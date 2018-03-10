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  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
10' Желтая карточка
Альфонсо Энрико
0:0
11' Не забитый пенальти
Andrea Brighenti
1:0
35' Пенальти
Хуанито Гомес
1:1
52' Гол
Йори Мануэль
76' Желтая карточка
Andrea Brighenti
86' Желтая карточка
Пеше Симоне
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
76'
Читтаделла делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Andrea Brighenti получил желтую карточку от судьи
71'
Кремонезе делает замену. Ренцетти Франческо уходит с поля, а Чинелли Антонио выходит на его замену.
61'
Кремонезе делает замену. Хуанито Гомес уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.

61'
Читтаделла делает замену. Паза Симоне уходит с поля, а Бартоломей Паоло выходит на его замену.
57'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Йори Мануэль бьет в цель!
46'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Хуанито Гомес из команды Кремонезе забивает с точки!
Описание гола
11'
ОН ПРОМАЗАЛ - Andrea Brighenti пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
10'
Альфонсо Энрико получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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