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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
2:1
Конец матча
Виртус Энтелла
0'
24' Желтая карточка
Капуто Франческо
28' Желтая карточка
Араму Маттиа
1:0
38' Гол
Капуто Франческо
43' Желтая карточка
Michele Castagnetti
68' Желтая карточка
Эрамо Мирко
2:0
72' Гол
Доннарумма Альфредо
78' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
2:1
83' Гол
Де Лука Джузеппе
90' Желтая карточка
Крунич Раде
90' Желтая карточка
Чеккарелли Лука II
90'+6
Второй тайм
90'
Эмполи делает замену. Майетта Доменико уходит с поля, а Полвани Лоренцо выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Чеккарелли Лука II получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Крунич Раде получил желтую карточку от судьи
84'
Эмполи делает замену. Весели Фредерик уходит с поля, а Луперто Себастьяно выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Де Лука Джузеппе бьет в цель!

79'
Виртус Энтелла делает замену. Араму Маттиа уходит с поля, а Ллуллаку Аздрен выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
76'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
71'
Виртус Энтелла делает замену. Бенедетти Симоне уходит с поля, а Simone Icardi выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Эрамо Мирко получил желтую карточку от судьи
57'
Виртус Энтелла делает замену. Manuel Di Paola уходит с поля, а Andrea La Mantia выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Араму Маттиа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Капуто Франческо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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