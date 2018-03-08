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Ювентус
 
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Удинезе
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Удинезе

До начала игры осталось 2 дня 8 часов 49 минут, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Удинезе
Ювентус
93.8% (60)
Ничья:
3.1% (2)
Удинезе
3.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
59.4% (38)
Ювентус:
18.8% (12)
Ювентус:
6.3% (4)
Ювентус:
4.7% (3)
Ничья:
3.1% (2)
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