Стадион: Ренато Далл'Ара
4' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
45' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
58' Желтая карточкаПульгар Эрик
0:1
83' ГолДе Рон Мартен
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Корнелиус Андреас
93'
Иличич Йосип из команды Аталанта разыграл угловой с правого угла.
93'
Толой Рафаэл оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Миранте Антонио перевел мяч на угловой.
93'
92'
Кастань Тимоти из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Надь Адам пострадал.
92'
Дестро Маттиа из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Бериша Этрит пострадал.
92'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Корнелиус Андреас нанес удар, мяч был парирован, но Миранте Антонио не удержал его в руках.
91'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Иличич Йосип из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Должен был быть гол! Иличич Йосип имел отличный шанс, но Миранте Антонио не дал голу состоятся!
90'
Musa Barrow из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Хеландер Филип из команды Болонья делает неудачный навес.
89'
89'
Крафт Эмиль из команды Болонья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
Иличич Йосип пробует нанести удар издали, но Миранте Антонио держит все под контролем
89'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
88'
Толой Рафаэл из команды Аталанта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
87'
87'
Пульгар Эрик из команды Болонья играет слишком грубо. Спинаццола Леонардо оказался на газоне.
87'
86'
Крафт Эмиль из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
86'
85'
Верди Симоне не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Сильный дождь сегодня.
84'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта в офсайде
84'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
83'
Иличич Йосип сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Де Рон Мартен изменил счет на табло!
83'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
82'
82'
82'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
81'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Фройлер Ремо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
81'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Тактическая замена. Кристанте Бриан уходит с поля и его заменяет Musa Barrow
80'
Судья сигнализирует, что Дестро Маттиа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
79'
Отличный пас сделал Верди Симоне из команды Болонья. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
79'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
79'
78'
Толой Рафаэл из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
77'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
77'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Верди Симоне из команды Болонья направляет мяч в штрафную площадку, но Бериша Этрит выбегает и ловит мяч
77'
Отличные скиллы показывает Верди Симоне, обводя своих соперников
76'
76'
Паломино Хосе из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Плохо сыграл Пульгар Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
76'
Иличич Йосип из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
74'
Тактическая замена. Авенатти Фелипе уходит с поля и его заменяет Дестро Маттиа
74'
74'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
71'
ШАНС! Кристанте Бриан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Отличные скиллы показывает Кристанте Бриан, обводя своих соперников
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Верди Симоне из команды Болонья пробил со штрафного, но очень мимо цели.
70'
Судья сигнализирует, что Кастань Тимоти из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
69'
69'
ШАНС! Спинаццола Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
68'
68'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
67'
Де Майо Себастьян из команды Болонья играет слишком грубо. Иличич Йосип оказался на газоне.
67'
Кристанте Бриан из команды Аталанта играет слишком грубо. Пульгар Эрик оказался на газоне.
66'
66'
Отличный пас сделал Донса Годфред из команды Болонья. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
65'
65'
Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
64'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
Пульгар Эрик из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
61'
61'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Болонья делает замену. Ди Франческо Федерико уходит с поля, а Крафт Эмиль выходит на его замену.
60'
60'
59'
59'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
59'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
58'
Пульгар Эрик получил желтую карточку от судьи
58'
Пульгар Эрик из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Фройлер Ремо пострадал.
58'
Донса Годфред нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Масина Адам
57'
56'
Шанс! Кристанте Бриан из команды Аталанта пробил головой, но мимо
56'
56'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
55'
Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Надь Адам
55'
55'
54'
54'
53'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Фройлер Ремо пострадал.
53'
53'
53'
Петанья Андреа из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
52'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
52'
52'
Петанья Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
51'
51'
50'
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Толой Рафаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Кристанте Бриан не смог попасть в створ ударом издали
48'
47'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кристанте Бриан мяча так и не получил
48'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
Петанья Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
47'
Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
47'
Романьоли Симоне из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Гомес Алехандро пострадал.
46'
Надь Адам из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Толой Рафаэл пострадал.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Судья сигнализирует, что Спинаццола Леонардо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Пульгар Эрик
43'
43'
Де Рон Мартен из команды Аталанта играет слишком грубо. Масина Адам оказался на газоне.
42'
42'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
41'
41'
ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
40'
Фройлер Ремо разрезает оборону соперника отличным пасом
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Верди Симоне нанес удар, мяч был парирован, но Бериша Этрит не удержал его в руках.
39'
39'
39'
Авенатти Фелипе из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Донса Годфред из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Донса Годфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Кастань Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Кастань Тимоти из команды Аталанта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
36'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
33'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Донса Годфред нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
32'
31'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
30'
Так близко к голу! Авенатти Фелипе имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бериша Этрит!
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
29'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает пас партнеру.
29'
29'
29'
Паломино Хосе из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Кристанте Бриан из команды Аталанта подал угловой справа.
28'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Отличные скиллы показывает Петанья Андреа, обводя своих соперников
28'
Петанья Андреа из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Джемаили Блерим получил травму и заменен. Надь Адам выходит на поле.
26'
Джемаили Блерим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Донса Годфред из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Верди Симоне из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Фройлер Ремо и Гомес Алехандро из команды Аталанта.
24'
23'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
23'
23'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
23'
23'
23'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
22'
22'
Отличные скиллы показывает Ди Франческо Федерико, обводя своих соперников
21'
21'
Гомес Алехандро из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
20'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Спинаццола Леонардо
20'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
19'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
18'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
16'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кастань Тимоти из команды Аталанта подал угловой справа.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Верди Симоне из команды Болонья делает неудачный навес.
14'
14'
Шанс! Петанья Андреа из команды Аталанта пробил головой, но мимо
14'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает пас партнеру.
13'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Паломино Хосе из команды Аталанта играет слишком грубо. Авенатти Фелипе оказался на газоне.
12'
Джемаили Блерим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
12'
12'
Штрафной исполнил Верди Симоне, после его удара Бериша Этрит сделал классный сейв. Угловой
10'
Кастань Тимоти из команды Аталанта играет слишком грубо. Масина Адам оказался на газоне.
10'
Романьоли Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
10'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
9'
8'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Мазиелло Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
4'
Авенатти Фелипе получил желтую карточку от судьи
4'
Судья сигнализирует, что Авенатти Фелипе из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Мазиелло Андреа
4'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
4'
2'
2'
2'
Авенатти Фелипе из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
1'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 0:1 Аталанта
Болонья
14.8% (27)
Ничья:
39.3% (72)
Аталанта
45.9% (84)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.2% (68)
1:2 Аталанта:
23% (42)
0:1 Аталанта:
17.5% (32)
2:1 Болонья:
8.2% (15)
1:0 Болонья:
4.9% (9)
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