- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Аречи
2:0
Конец матча
1:0
9' ГолКийине Софиан
2:0
18' ГолСпрокати Маттиа
49' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
66' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
77' Желтая карточкаReno Wilmots
87' Красная карточкаМолина Сальваторе
90' Красная карточкаАсенсио Рауль
|
9'
1:0
18'
2:0
66'
77'
90'
Состав команд
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 34 Попеску Штефан Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 26 Patrick Asmah
- 31 Salvatore Monaco II
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Авеллино 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 27 Лавероне Лоренцо Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 20 Angelo Casadei
- 24 Duilio Evangelista
- 25 Luigi Mentana
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Авеллино: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана Серия B
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино Серия B
- 24.12.2016 Авеллино 3:2 Салернитана Серия B
- 16.01.2016 Авеллино 1:0 Салернитана Серия B
- 06.09.2015 Салернитана 3:1 Авеллино Серия B
- 09.05.2009 Салернитана 1:0 Авеллино Серия B
- 13.12.2008 Авеллино 1:1 Салернитана Серия B
Салернитана
Авеллино
-
2 Офсайды 0
-
24 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 2
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0
|29
|15
|9
|5
|61 - 36
|54
|2.
|Фрозиноне
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|6.
|Бари
|28
|13
|6
|9
|41 - 37
|45
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Специя
|29
|10
|10
|9
|31 - 27
|40
|10.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|11.
|Карпи
|28
|9
|11
|8
|23 - 30
|38
|12.
|Фоджа
|29
|10
|7
|12
|44 - 49
|37
|13.
|Салернитана
|30
|8
|13
|9
|40 - 44
|37
|14.
|Пескара
|29
|9
|9
|11
|36 - 48
|36
|15.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|16.
|Брешия
|28
|8
|9
|11
|28 - 33
|33
|17.
|Чезена
|30
|7
|12
|11
|43 - 52
|33
|18.
|Новара
|29
|8
|7
|14
|31 - 36
|31
|19.
|Виртус Энтелла
|0:1
|29
|6
|11
|12
|30 - 39
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Асенсио Рауль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
87'
УДАЛЕНИЕ! - Молина Сальваторе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
78'
Салернитана делает замену. Скьяви Раффаэле уходит с поля, а Мантовани Валерио выходит на его замену.
77'
Reno Wilmots получил желтую карточку от судьи
66'
Скьяви Раффаэле получил желтую карточку от судьи
64'
Авеллино делает замену. Carlo De Risio уходит с поля, а Reno Wilmots выходит на его замену.
61'
Салернитана делает замену. Спрокати Маттиа уходит с поля, а Зито Антонио выходит на его замену.
51'
Салернитана делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Синьорелли Франко выходит на его замену.
49'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
46'
Авеллино делает замену. Мореро Сантьяго уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Авеллино делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
18'
Г О О О О Л - Спрокати Маттиа бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Кийине Софиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация