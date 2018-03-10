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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
0:0
Конец матча
Карпи
0'
15' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
52' Желтая карточка
Эспозито Андреа
90' Желтая карточка
Ди Ноя Джованни
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ди Ноя Джованни получил желтую карточку от судьи
83'
Карпи делает замену. Гарритано Лука уходит с поля, а Биттанте Лука выходит на его замену.
77'
Чезена делает замену. Купиш Томаш уходит с поля, а Мончини Габриэле выходит на его замену.
76'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Мелькьорри Федерико выходит на его замену.
74'
Чезена делает замену. Эспозито Андреа уходит с поля, а Суагер Эмануэле выходит на его замену.

Желтая карточка
52'
Эспозито Андреа получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Чезена делает замену. Вита Алессио уходит с поля, а Лариби Карим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Карпи делает замену. Мбакогу Джерри уходит с поля, а Dario Saric выходит на его замену.
Желтая карточка
15'
Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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