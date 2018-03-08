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Стадион: Артемио Франки
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Фиорентина (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 25.02.2018 Фиорентина 1:0 Кьево СA
- 18.02.2018 Аталанта 1:1 Фиорентина СA
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Болонья 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2018 Фиорентина 1:4 Верона СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 22.12.2017 Кальяри 0:1 Фиорентина СA
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
- 13.12.2017 Фиорентина 3:2 Сампдория КИ
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 03.12.2017 Фиорентина 3:0 Сассуоло СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
- 19.11.2017 СПАЛ 2013 1:1 Фиорентина СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 29.10.2017 Кротоне 2:1 Фиорентина СA
- 25.10.2017 Фиорентина 3:0 Торино СA
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина СA
Беневенто (последние 20 матчей: +3 =1 -16)
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
- 10.12.2017 Удинезе 2:0 Беневенто СA
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 27.11.2017 Аталанта 1:0 Беневенто СA
- 19.11.2017 Беневенто 1:2 Сассуоло СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
- 25.10.2017 Кальяри 2:1 Беневенто СA
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина СA
- 16.10.2017 Верона 1:0 Беневенто СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|27
|22
|3
|2
|62 - 19
|69
|2.
|Ювентус
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|63 - 15
|68
|3.
|Рома
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|44 - 23
|53
|4.
|Лацио
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|64 - 34
|52
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|42 - 21
|51
|6.
|Сампдория
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|46 - 34
|44
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 30
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|35 - 32
|35
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 38
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|33 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 27
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|23 - 41
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 43
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|15 - 46
|23
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|27 - 49
|23
|18.
|Кротоне
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 47
|21
|19.
|Верона
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|24 - 51
|19
|20.
|Беневенто
|Заявка
|26
|3
|1
|22
|18 - 60
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - БеневентоДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 19 минут, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Фиорентина - Беневенто
Фиорентина
96.6% (86)
Ничья:
3.4% (3)
Беневенто
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Фиорентина:
47.2% (42)
3:0 Фиорентина:
14.6% (13)
2:1 Фиорентина:
12.4% (11)
1:0 Фиорентина:
9% (8)
3:1 Фиорентина:
7.9% (7)
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