Стадион: Марк-Антонио Бентегоди Зрители: 22473
29' Желтая карточкаБюхель Марсель
1:0
52' ГолКараччоло Антонио
63' Желтая карточкаГобби Массимо
67' Желтая карточкаБани Маттиа
73' Желтая карточкаПеллиссье Серхио
75' Желтая карточкаРадованович Иван
84' Желтая карточкаМатос Ридер
89' Желтая карточкаКаччаторе Фабрицио
90' Желтая карточкаСукулини Франко
90' Желтая карточкаДайнелли Дарио
90' Желтая карточкаБолдор Деян
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 22473 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
96'
Радованович Иван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
96'
95'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Бюхель Марсель не смог попасть в створ ударом издали
94'
94'
Роландо Ааронс из команды Верона опасно и грубо сыграл. Кастро Лукас пострадал.
94'
Удар от ворот произведет Кьево
93'
Болдор Деян получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Дайнелли Дарио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
92'
Рефери не любит споров - именно за это Сукулини Франко сейчас получил желтую
92'
Дайнелли Дарио из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Роландо Ааронс пострадал.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Удар от ворот произведет Кьево
90'
Фоссати Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
89'
Каччаторе Фабрицио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
89'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево играет слишком грубо. Матос Ридер оказался на газоне.
89'
Отличные скиллы показывает Матос Ридер, обводя своих соперников
88'
88'
Тактическая замена. Кальвано Симоне уходит с поля и его заменяет Фоссати Марко
87'
87'
Тактическая замена. Бирса Вальтер уходит с поля и его заменяет Степински Мариуш
87'
Кастро Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Бюхель Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Феличоли Джанфилиппо уходит с поля и его заменяет Роландо Ааронс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Феличоли Джанфилиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Матос Ридер получает желтую карточку за неспортивное поведение
84'
Сукулини Франко наказан за толчок Кастро Лукас
84'
83'
Петкович Бруно из команды Верона играет слишком грубо. Дайнелли Дарио оказался на газоне.
82'
Бани Маттиа наказан за толчок Матос Ридер
81'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Сукулини Франко из команды Верона в офсайде
80'
Матос Ридер из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
79'
Дайнелли Дарио наказан за толчок Петкович Бруно
78'
Сукулини Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Радованович Иван получил желтую карточку от судьи
75'
Безумный фол. Радованович Иван грубо играет против соперника. Пострадал Петкович Бруно
74'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
74'
73'
Пеллиссье Серхио получил желтую карточку от судьи
73'
Судья свистит. Пеллиссье Серхио атаковал сзади соперника. Это Петкович Бруно заработал своей команде штрафной
72'
72'
72'
Кальвано Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
71'
Бюхель Марсель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Кастро Лукас из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Кьево
70'
Бюхель Марсель не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
68'
67'
Бани Маттиа получил желтую карточку от судьи
67'
Бани Маттиа из команды Кьево толкнул локтем оппонента. Это Петкович Бруно заработал фол
66'
66'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Сукулини Франко
64'
Пеллиссье Серхио наказан за толчок Бюхель Марсель
63'
Гобби Массимо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Гобби Массимо из команды Кьево играет слишком грубо. Верде Даниэле оказался на газоне.
62'
Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
61'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
61'
61'
Бюхель Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Каччаторе Фабрицио
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
57'
57'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает неудачный навес.
57'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Судья сигнализирует, что Бирса Вальтер из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Феличоли Джанфилиппо
54'
Хорошую попытку сделал Бирса Вальтер. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
54'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
52'
Верде Даниэле сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Караччоло Антонио изменил счет на табло!
52'
52'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
52'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Инглезе Роберто из команды Кьево не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
50'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Николас Давид ошибается в защите.
47'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона в офсайде
46'
Тактическая замена. Меджорини Риккардо уходит с поля и его заменяет Джаккерини Эммануэле
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Верде Даниэле из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
44'
43'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
43'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Судья сигнализирует, что Бирса Вальтер из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
40'
Кастро Лукас нанес удар, мяч был парирован, но Николас Давид не удержал его в руках.
40'
Меджорини Риккардо делает скидку назад вдоль ворот
39'
Бюхель Марсель из команды Верона опасно и грубо сыграл. Меджорини Риккардо пострадал.
39'
39'
39'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
37'
37'
37'
Шанс! Бани Маттиа из команды Кьево пробил головой, но мимо
37'
36'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
36'
Инглезе Роберто мяч отрикошетил от ворот
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
34'
34'
33'
Меджорини Риккардо из команды Кьево наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
33'
Судья сигнализирует, что Караччоло Антонио из команды Верона поставил подножку. Пострадал Инглезе Роберто
31'
Матос Ридер из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кальвано Симоне из команды Верона отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Судья сигнализирует, что Кастро Лукас из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
29'
Рефери не любит споров - именно за это Бюхель Марсель сейчас получил желтую
29'
Бюхель Марсель наказан за толчок Бани Маттиа
29'
28'
27'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Феличоли Джанфилиппо
25'
Верде Даниэле нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Верде Даниэле из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
25'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Инглезе Роберто из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Феррари Алекс пострадал.
23'
Судья сигнализирует, что Феррари Алекс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
22'
Верде Даниэле из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Фарес Мохамед из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Феличоли Джанфилиппо из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
21'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кастро Лукас из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
20'
Кастро Лукас из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
20'
Кастро Лукас из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Удар от ворот произведет Кьево
19'
Матос Ридер из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
18'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
Матос Ридер из команды Верона отправил кросс в штрафную...
17'
Матос Ридер нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Судья сигнализирует, что Кастро Лукас из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
15'
15'
15'
15'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
13'
Судья сигнализирует, что Феличоли Джанфилиппо из команды Верона поставил подножку. Пострадал Дайнелли Дарио
12'
12'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
12'
Удар от ворот произведет Кьево
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Матос Ридер не смог попасть в створ ударом издали
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
9'
9'
Феррари Алекс из команды Верона отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Хороший удар издали нанес Бюхель Марсель, но отличный сейв сделал Соррентино Стефано. Угловой.
5'
Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает неудачный навес.
5'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Судья сигнализирует, что Матос Ридер из команды Верона поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
4'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Верде Даниэле из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 1:0 Кьево
Верона
47.3% (87)
Ничья:
38% (70)
Кьево
14.7% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.6% (60)
1:0 Верона:
21.7% (40)
2:1 Верона:
21.2% (39)
0:1 Кьево:
8.2% (15)
1:2 Кьево:
6% (11)
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