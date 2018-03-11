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  5. Серия B
Стадион:
Салернитана
2:0
Конец матча
Авеллино
0'
1:0
9' Гол
Кийине Софиан
2:0
18' Гол
Спрокати Маттиа
49' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
66' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
77' Желтая карточка
Reno Wilmots
87' Красная карточка
Молина Сальваторе
90' Красная карточка
Асенсио Рауль
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Асенсио Рауль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
87'
УДАЛЕНИЕ! - Молина Сальваторе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
78'
Салернитана делает замену. Скьяви Раффаэле уходит с поля, а Мантовани Валерио выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Reno Wilmots получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Скьяви Раффаэле получил желтую карточку от судьи

64'
Авеллино делает замену. Carlo De Risio уходит с поля, а Reno Wilmots выходит на его замену.
61'
Салернитана делает замену. Спрокати Маттиа уходит с поля, а Зито Антонио выходит на его замену.
51'
Салернитана делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Синьорелли Франко выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
46'
Авеллино делает замену. Мореро Сантьяго уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Авеллино делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Спрокати Маттиа бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Кийине Софиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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