Гомес Алехандро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
82'
Судья свистит. Гомес Алехандро атаковал сзади соперника. Это Прает Деннис заработал своей команде штрафной
81'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Капрари Джанлука и попал в каркас ворот!
81'
Капецци Леонардо из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
Желтая карточка
79'
Петанья Андреа сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Петанья Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Феррари Джанмарко
78'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Отличные скиллы показывает Рамирес Гастон, обводя своих соперников
78'
Сапата Дуван имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
77'
Удар от ворот произведет Сампдория
77'
Как он промахнулся? Кристанте Бриан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Угловой
77'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
77'
Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Петанья Андреа из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
76'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Капецци Леонардо из команды Сампдория подал угловой слева.
74'
Феррари Джанмарко заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
Угловой
73'
Капецци Леонардо из команды Сампдория подал угловой слева.
73'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Хаас Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
73'
Манчини Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
72'
Кристанте Бриан из команды Аталанта в офсайде
72'
Фройлер Ремо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
71'
Musa Barrow из команды Аталанта делает пас партнеру.
71'
Прает Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
71'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
71'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
70'
Удар от ворот произведет Аталанта
70'
Гомес Алехандро из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука, обводя своих соперников
69'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Аталанта
Офсайд
69'
Сапата Дуван из команды Сампдория в офсайде
68'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный кросс...
67'
Musa Barrow сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Толой Рафаэл изменил счет на табло!
67'
Musa Barrow из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
67'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Мурру Никола уходит с поля и его заменяет Реджини Васко
Фол, нарушение
66'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Фройлер Ремо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Тактическая замена. Хатебур Ханс уходит с поля и его заменяет Musa Barrow
64'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
63'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Хатебур Ханс из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.
62'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
62'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
61'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
61'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Прает Деннис из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
56'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Де Рон Мартен уходит с поля и его заменяет Хаас Николас
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Прает Деннис из команды Сампдория играет слишком грубо. Гомес Алехандро оказался на газоне.
54'
ШАНС! Капрари Джанлука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Удар от ворот произведет Аталанта
54'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Кастань Тимоти из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
52'
Удар от ворот произведет Сампдория
51'
Удар от ворот произведет Аталанта
51'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает неудачный навес.
51'
Удар от ворот произведет Сампдория
51'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...
Фол, нарушение
50'
Мурру Никола наказан за толчок Хатебур Ханс
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
49'
Петанья Андреа мяч отрикошетил от ворот
49'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает пас партнеру.
49'
Хатебур Ханс из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
48'
Удар от ворот произведет Аталанта
Фол, нарушение
48'
Фройлер Ремо из команды Аталанта играет слишком грубо. Рамирес Гастон оказался на газоне.
47'
Кастань Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фройлер Ремо мяча так и не получил
47'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Угловой
47'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
47'
Бериша Этрит из команды Аталанта сделал отличный сейв!
47'
Штрафной исполнил Рамирес Гастон, после его удара Бериша Этрит сделал классный сейв. Угловой
47'
Кристанте Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука, обводя своих соперников
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
43'
Команда Сампдория забила мяч, хотя лучше играли соперники
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Капрари Джанлука забивает!
43'
Толой Рафаэл ошибается в защите.
43'
Плохо сыграл Кастань Тимоти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
43'
Сапата Дуван наказан за толчок Фройлер Ремо
Фол, нарушение
41'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
41'
Удар от ворот произведет Сампдория
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Альварес Рикардо получил травму и заменен. Рамирес Гастон выходит на поле.
Офсайд
40'
Манчини Джанлука из команды Аталанта в офсайде
40'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
Угловой
39'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мурру Никола из команды Сампдория.
39'
Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...
37'
Мазиелло Андреа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
37'
Отличная возможность! Петанья Андреа упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
Угловой
37'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
37'
Петанья Андреа из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Петанья Андреа из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
37'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
37'
Капрари Джанлука возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Капрари Джанлука получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
35'
Капрари Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Удар от ворот произведет Сампдория
34'
Фройлер Ремо не смог попасть в створ ударом издали
34'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
34'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Толой Рафаэл наказан за толчок Сапата Дуван
32'
Опасность! Гомес Алехандро из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
31'
Удар от ворот произведет Аталанта
31'
Капрари Джанлука мяч отрикошетил от ворот
31'
Толой Рафаэл ошибается в защите.
30'
Удар от ворот произведет Сампдория
30'
Кристанте Бриан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
27'
Кристанте Бриан нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
Угловой
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
26'
Кристанте Бриан из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Удар от ворот произведет Аталанта
25'
Отличный пас сделал Капецци Леонардо из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
Удар от ворот произведет Сампдория
24'
Кастань Тимоти из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Кастань Тимоти грубо играет против соперника. Пострадал Берешиньски Бартош
21'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Альварес Рикардо из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Толой Рафаэл нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
Угловой
18'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
18'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Альварес Рикардо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Сампдория
15'
Как он промахнулся? Кастань Тимоти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Кристанте Бриан разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Сапата Дуван из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Манчини Джанлука
11'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Альварес Рикардо из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
10'
Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Кристанте Бриан из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
8'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Сампдория
7'
Кристанте Бриан из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
6'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Альварес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
2'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 1:2 Сампдория
Аталанта
53.1% (1027)
Ничья:
20.1% (389)
Сампдория
26.8% (519)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
13.3% (258)
Аталанта:
11.4% (220)
Ничья:
11% (212)
Аталанта:
10.1% (195)
Сампдория:
9.4% (181)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация