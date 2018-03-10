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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
30' Желтая карточкаКарпани Джанлука
1:0
47' ПенальтиГейхо Алекс
74' Желтая карточкаМартиньо Рафаэль
75' Желтая карточкаАнджелкович Синиша
81' Желтая карточкаДе Сантис Иван
82' Вторая желтая карточкаДе Сантис Иван
89' Желтая карточкаFranck Kanoute
90' Желтая карточкаАгацци Микаэль
|
30'
47'
1:0
74'
81'
82'
89'
90'
Состав команд
13
Marco
Modolo
21
Фрей
Николя
14
Пинато
Марко
19
Гейхо
Алекс
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
23
Ганц
Симоне
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 8 Evans Soligo
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 34 Черубин Николо Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 7 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 12 Vincenzo Venditti
- 39 Danilo Ventola
- 32 Franck Kanoute
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
Асколи (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция Серия B
Венеция
Асколи
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:1
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|2.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|3.
|Палермо
|1:0
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|6.
|Бари
|28
|13
|6
|9
|41 - 37
|45
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Специя
|29
|10
|10
|9
|31 - 27
|40
|10.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|11.
|Карпи
|28
|9
|11
|8
|23 - 30
|38
|12.
|Фоджа
|29
|10
|7
|12
|44 - 49
|37
|13.
|Пескара
|29
|9
|9
|11
|36 - 48
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Салернитана
|29
|7
|13
|9
|38 - 44
|34
|16.
|Брешия
|28
|8
|9
|11
|28 - 33
|33
|17.
|Чезена
|30
|7
|12
|11
|43 - 52
|33
|18.
|Новара
|29
|8
|7
|14
|31 - 36
|31
|19.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Агацци Микаэль получил желтую карточку от судьи
89'
Franck Kanoute получил желтую карточку от судьи
86'
Венеция делает замену. Marcello Falzerano уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.
83'
Венеция делает замену. Гейхо Алекс уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
82'
Де Сантис Иван получает вторую желтую карточку. Удаление.
81'
Де Сантис Иван получил желтую карточку от судьи
76'
Асколи делает замену. Мартиньо Рафаэль уходит с поля, а Daniele Mignanelli выходит на его замену.
75'
Анджелкович Синиша получил желтую карточку от судьи
74'
Мартиньо Рафаэль получил желтую карточку от судьи
64'
Асколи делает замену. Ганц Симоне уходит с поля, а Роззети Лоренцо выходит на его замену.
53'
Асколи делает замену. Буццеголи Даниэле уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Гейхо Алекс из команды Венеция забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Карпани Джанлука получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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