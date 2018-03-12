- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
0:1
32' ГолDimitri Bisoli
40' Желтая карточкаОрланди Андреа
47' Желтая карточкаКопполаро Мауро
1:1
50' ГолПушкаш Георге
54' Желтая карточкаОквонкво Орджи
2:1
58' ГолСансоне Джанлука
76' Желтая карточкаТрост Магнус
90' Желтая карточкаЭмбало Карлос
90' Желтая карточкаКазарини Федерико
|
32'
0:1
40'
47'
50'
1:1
54'
58'
2:1
76'
90'
Состав команд
Новара 4-4-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 18 Antonio Lukanovic Нападающий
- 32 Davide Bove
- Главный тренер: Барони Марко
Брешия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
Брешия (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
Последние игры между собой
Новара: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара Серия B
- 30.04.2017 Новара 2:3 Брешия Серия B
- 11.12.2016 Брешия 0:0 Новара Серия B
- 26.03.2016 Брешия 0:0 Новара Серия B
- 07.11.2015 Новара 4:0 Брешия Серия B
- 10.02.2014 Новара 1:2 Брешия Серия B
- 07.09.2013 Брешия 1:1 Новара Серия B
- 09.03.2013 Брешия 1:1 Новара Серия B
- 13.10.2012 Новара 4:2 Брешия Серия B
Новара
Брешия
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|29
|15
|9
|5
|62 - 37
|54
|2.
|Фрозиноне
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|6.
|Бари
|28
|13
|6
|9
|41 - 37
|45
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Специя
|29
|10
|10
|9
|31 - 27
|40
|10.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|11.
|Карпи
|28
|9
|11
|8
|23 - 30
|38
|12.
|Фоджа
|29
|10
|7
|12
|44 - 49
|37
|13.
|Салернитана
|30
|8
|13
|9
|40 - 44
|37
|14.
|Пескара
|29
|9
|9
|11
|36 - 48
|36
|15.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|16.
|Новара
|30
|9
|7
|14
|33 - 37
|34
|17.
|Брешия
|29
|8
|9
|12
|29 - 35
|33
|18.
|Чезена
|30
|7
|12
|11
|43 - 52
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|29
|6
|11
|12
|31 - 40
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эмбало Карлос получил желтую карточку от судьи
89'
Новара делает замену. Ди Мариано Франческо уходит с поля, а Шаудоне Даниэле выходит на его замену.
83'
Новара делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
83'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
76'
Трост Магнус получил желтую карточку от судьи
73'
Брешия делает замену. Мартинелли Алессандро уходит с поля, а Фурлан Федерико выходит на его замену.
72'
Новара делает замену. Сансоне Джанлука уходит с поля, а Lorenzo Dickman выходит на его замену.
69'
Дель Фабро Дарио получил желтую карточку от судьи
69'
Дель Фабро Дарио получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Сансоне Джанлука бьет в цель!
54'
Оквонкво Орджи получил желтую карточку от судьи
54'
Брешия делает замену. Оквонкво Орджи уходит с поля, а Караччоло Андреа выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
47'
Копполаро Мауро получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Орланди Андреа получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Dimitri Bisoli бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация