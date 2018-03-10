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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
2:0
Конец матча
Фоджа
0'
31' Желтая карточка
Giuseppe Loiacono
34' Желтая карточка
Alberto Gerbo
37' Желтая карточка
Filippo Bandinelli
1:0
59' Гол
Черри Альберто
60' Желтая карточка
Черри Альберто
2:0
73' Гол
Диаманти Алессандро
75' Желтая карточка
Cristian Agnelli
84' Желтая карточка
Скалья Луиджи Альберто
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Скалья Луиджи Альберто получил желтую карточку от судьи
79'
Фоджа делает замену. Тонуччи Денис уходит с поля, а Roberto Floriano выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
75'
Перуджа делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Диаманти Алессандро бьет в цель!

69'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Santiago Colombatto выходит на его замену.
66'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
66'
Фоджа делает замену. Замбелли Марко уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
61'
Перуджа делает замену. Черри Альберто уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Черри Альберто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Filippo Bandinelli получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Альберто Гербо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Giuseppe Loiacono получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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