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Стадион: Дино Мануцци
15' Желтая карточкаДжаллоу Ламин
52' Желтая карточкаЭспозито Андреа
90' Желтая карточкаДи Ноя Джованни
|
15'
52'
90'
Состав команд
18
Донкор
Исаак
20
Купиш
Томаш
24
Вита
Алессио
24
Maodo
Mbaye
Чезена 4-4-1-1
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 10 Качиа Даниэле Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 4 Alessio Sabbione Защитник
- 3 Капела Анибал Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- 7 Fabio Concas Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- 9 Giancarlo Malcore Нападающий
- 21 Dario Saric
- 12 Matteo Brunelli
- 1 Federico Serraiocco
- 18 Luigi Palumbo
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
Карпи (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
Последние игры между собой
Чезена
Карпи
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:1
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|2.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|3.
|Палермо
|1:0
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|6.
|Бари
|28
|13
|6
|9
|41 - 37
|45
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Специя
|29
|10
|10
|9
|31 - 27
|40
|10.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|11.
|Карпи
|28
|9
|11
|8
|23 - 30
|38
|12.
|Фоджа
|29
|10
|7
|12
|44 - 49
|37
|13.
|Пескара
|29
|9
|9
|11
|36 - 48
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Салернитана
|29
|7
|13
|9
|38 - 44
|34
|16.
|Брешия
|28
|8
|9
|11
|28 - 33
|33
|17.
|Чезена
|30
|7
|12
|11
|43 - 52
|33
|18.
|Новара
|29
|8
|7
|14
|31 - 36
|31
|19.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ди Ноя Джованни получил желтую карточку от судьи
83'
Карпи делает замену. Гарритано Лука уходит с поля, а Биттанте Лука выходит на его замену.
77'
Чезена делает замену. Купиш Томаш уходит с поля, а Мончини Габриэле выходит на его замену.
76'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Мелькьорри Федерико выходит на его замену.
74'
Чезена делает замену. Эспозито Андреа уходит с поля, а Суагер Эмануэле выходит на его замену.
52'
Эспозито Андреа получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Чезена делает замену. Вита Алессио уходит с поля, а Лариби Карим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Карпи делает замену. Мбакогу Джерри уходит с поля, а Dario Saric выходит на его замену.
15'
Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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