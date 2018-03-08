  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Интер Милан
 
Позже
Наполи
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Наполи

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 35 минут, которая состоится 11.03.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи
Интер Милан
13.6% (9)
Ничья:
47% (31)
Наполи
39.4% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.4% (24)
Наполи:
25.8% (17)
Интер Милан:
9.1% (6)
Ничья:
7.6% (5)
Наполи:
6.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация