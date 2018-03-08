Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Милан

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Стадион: Луиджи Феррарис
Предыдущие игры
Дженоа (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 24.02.2018 Болонья 2:0 Дженоа СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Кьево 0:1 Дженоа СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 04.12.2017 Верона 0:1 Дженоа СA
- 30.11.2017 Дженоа 1:0 Кротоне КИ
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 19.11.2017 Кротоне 0:1 Дженоа СA
- 04.11.2017 Дженоа 0:2 Сампдория СA
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
Милан (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 28.02.2018 Лацио 0:0 Милан КИ
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Милан: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа Серия A
- 18.03.2017 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 25.10.2016 Дженоа 3:0 Милан Серия A
- 14.02.2016 Милан 2:1 Дженоа Серия A
- 27.09.2015 Дженоа 1:0 Милан Серия A
- 29.04.2015 Милан 1:3 Дженоа Серия A
- 07.12.2014 Дженоа 1:0 Милан Серия A
- 07.04.2014 Дженоа 1:2 Милан Серия A
- 23.11.2013 Милан 1:1 Дженоа Серия A
- 08.03.2013 Дженоа 0:2 Милан Серия A
- 27.10.2012 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 25.04.2012 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 02.12.2011 Дженоа 0:2 Милан Серия A
- 06.02.2011 Дженоа 1:1 Милан Серия A
- 25.09.2010 Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 09.05.2010 Дженоа 1:0 Милан Серия A
- 06.01.2010 Милан 5:2 Дженоа Серия A
- 28.01.2009 Милан 1:1 Дженоа Серия A
- 14.09.2008 Дженоа 2:0 Милан Серия A
- 27.01.2008 Милан 2:0 Дженоа Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|27
|22
|3
|2
|62 - 19
|69
|2.
|Ювентус
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|63 - 15
|68
|3.
|Рома
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|44 - 23
|53
|4.
|Лацио
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|64 - 34
|52
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|42 - 21
|51
|6.
|Сампдория
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|46 - 34
|44
|7.
|Милан
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 30
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 32
|36
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|35 - 32
|35
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 38
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|33 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|21 - 27
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|23 - 41
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 43
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|15 - 46
|23
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|27 - 49
|23
|18.
|Кротоне
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 47
|21
|19.
|Верона
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|24 - 51
|19
|20.
|Беневенто
|Заявка
|26
|3
|1
|22
|18 - 60
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - МиланДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 50 минут, которая состоится 11.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Дженоа - Милан
Дженоа
6.3% (4)
Ничья:
15.6% (10)
Милан
78.1% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
40.6% (26)
0:1 Милан:
26.6% (17)
1:1 Ничья:
14.1% (9)
1:0 Дженоа:
6.3% (4)
0:2 Милан:
6.3% (4)
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