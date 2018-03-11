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Стадион: Карло Кастеллани
2:1
Конец матча
24' Желтая карточкаКапуто Франческо
28' Желтая карточкаАраму Маттиа
1:0
38' ГолКапуто Франческо
43' Желтая карточкаMichele Castagnetti
68' Желтая карточкаЭрамо Мирко
2:0
72' ГолДоннарумма Альфредо
78' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
2:1
83' ГолДе Лука Джузеппе
90' Желтая карточкаКрунич Раде
90' Желтая карточкаЧеккарелли Лука II
|
24'
28'
38'
1:0
68'
72'
2:0
78'
83'
2:1
90'
Состав команд
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 17 Родригес Алехандро Нападающий
- 15 Hamed Traore
- 12 Gabriel Meli
- 34 Marco Imperiale
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Виртус Энтелла 3-5-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 13 Бенедетти Симоне Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 28 Никич Тони Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 18 Ллуллаку Аздрен Нападающий
- 11 Simone Icardi
- 12 Samuelle Massolo
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи Серия B
Эмполи
Виртус Энтелла
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|29
|15
|9
|5
|62 - 37
|54
|2.
|Фрозиноне
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|6.
|Бари
|28
|13
|6
|9
|41 - 37
|45
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Специя
|29
|10
|10
|9
|31 - 27
|40
|10.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|11.
|Карпи
|28
|9
|11
|8
|23 - 30
|38
|12.
|Фоджа
|29
|10
|7
|12
|44 - 49
|37
|13.
|Салернитана
|30
|8
|13
|9
|40 - 44
|37
|14.
|Пескара
|29
|9
|9
|11
|36 - 48
|36
|15.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|16.
|Брешия
|28
|8
|9
|11
|28 - 33
|33
|17.
|Чезена
|30
|7
|12
|11
|43 - 52
|33
|18.
|Новара
|29
|8
|7
|14
|31 - 36
|31
|19.
|Виртус Энтелла
|29
|6
|11
|12
|31 - 40
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Эмполи делает замену. Майетта Доменико уходит с поля, а Полвани Лоренцо выходит на его замену.
90'
Чеккарелли Лука II получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Крунич Раде получил желтую карточку от судьи
84'
Эмполи делает замену. Весели Фредерик уходит с поля, а Луперто Себастьяно выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Де Лука Джузеппе бьет в цель!
79'
Виртус Энтелла делает замену. Араму Маттиа уходит с поля, а Ллуллаку Аздрен выходит на его замену.
78'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
76'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
71'
Виртус Энтелла делает замену. Бенедетти Симоне уходит с поля, а Simone Icardi выходит на его замену.
68'
Эрамо Мирко получил желтую карточку от судьи
57'
Виртус Энтелла делает замену. Manuel Di Paola уходит с поля, а Andrea La Mantia выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
28'
Араму Маттиа получил желтую карточку от судьи
24'
Капуто Франческо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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