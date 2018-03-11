Стадион: Читта-дель-Триколоре
17' Желтая карточкаРагуза Антонио
0:1
27' ГолАнтенуччи Мирко
1:1
31' ПенальтиБабакар Хоума
35' Желтая карточкаПелузо Федерико
38' Желтая карточкаЦионек Тьяго
1:1
45' Не забитый пенальтиПолитано Маттео
57' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
88' Желтая карточкаГрасси Альберто
89' Желтая карточкаМаццители Лука
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
93'
Грасси Альберто наказан за толчок Адьяпонг Клод
92'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Тактическая замена. Скьяттарелла Паскуале уходит с поля и его заменяет Луис Эвертон
89'
Рефери не любит споров - именно за это Маццители Лука сейчас получил желтую
88'
Грасси Альберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
88'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Матри Алессандро оказался на газоне.
88'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
88'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
87'
Антенуччи Мирко мяч отрикошетил от ворот
86'
86'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
84'
84'
Тактическая замена. Рагуза Антонио уходит с поля и его заменяет Адьяпонг Клод
83'
Судья сигнализирует, что Маццители Лука из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
82'
82'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
81'
Тактическая замена. Коста Филиппо уходит с поля и его заменяет Драме Букари
81'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Коста Филиппо оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
79'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
79'
Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Коста Филиппо
77'
Скьяттарелла Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой справа.
77'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Матри Алессандро из команды Сассуоло подал угловой слева.
76'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
76'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
75'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
74'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 в офсайде
74'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
73'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Политано Маттео коснулся мяча рукой.
72'
72'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
70'
Хорошую попытку сделал Бабакар Хоума. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Бабакар Хоума нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
69'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
69'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
68'
68'
67'
Палоски Альберто коснулся мяча рукой.
66'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
66'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
66'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло подал угловой слева.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
66'
Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
65'
64'
Тактическая замена. Дункан Альфред уходит с поля и его заменяет Маццители Лука
64'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
62'
62'
61'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
60'
Судья сигнализирует, что Ачерби Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Антенуччи Мирко
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
58'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Лаццари Мануэль получил желтую карточку от судьи
57'
Безумный фол. Лаццари Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Рагуза Антонио
56'
56'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Маньянелли Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
55'
54'
Как он промахнулся? Ачерби Франческо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
54'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
54'
54'
Политано Маттео из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
54'
Лаццари Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Скьяттарелла Паскуале оказался на газоне.
52'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
51'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
49'
49'
49'
47'
Антенуччи Мирко нарушает правила. Маньянелли Франческо пострадал
47'
46'
Грасси Альберто не смог попасть в створ ударом издали
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
47'
Мерет Алекс не дал случится голу! Политано Маттео должен был забивать, но Мерет Алекс сделал отличный сейв
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Рагуза Антонио и попал в каркас ворот!
47'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
47'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло подал угловой слева.
46'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Политано Маттео из команды Сассуоло пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
46'
ПЕНАЛЬТИ! - Грасси Альберто играет рукой в штрафной! Грасси Альберто вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
45'
Матч остановлен
45'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
44'
Куртич Ясмин нанес удар издали, а Консильи Андреа отбил его обратно в игру!
44'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
43'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
42'
Отличный пас сделал Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
41'
Лирола Поль из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
40'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
39'
Миссироли Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Ционек Тьяго получил желтую карточку от судьи
38'
Назначен штрафной. Пострадал Рагуза Антонио, его свалил Ционек Тьяго.
36'
Лирола Поль из команды Сассуоло в офсайде
36'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
36'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
Пелузо Федерико получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Пелузо Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Антенуччи Мирко
34'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
31'
Г О О О О Л - Бабакар Хоума из команды Сассуоло забивает с точки!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
30'
ПЕНАЛЬТИ! - Лаццари Мануэль играет рукой в штрафной! Лаццари Мануэль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
30'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Политано Маттео из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
30'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
29'
29'
Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
27'
Скьяттарелла Паскуале сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Антенуччи Мирко изменил счет на табло!
27'
Опасность! Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
27'
27'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
25'
Шанс! Ачерби Франческо из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
25'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
25'
Ционек Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
20'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
19'
19'
О, нет. Из многообещающей позиции Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
19'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
18'
Штрафной исполнил Коста Филиппо, после его удара Консильи Андреа сделал классный сейв. Угловой
17'
Рагуза Антонио получил желтую карточку от судьи
17'
Безумный фол. Рагуза Антонио грубо играет против соперника. Пострадал Лаццари Мануэль
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
14'
Шанс! Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
14'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло подал угловой справа.
14'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
11'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
9'
8'
8'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Судья сигнализирует, что Коста Филиппо из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
7'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Ачерби Франческо оказался на газоне.
7'
7'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
5'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Викари Франческо пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
1'
1'
ШАНС! Рагуза Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013
Сассуоло
68.3% (125)
Ничья:
25.7% (47)
СПАЛ 2013
6% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сассуоло:
38.3% (70)
1:1 Ничья:
19.7% (36)
2:1 Сассуоло:
19.1% (35)
2:0 Сассуоло:
8.2% (15)
1:2 СПАЛ 2013:
4.4% (8)
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