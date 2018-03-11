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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сассуоло
1:1
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
17' Желтая карточка
Рагуза Антонио
0:1
27' Гол
Антенуччи Мирко
1:1
31' Пенальти
Бабакар Хоума
35' Желтая карточка
Пелузо Федерико
38' Желтая карточка
Ционек Тьяго
1:1
45' Не забитый пенальти
Политано Маттео
57' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
88' Желтая карточка
Грасси Альберто
89' Желтая карточка
Маццители Лука
90'+4
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
93'
Грасси Альберто наказан за толчок Адьяпонг Клод

92'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Сассуоло
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Тактическая замена. Скьяттарелла Паскуале уходит с поля и его заменяет Луис Эвертон
Желтая карточка
89'
Рефери не любит споров - именно за это Маццители Лука сейчас получил желтую
Желтая карточка
88'
Грасси Альберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
88'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Матри Алессандро оказался на газоне.
88'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
88'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
87'
Антенуччи Мирко мяч отрикошетил от ворот
86'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
86'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
84'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
84'
Тактическая замена. Рагуза Антонио уходит с поля и его заменяет Адьяпонг Клод
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Маццители Лука из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
82'
Удар от ворот произведет Сассуоло
82'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
81'
Тактическая замена. Коста Филиппо уходит с поля и его заменяет Драме Букари
Фол, нарушение
81'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Коста Филиппо оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
79'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
79'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Коста Филиппо
77'
Скьяттарелла Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой справа.
77'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Матри Алессандро из команды Сассуоло подал угловой слева.
76'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
75'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
74'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 в офсайде
74'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
73'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
73'
Политано Маттео коснулся мяча рукой.
72'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
72'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
70'
Хорошую попытку сделал Бабакар Хоума. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Бабакар Хоума нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
69'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
69'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
69'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
68'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Палоски Альберто коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
66'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
66'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло подал угловой слева.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
66'
Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Удар от ворот произведет Сассуоло
65'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Дункан Альфред уходит с поля и его заменяет Маццители Лука
64'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Сассуоло
61'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Ачерби Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Желтая карточка
57'
Лаццари Мануэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Лаццари Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Рагуза Антонио
56'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Маньянелли Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
55'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
54'
Как он промахнулся? Ачерби Франческо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
54'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Политано Маттео из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
54'
Лаццари Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
52'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Скьяттарелла Паскуале оказался на газоне.
52'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
49'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
49'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Антенуччи Мирко нарушает правила. Маньянелли Франческо пострадал
47'
Удар от ворот произведет Сассуоло
46'
Грасси Альберто не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
47'
Мерет Алекс не дал случится голу! Политано Маттео должен был забивать, но Мерет Алекс сделал отличный сейв
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Рагуза Антонио и попал в каркас ворот!
47'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло подал угловой слева.
Описание гола
46'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Политано Маттео из команды Сассуоло пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ! - Грасси Альберто играет рукой в штрафной! Грасси Альберто вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
45'
Матч остановлен
45'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
44'
Куртич Ясмин нанес удар издали, а Консильи Андреа отбил его обратно в игру!
44'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
43'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Удар от ворот произведет Сассуоло
42'
Отличный пас сделал Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Лирола Поль из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
39'
Миссироли Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Ционек Тьяго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Назначен штрафной. Пострадал Рагуза Антонио, его свалил Ционек Тьяго.
Офсайд
36'
Лирола Поль из команды Сассуоло в офсайде
Офсайд
36'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
36'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Желтая карточка
35'
Пелузо Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Пелузо Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Антенуччи Мирко
34'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Бабакар Хоума из команды Сассуоло забивает с точки!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
30'
ПЕНАЛЬТИ! - Лаццари Мануэль играет рукой в штрафной! Лаццари Мануэль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
30'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
30'
Политано Маттео из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
30'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
29'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
29'
Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Скьяттарелла Паскуале сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Антенуччи Мирко изменил счет на табло!
27'
Опасность! Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
27'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
25'
Шанс! Ачерби Франческо из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
Угловой
25'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
25'
Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Офсайд
20'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
19'
Удар от ворот произведет Сассуоло
19'
О, нет. Из многообещающей позиции Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
19'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
18'
Штрафной исполнил Коста Филиппо, после его удара Консильи Андреа сделал классный сейв. Угловой
Желтая карточка
17'
Рагуза Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Рагуза Антонио грубо играет против соперника. Пострадал Лаццари Мануэль
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
14'
Шанс! Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло подал угловой справа.
14'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Удар от ворот произведет Сассуоло
12'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
Фол, нарушение
7'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Ачерби Франческо оказался на газоне.
7'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
Фол, нарушение
5'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Викари Франческо пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Удар от ворот произведет Сассуоло
1'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
1'
ШАНС! Рагуза Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013
Сассуоло
68.3% (125)
Ничья:
25.7% (47)
СПАЛ 2013
6% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Сассуоло:
38.3% (70)
Ничья:
19.7% (36)
Сассуоло:
19.1% (35)
Сассуоло:
8.2% (15)
СПАЛ 2013:
4.4% (8)
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