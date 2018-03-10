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  5. Серия B
Стадион:
Венеция
1:0
Конец матча
Асколи
0'
30' Желтая карточка
Карпани Джанлука
1:0
47' Пенальти
Гейхо Алекс
74' Желтая карточка
Мартиньо Рафаэль
75' Желтая карточка
Анджелкович Синиша
81' Желтая карточка
Де Сантис Иван
82' Вторая желтая карточка
Де Сантис Иван
89' Желтая карточка
Franck Kanoute
90' Желтая карточка
Агацци Микаэль
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Агацци Микаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Franck Kanoute получил желтую карточку от судьи
86'
Венеция делает замену. Marcello Falzerano уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.
83'
Венеция делает замену. Гейхо Алекс уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
82'
Де Сантис Иван получает вторую желтую карточку. Удаление.

81'
Де Сантис Иван получил желтую карточку от судьи
76'
Асколи делает замену. Мартиньо Рафаэль уходит с поля, а Daniele Mignanelli выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Анджелкович Синиша получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Мартиньо Рафаэль получил желтую карточку от судьи
64'
Асколи делает замену. Ганц Симоне уходит с поля, а Роззети Лоренцо выходит на его замену.
53'
Асколи делает замену. Буццеголи Даниэле уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Гейхо Алекс из команды Венеция забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Карпани Джанлука получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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