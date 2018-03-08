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Стадион:
Фиорентина
 
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Беневенто
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Прогнозы на матч Фиорентина - Беневенто
Фиорентина
96.6% (86)
Ничья:
3.4% (3)
Беневенто
0% (0)

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Фиорентина:
47.2% (42)
Фиорентина:
14.6% (13)
Фиорентина:
12.4% (11)
Фиорентина:
9% (8)
Фиорентина:
7.9% (7)
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