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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сан Никола
2:2
Конец матча
0:1
40' ГолГильоне Паоло
47' Желтая карточкаБаша Мигьен
1:1
66' ГолКозак Либор
2:1
83' ГолБриенца Франко
2:2
90' ГолClaudio Morra
|
40'
0:1
47'
66'
1:1
83'
2:1
90'
2:2
Состав команд
17
Марроне
Лука
21
Тельо
Андрес
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 13 Андерсон Дхаван Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 19 Балковец Юре Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 18 Гильоне Паоло Полузащитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 3 Маммарелла Карло Полузащитник
- 4 Кануте Мамаду Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 1 Alessandro Gilardi Вратарь
- 15 Dramane Konate Защитник
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- 33 Reginaldo IV
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Про Верчелли: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари Серия B
- 01.04.2017 Про Верчелли 1:0 Бари Серия B
- 29.10.2016 Бари 2:0 Про Верчелли Серия B
- 12.03.2016 Бари 6:2 Про Верчелли Серия B
- 27.10.2015 Про Верчелли 0:1 Бари Серия B
- 29.03.2015 Бари 1:0 Про Верчелли Серия B
- 01.11.2014 Про Верчелли 3:0 Бари Серия B
- 23.02.2013 Про Верчелли 2:1 Бари Серия B
- 25.09.2012 Бари 2:1 Про Верчелли Серия B
Бари
Про Верчелли
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:1
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|2.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|3.
|Палермо
|1:0
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|6.
|Бари
|28
|13
|6
|9
|41 - 37
|45
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Специя
|29
|10
|10
|9
|31 - 27
|40
|10.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|11.
|Карпи
|28
|9
|11
|8
|23 - 30
|38
|12.
|Фоджа
|29
|10
|7
|12
|44 - 49
|37
|13.
|Пескара
|29
|9
|9
|11
|36 - 48
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Салернитана
|29
|7
|13
|9
|38 - 44
|34
|16.
|Брешия
|28
|8
|9
|11
|28 - 33
|33
|17.
|Чезена
|30
|7
|12
|11
|43 - 52
|33
|18.
|Новара
|29
|8
|7
|14
|31 - 36
|31
|19.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Claudio Morra бьет в цель!
86'
Про Верчелли делает замену. Берра Филиппо уходит с поля, а Райчевич Филип выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Бриенца Франко бьет в цель!
81'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
76'
Про Верчелли делает замену. Кануте Мамаду уходит с поля, а Гладестони Эстеван выходит на его замену.
71'
Бари делает замену. Козак Либор уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Козак Либор бьет в цель!
58'
Про Верчелли делает замену. Джермано Умберто уходит с поля, а Альтобелли Даниэле выходит на его замену.
54'
Бари делает замену. Андерсон Дхаван уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
47'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Гильоне Паоло бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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