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Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Милан

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 50 минут, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Дженоа - Милан
Дженоа
6.3% (4)
Ничья:
15.6% (10)
Милан
78.1% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
40.6% (26)
Милан:
26.6% (17)
Ничья:
14.1% (9)
Дженоа:
6.3% (4)
Милан:
6.3% (4)
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