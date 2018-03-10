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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 22473
Верона
1:0
Конец матча
Кьево
0'
29' Желтая карточка
Бюхель Марсель
1:0
52' Гол
Караччоло Антонио
63' Желтая карточка
Гобби Массимо
67' Желтая карточка
Бани Маттиа
73' Желтая карточка
Пеллиссье Серхио
75' Желтая карточка
Радованович Иван
84' Желтая карточка
Матос Ридер
89' Желтая карточка
Каччаторе Фабрицио
90' Желтая карточка
Сукулини Франко
90' Желтая карточка
Дайнелли Дарио
90' Желтая карточка
Болдор Деян
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 22473 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
96'
Радованович Иван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
96'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94'
Бюхель Марсель не смог попасть в створ ударом издали
94'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
94'
Роландо Ааронс из команды Верона опасно и грубо сыграл. Кастро Лукас пострадал.
94'
Удар от ворот произведет Кьево
Желтая карточка
93'
Болдор Деян получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
92'
Дайнелли Дарио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Желтая карточка
92'
Рефери не любит споров - именно за это Сукулини Франко сейчас получил желтую
Фол, нарушение
92'
Дайнелли Дарио из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Роландо Ааронс пострадал.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Удар от ворот произведет Кьево
90'
Фоссати Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
89'
Каччаторе Фабрицио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
89'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево играет слишком грубо. Матос Ридер оказался на газоне.
89'
Отличные скиллы показывает Матос Ридер, обводя своих соперников
88'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Кальвано Симоне уходит с поля и его заменяет Фоссати Марко
87'
Удар от ворот произведет Верона
87'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
87'
Кастро Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Бюхель Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Феличоли Джанфилиппо уходит с поля и его заменяет Роландо Ааронс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Феличоли Джанфилиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
Желтая карточка
84'
Матос Ридер получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
84'
Сукулини Франко наказан за толчок Кастро Лукас
84'
Удар от ворот произведет Верона
Фол, нарушение
83'
Петкович Бруно из команды Верона играет слишком грубо. Дайнелли Дарио оказался на газоне.
Фол, нарушение
82'
Бани Маттиа наказан за толчок Матос Ридер
81'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
80'
Сукулини Франко из команды Верона в офсайде
80'
Матос Ридер из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Удар от ворот произведет Верона
Фол, нарушение
79'
Дайнелли Дарио наказан за толчок Петкович Бруно
78'
Сукулини Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
78'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
75'
Радованович Иван получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Безумный фол. Радованович Иван грубо играет против соперника. Пострадал Петкович Бруно
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
74'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
73'
Пеллиссье Серхио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Судья свистит. Пеллиссье Серхио атаковал сзади соперника. Это Петкович Бруно заработал своей команде штрафной
72'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
72'
Кальвано Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
72'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
71'
Бюхель Марсель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Кастро Лукас из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Кьево
70'
Бюхель Марсель не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
68'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
67'
Бани Маттиа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Бани Маттиа из команды Кьево толкнул локтем оппонента. Это Петкович Бруно заработал фол
66'
Удар от ворот произведет Верона
66'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Сукулини Франко
Фол, нарушение
64'
Пеллиссье Серхио наказан за толчок Бюхель Марсель
Желтая карточка
63'
Гобби Массимо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Гобби Массимо из команды Кьево играет слишком грубо. Верде Даниэле оказался на газоне.
62'
Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
61'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
61'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
61'
Бюхель Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Каччаторе Фабрицио
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Верона
57'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает неудачный навес.
57'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Бирса Вальтер из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Феличоли Джанфилиппо
54'
Хорошую попытку сделал Бирса Вальтер. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
52'
Верде Даниэле сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Караччоло Антонио изменил счет на табло!
52'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
52'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
52'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Удар от ворот произведет Верона
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Инглезе Роберто из команды Кьево не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
50'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Верона
49'
Николас Давид ошибается в защите.
Офсайд
47'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона в офсайде
46'
Тактическая замена. Меджорини Риккардо уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Верде Даниэле из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
44'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
43'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
43'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Бирса Вальтер из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
40'
Кастро Лукас нанес удар, мяч был парирован, но Николас Давид не удержал его в руках.
40'
Меджорини Риккардо делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
39'
Бюхель Марсель из команды Верона опасно и грубо сыграл. Меджорини Риккардо пострадал.
39'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
39'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
37'
Удар от ворот произведет Верона
37'
Шанс! Бани Маттиа из команды Кьево пробил головой, но мимо
Угловой
37'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
36'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
36'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
36'
Инглезе Роберто мяч отрикошетил от ворот
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
34'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
34'
Удар от ворот произведет Верона
33'
Меджорини Риккардо из команды Кьево наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Караччоло Антонио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Инглезе Роберто
31'
Матос Ридер из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кальвано Симоне из команды Верона отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Кастро Лукас из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
Желтая карточка
29'
Рефери не любит споров - именно за это Бюхель Марсель сейчас получил желтую
Фол, нарушение
29'
Бюхель Марсель наказан за толчок Бани Маттиа
29'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Феличоли Джанфилиппо
25'
Верде Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Верде Даниэле из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
25'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
24'
Инглезе Роберто из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Феррари Алекс пострадал.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Феррари Алекс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
22'
Верде Даниэле из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Фарес Мохамед из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кастро Лукас из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кастро Лукас из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
20'
Кастро Лукас из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Удар от ворот произведет Кьево
19'
Матос Ридер из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
18'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Матос Ридер из команды Верона отправил кросс в штрафную...
17'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Кастро Лукас из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
15'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
15'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Феличоли Джанфилиппо из команды Верона поставил подножку. Пострадал Дайнелли Дарио
12'
Удар от ворот произведет Верона
12'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
12'
Удар от ворот произведет Кьево
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Матос Ридер не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
11'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
10'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
9'
Дайнелли Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Феррари Алекс из команды Верона отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
7'
Хороший удар издали нанес Бюхель Марсель, но отличный сейв сделал Соррентино Стефано. Угловой.
5'
Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает неудачный навес.
5'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Матос Ридер из команды Верона поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
4'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Верде Даниэле из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 1:0 Кьево
Верона
47.3% (87)
Ничья:
38% (70)
Кьево
14.7% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.6% (60)
Верона:
21.7% (40)
Верона:
21.2% (39)
Кьево:
8.2% (15)
Кьево:
6% (11)
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