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  5. Серия B
Стадион:
Новара
2:1
Конец матча
Брешия
0'
0:1
32' Гол
Dimitri Bisoli
40' Желтая карточка
Орланди Андреа
47' Желтая карточка
Копполаро Мауро
1:1
50' Гол
Пушкаш Георге
54' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
2:1
58' Гол
Сансоне Джанлука
76' Желтая карточка
Трост Магнус
90' Желтая карточка
Эмбало Карлос
90' Желтая карточка
Казарини Федерико
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Эмбало Карлос получил желтую карточку от судьи
89'
Новара делает замену. Ди Мариано Франческо уходит с поля, а Шаудоне Даниэле выходит на его замену.
83'
Новара делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
83'
Брешия делает замену. Лонги Алессандро уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.

Желтая карточка
76'
Трост Магнус получил желтую карточку от судьи
73'
Брешия делает замену. Мартинелли Алессандро уходит с поля, а Фурлан Федерико выходит на его замену.
72'
Новара делает замену. Сансоне Джанлука уходит с поля, а Lorenzo Dickman выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Дель Фабро Дарио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Дель Фабро Дарио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Сансоне Джанлука бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Оквонкво Орджи получил желтую карточку от судьи
54'
Брешия делает замену. Оквонкво Орджи уходит с поля, а Караччоло Андреа выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Копполаро Мауро получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Орланди Андреа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Dimitri Bisoli бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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