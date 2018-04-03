Стадион: Атлети Адзурри д'Италия Зрители: 17652
0:1
43' ГолКапрари Джанлука
1:1
67' ГолТолой Рафаэл
79' Желтая карточкаПетанья Андреа
82' Желтая карточкаГомес Алехандро
83' Желтая карточкаПрает Деннис
1:2
84' ГолСапата Дуван
90' Желтая карточкаСапата Дуван
90' Желтая карточкаРамирес Гастон
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сампдория вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17652 болельщиков
94'
Musa Barrow из команды Аталанта в офсайде
94'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
93'
Musa Barrow из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
93'
Хаас Николас из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
92'
Рамирес Гастон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
92'
Безумный фол. Рамирес Гастон грубо играет против соперника. Пострадал Кастань Тимоти
91'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория играет слишком грубо. Гомес Алехандро оказался на газоне.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Судье надоело, что Сапата Дуван тянет время и он наказал его горчичником
90'
Сапата Дуван наказан за толчок Манчини Джанлука
89'
89'
Шанс! Андерсен Йоаким из команды Сампдория пробил головой, но мимо
89'
89'
Манчини Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Матч остановлен
88'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Верре Валерио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Верре Валерио
84'
Г О О О О Л - Сапата Дуван забивает!
84'
ШАНС! Сапата Дуван вышел один-на-один с голкипером...
84'
Сапата Дуван из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
84'
Мазиелло Андреа ошибается в защите.
84'
Хаас Николас ошибается в защите.
83'
Прает Деннис сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
83'
Судья свистит. Прает Деннис атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
82'
Гомес Алехандро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
82'
Судья свистит. Гомес Алехандро атаковал сзади соперника. Это Прает Деннис заработал своей команде штрафной
82'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Берешиньски Бартош
81'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Капрари Джанлука и попал в каркас ворот!
81'
Капецци Леонардо из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
79'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
79'
Петанья Андреа сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
79'
Безумный фол. Петанья Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Феррари Джанмарко
78'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Отличные скиллы показывает Рамирес Гастон, обводя своих соперников
78'
Сапата Дуван имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
77'
77'
Как он промахнулся? Кристанте Бриан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
77'
Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Петанья Андреа из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
76'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Феррари Джанмарко заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
73'
73'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Хаас Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Манчини Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Кристанте Бриан из команды Аталанта в офсайде
72'
Фройлер Ремо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
71'
Musa Barrow из команды Аталанта делает пас партнеру.
71'
Прает Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
71'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
70'
70'
Гомес Алехандро из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука, обводя своих соперников
69'
69'
69'
Сапата Дуван из команды Сампдория в офсайде
68'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный кросс...
67'
Musa Barrow сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Толой Рафаэл изменил счет на табло!
67'
Musa Barrow из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
67'
67'
Тактическая замена. Мурру Никола уходит с поля и его заменяет Реджини Васко
66'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Фройлер Ремо
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Тактическая замена. Хатебур Ханс уходит с поля и его заменяет Musa Barrow
64'
64'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
63'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Хатебур Ханс из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.
62'
62'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
62'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
61'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Прает Деннис из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
56'
Тактическая замена. Де Рон Мартен уходит с поля и его заменяет Хаас Николас
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Прает Деннис из команды Сампдория играет слишком грубо. Гомес Алехандро оказался на газоне.
54'
ШАНС! Капрари Джанлука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
54'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
53'
Судья сигнализирует, что Кастань Тимоти из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
52'
51'
51'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает неудачный навес.
51'
51'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...
50'
Мурру Никола наказан за толчок Хатебур Ханс
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
50'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Петанья Андреа мяч отрикошетил от ворот
49'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает пас партнеру.
49'
Хатебур Ханс из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
Фройлер Ремо из команды Аталанта играет слишком грубо. Рамирес Гастон оказался на газоне.
47'
Кастань Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фройлер Ремо мяча так и не получил
47'
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
47'
Бериша Этрит из команды Аталанта сделал отличный сейв!
47'
Штрафной исполнил Рамирес Гастон, после его удара Бериша Этрит сделал классный сейв. Угловой
47'
Кристанте Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука, обводя своих соперников
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
43'
Команда Сампдория забила мяч, хотя лучше играли соперники
43'
Г О О О О Л - Капрари Джанлука забивает!
43'
Толой Рафаэл ошибается в защите.
43'
Плохо сыграл Кастань Тимоти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Прает Деннис из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Сапата Дуван наказан за толчок Фройлер Ремо
41'
Сапата Дуван коснулся мяча рукой.
41'
41'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Альварес Рикардо получил травму и заменен. Рамирес Гастон выходит на поле.
40'
Манчини Джанлука из команды Аталанта в офсайде
40'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
39'
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мурру Никола из команды Сампдория.
39'
Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...
37'
Мазиелло Андреа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
37'
Отличная возможность! Петанья Андреа упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
37'
37'
Петанья Андреа из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Петанья Андреа из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
37'
Кристанте Бриан из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Капрари Джанлука возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Капрари Джанлука получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Капрари Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
34'
Фройлер Ремо не смог попасть в створ ударом издали
34'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
34'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Толой Рафаэл наказан за толчок Сапата Дуван
32'
Опасность! Гомес Алехандро из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
31'
31'
Капрари Джанлука мяч отрикошетил от ворот
31'
Толой Рафаэл ошибается в защите.
30'
30'
Кристанте Бриан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
28'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
27'
Кристанте Бриан нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
27'
26'
Кристанте Бриан из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
25'
Отличный пас сделал Капецци Леонардо из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
24'
Кастань Тимоти из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
21'
Безумный фол. Кастань Тимоти грубо играет против соперника. Пострадал Берешиньски Бартош
21'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Альварес Рикардо из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Толой Рафаэл нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
18'
18'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Альварес Рикардо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Как он промахнулся? Кастань Тимоти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Кристанте Бриан разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
13'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
12'
Судья сигнализирует, что Сапата Дуван из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Манчини Джанлука
11'
11'
Альварес Рикардо из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
10'
Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Кристанте Бриан из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
8'
7'
7'
Кристанте Бриан из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Альварес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аталанта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 1:2 Сампдория
Аталанта
53.1% (1027)
Ничья:
20.1% (389)
Сампдория
26.8% (519)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
13.3% (258)
1:0 Аталанта:
11.4% (220)
1:1 Ничья:
11% (212)
2:0 Аталанта:
10.1% (195)
1:2 Сампдория:
9.4% (181)
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