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  5. Серия B
Стадион:
Бари
2:2
Конец матча
Про Верчелли
0'
0:1
40' Гол
Гильоне Паоло
47' Желтая карточка
Баша Мигьен
1:1
66' Гол
Козак Либор
2:1
83' Гол
Бриенца Франко
2:2
90' Гол
Claudio Morra
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Claudio Morra бьет в цель!
86'
Про Верчелли делает замену. Берра Филиппо уходит с поля, а Райчевич Филип выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Бриенца Франко бьет в цель!
81'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
76'
Про Верчелли делает замену. Кануте Мамаду уходит с поля, а Гладестони Эстеван выходит на его замену.

71'
Бари делает замену. Козак Либор уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Козак Либор бьет в цель!
58'
Про Верчелли делает замену. Джермано Умберто уходит с поля, а Альтобелли Даниэле выходит на его замену.
54'
Бари делает замену. Андерсон Дхаван уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Гильоне Паоло бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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