Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Наполи

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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
Наполи (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан Серия A
- 30.04.2017 Интер Милан 0:1 Наполи Серия A
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан Серия A
- 16.04.2016 Интер Милан 2:0 Наполи Серия A
- 19.01.2016 Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Италии
- 30.11.2015 Наполи 2:1 Интер Милан Серия A
- 08.03.2015 Наполи 2:2 Интер Милан Серия A
- 04.02.2015 Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Италии
- 19.10.2014 Интер Милан 2:2 Наполи Серия A
- 26.04.2014 Интер Милан 0:0 Наполи Серия A
- 15.12.2013 Наполи 4:2 Интер Милан Серия A
- 05.05.2013 Наполи 3:1 Интер Милан Серия A
- 09.12.2012 Интер Милан 2:1 Наполи Серия A
- 26.02.2012 Наполи 1:0 Интер Милан Серия A
- 25.01.2012 Наполи 2:0 Интер Милан Кубок Италии
- 01.10.2011 Интер Милан 0:3 Наполи Серия A
- 15.05.2011 Наполи 1:1 Интер Милан Серия A
- 26.01.2011 Наполи 0:1 Интер Милан Кубок Италии
- 06.01.2011 Интер Милан 3:1 Наполи Серия A
- 14.02.2010 Наполи 0:0 Интер Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|27
|22
|3
|2
|62 - 19
|69
|2.
|Ювентус
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|63 - 15
|68
|3.
|Рома
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|44 - 23
|53
|4.
|Лацио
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|64 - 34
|52
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|42 - 21
|51
|6.
|Сампдория
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|46 - 34
|44
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 30
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|35 - 32
|35
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 38
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|33 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 27
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|23 - 41
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 43
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|15 - 46
|23
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|27 - 49
|23
|18.
|Кротоне
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 47
|21
|19.
|Верона
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|24 - 51
|19
|20.
|Беневенто
|Заявка
|26
|3
|1
|22
|18 - 60
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - НаполиДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 35 минут, которая состоится 11.03.2018.
Новости матча
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"Интеру" нужен Рабио — 14:27
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Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи
Интер Милан
13.6% (9)
Ничья:
47% (31)
Наполи
39.4% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.4% (24)
1:2 Наполи:
25.8% (17)
2:1 Интер Милан:
9.1% (6)
2:2 Ничья:
7.6% (5)
0:1 Наполи:
6.1% (4)
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