Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Удинезе

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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
Удинезе (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 25.02.2018 Сампдория 2:1 Удинезе СA
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 23.12.2017 Удинезе 4:0 Верона СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 10.12.2017 Удинезе 2:0 Беневенто СA
- 04.12.2017 Кротоне 0:3 Удинезе СA
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 19.11.2017 Удинезе 0:1 Кальяри СA
- 11.11.2017 Удинезе 4:1 Горица ТМК
- 29.10.2017 Удинезе 2:1 Аталанта СA
- 25.10.2017 Сассуоло 0:1 Удинезе СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус Серия A
- 05.03.2017 Удинезе 1:1 Ювентус Серия A
- 15.10.2016 Ювентус 2:1 Удинезе Серия A
- 17.01.2016 Удинезе 0:4 Ювентус Серия A
- 23.08.2015 Ювентус 0:1 Удинезе Серия A
- 01.02.2015 Удинезе 0:0 Ювентус Серия A
- 13.09.2014 Ювентус 2:0 Удинезе Серия A
- 14.04.2014 Удинезе 0:2 Ювентус Серия A
- 01.12.2013 Ювентус 1:0 Удинезе Серия A
- 19.01.2013 Ювентус 4:0 Удинезе Серия A
- 02.09.2012 Удинезе 1:4 Ювентус Серия A
- 28.01.2012 Ювентус 2:1 Удинезе Серия A
- 21.12.2011 Удинезе 0:0 Ювентус Серия A
- 30.01.2011 Ювентус 1:2 Удинезе Серия A
- 19.09.2010 Удинезе 0:4 Ювентус Серия A
- 03.04.2010 Удинезе 3:0 Ювентус Серия A
- 22.11.2009 Ювентус 1:0 Удинезе Серия A
- 28.01.2009 Удинезе 2:1 Ювентус Серия A
- 14.09.2008 Ювентус 1:0 Удинезе Серия A
- 10.02.2008 Удинезе 1:2 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|27
|22
|3
|2
|62 - 19
|69
|2.
|Ювентус
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|63 - 15
|68
|3.
|Рома
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|44 - 23
|53
|4.
|Лацио
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|64 - 34
|52
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|42 - 21
|51
|6.
|Сампдория
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|46 - 34
|44
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 30
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|35 - 32
|35
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 38
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|33 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 27
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|23 - 41
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 43
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|15 - 46
|23
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|27 - 49
|23
|18.
|Кротоне
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 47
|21
|19.
|Верона
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|24 - 51
|19
|20.
|Беневенто
|Заявка
|26
|3
|1
|22
|18 - 60
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - УдинезеДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 49 минут, которая состоится 11.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ювентус - Удинезе
Ювентус
93.8% (60)
Ничья:
3.1% (2)
Удинезе
3.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
59.4% (38)
2:1 Ювентус:
18.8% (12)
3:0 Ювентус:
6.3% (4)
1:0 Ювентус:
4.7% (3)
1:1 Ничья:
3.1% (2)
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