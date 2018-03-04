Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Торино

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
Торино (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 02.12.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 19.11.2017 Торино 1:1 Кьево СA
- 09.11.2017 Торино 3:0 Кьери ТМК
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 29.10.2017 Торино 2:1 Кальяри СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино Кубок Италии
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома Серия A
- 19.02.2017 Рома 4:1 Торино Серия A
- 25.09.2016 Торино 3:1 Рома Серия A
- 20.04.2016 Рома 3:2 Торино Серия A
- 05.12.2015 Торино 1:1 Рома Серия A
- 12.04.2015 Торино 1:1 Рома Серия A
- 09.11.2014 Рома 3:0 Торино Серия A
- 25.03.2014 Рома 2:1 Торино Серия A
- 03.11.2013 Торино 1:1 Рома Серия A
- 14.04.2013 Торино 1:2 Рома Серия A
- 19.11.2012 Рома 2:0 Торино Серия A
- 31.05.2009 Рома 3:2 Торино Серия A
- 18.01.2009 Торино 0:1 Рома Серия A
- 27.04.2008 Рома 4:1 Торино Серия A
- 16.01.2008 Рома 4:0 Торино Кубок Италии
- 19.12.2007 Торино 3:1 Рома Кубок Италии
- 16.12.2007 Торино 0:0 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|27
|22
|3
|2
|62 - 19
|69
|2.
|Ювентус
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|63 - 15
|68
|3.
|Рома
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|44 - 23
|53
|4.
|Лацио
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|64 - 34
|52
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|42 - 21
|51
|6.
|Сампдория
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|46 - 34
|44
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 30
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|35 - 32
|35
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 38
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|33 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 27
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|23 - 41
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 43
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|15 - 46
|23
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|27 - 49
|23
|18.
|Кротоне
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 47
|21
|19.
|Верона
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|24 - 51
|19
|20.
|Беневенто
|Заявка
|26
|3
|1
|22
|18 - 60
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ТориноДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 57 минут, которая состоится 09.03.2018.
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Прогнозы на матч Рома - Торино
Рома
95.9% (94)
Ничья:
3.1% (3)
Торино
1% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
41.8% (41)
2:1 Рома:
26.5% (26)
1:0 Рома:
13.3% (13)
3:1 Рома:
5.1% (5)
3:2 Рома:
5.1% (5)
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