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Стадион: Ренато Кури
31' Желтая карточкаGiuseppe Loiacono
34' Желтая карточкаAlberto Gerbo
37' Желтая карточкаFilippo Bandinelli
1:0
59' ГолЧерри Альберто
60' Желтая карточкаЧерри Альберто
2:0
73' ГолДиаманти Алессандро
75' Желтая карточкаCristian Agnelli
84' Желтая карточкаСкалья Луиджи Альберто
|
34'
59'
1:0
60'
73'
2:0
75'
Состав команд
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 24 Деллафьоре Паоло Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 29 Джермони Лука Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Нападающий
- 5 Алехандро Гонсалес V
- 28 Christian Kouan
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Фоджа 4-4-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 13 Замбелли Марко Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 33 Калабрези Артуро Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- 29 Kyllan Rame
- 3 Giuseppe Figliomeni
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
Фоджа (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Фоджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа Серия B
- 05.04.2009 Фоджа 2:1 Перуджа Серия C1 B
- 10.12.2008 Фоджа 0:0 Перуджа Кубок Италии Серия С
- 09.11.2008 Перуджа 1:1 Фоджа Серия C1 B
Перуджа
Фоджа
-
5 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:1
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|2.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|3.
|Палермо
|1:0
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|6.
|Бари
|28
|13
|6
|9
|41 - 37
|45
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Специя
|29
|10
|10
|9
|31 - 27
|40
|10.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|11.
|Карпи
|28
|9
|11
|8
|23 - 30
|38
|12.
|Фоджа
|29
|10
|7
|12
|44 - 49
|37
|13.
|Пескара
|29
|9
|9
|11
|36 - 48
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Салернитана
|29
|7
|13
|9
|38 - 44
|34
|16.
|Брешия
|28
|8
|9
|11
|28 - 33
|33
|17.
|Чезена
|30
|7
|12
|11
|43 - 52
|33
|18.
|Новара
|29
|8
|7
|14
|31 - 36
|31
|19.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Скалья Луиджи Альберто получил желтую карточку от судьи
79'
Фоджа делает замену. Тонуччи Денис уходит с поля, а Roberto Floriano выходит на его замену.
75'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
75'
Перуджа делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Диаманти Алессандро бьет в цель!
69'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Santiago Colombatto выходит на его замену.
66'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
66'
Фоджа делает замену. Замбелли Марко уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
61'
Перуджа делает замену. Черри Альберто уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
60'
Черри Альберто получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Filippo Bandinelli получил желтую карточку от судьи
34'
Альберто Гербо получил желтую карточку от судьи
31'
Giuseppe Loiacono получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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