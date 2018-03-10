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Стадион: Джованни Цини
1:1
Конец матча
10' Желтая карточкаАльфонсо Энрико
0:0
11' Не забитый пенальтиAndrea Brighenti
1:0
35' ПенальтиХуанито Гомес
1:1
52' ГолЙори Мануэль
76' Желтая карточкаAndrea Brighenti
86' Желтая карточкаПеше Симоне
|
10'
11'
0:0
35'
1:0
52'
1:1
76'
86'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
18
Пеше
Симоне
Кремонезе 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 11 Скамачча Джанлука Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 30 Камара Абел Нападающий
- 16 Eduardo D'Avino
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- 29 Видо Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +5 =11 -4)
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B
- 07.08.2016 Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Италии
- 30.04.2016 Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про
- 20.12.2015 Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про
- 08.06.2008 Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C
- 01.06.2008 Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C
- 24.02.2008 Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A
- 14.10.2007 Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Кремонезе
Читтаделла
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:1
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|2.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|3.
|Палермо
|1:0
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|6.
|Бари
|28
|13
|6
|9
|41 - 37
|45
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Специя
|29
|10
|10
|9
|31 - 27
|40
|10.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|11.
|Карпи
|28
|9
|11
|8
|23 - 30
|38
|12.
|Фоджа
|29
|10
|7
|12
|44 - 49
|37
|13.
|Пескара
|29
|9
|9
|11
|36 - 48
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Салернитана
|29
|7
|13
|9
|38 - 44
|34
|16.
|Брешия
|28
|8
|9
|11
|28 - 33
|33
|17.
|Чезена
|30
|7
|12
|11
|43 - 52
|33
|18.
|Новара
|29
|8
|7
|14
|31 - 36
|31
|19.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
76'
Читтаделла делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
76'
Andrea Brighenti получил желтую карточку от судьи
71'
Кремонезе делает замену. Ренцетти Франческо уходит с поля, а Чинелли Антонио выходит на его замену.
61'
Кремонезе делает замену. Хуанито Гомес уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
61'
Читтаделла делает замену. Паза Симоне уходит с поля, а Бартоломей Паоло выходит на его замену.
57'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Йори Мануэль бьет в цель!
46'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Хуанито Гомес из команды Кремонезе забивает с точки!
11'
ОН ПРОМАЗАЛ - Andrea Brighenti пробил пенальти, но не смог забить!
10'
Альфонсо Энрико получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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