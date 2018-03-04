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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Торино

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 57 минут, которая состоится 09.03.2018.
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Прогнозы на матч Рома - Торино
Рома
95.9% (94)
Ничья:
3.1% (3)
Торино
1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
41.8% (41)
Рома:
26.5% (26)
Рома:
13.3% (13)
Рома:
5.1% (5)
Рома:
5.1% (5)
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