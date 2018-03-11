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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Болонья
0:1
Конец матча
Аталанта
0'
4' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
45' Желтая карточка
Романьоли Симоне
58' Желтая карточка
Пульгар Эрик
0:1
83' Гол
Де Рон Мартен
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Хеландер Филип из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Корнелиус Андреас
Угловой
93'
Иличич Йосип из команды Аталанта разыграл угловой с правого угла.
93'
Толой Рафаэл оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Миранте Антонио перевел мяч на угловой.
93'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Кастань Тимоти из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Надь Адам пострадал.

Фол, нарушение
92'
Дестро Маттиа из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Бериша Этрит пострадал.
92'
Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Корнелиус Андреас нанес удар, мяч был парирован, но Миранте Антонио не удержал его в руках.
91'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
91'
Иличич Йосип из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Должен был быть гол! Иличич Йосип имел отличный шанс, но Миранте Антонио не дал голу состоятся!
90'
Musa Barrow из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Хеландер Филип из команды Болонья делает неудачный навес.
89'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Крафт Эмиль из команды Болонья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
Иличич Йосип пробует нанести удар издали, но Миранте Антонио держит все под контролем
89'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
88'
Толой Рафаэл из команды Аталанта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
87'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Пульгар Эрик из команды Болонья играет слишком грубо. Спинаццола Леонардо оказался на газоне.
87'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Крафт Эмиль из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Аталанта
85'
Верди Симоне не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
85'
Сильный дождь сегодня.
Офсайд
84'
Корнелиус Андреас из команды Аталанта в офсайде
84'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
83'
Иличич Йосип сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Де Рон Мартен изменил счет на табло!
83'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
82'
Удар от ворот произведет Болонья
82'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
82'
Миранте Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
81'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Фройлер Ремо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Угловой
81'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
80'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Тактическая замена. Кристанте Бриан уходит с поля и его заменяет Musa Barrow
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Дестро Маттиа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
79'
Отличный пас сделал Верди Симоне из команды Болонья. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
79'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
78'
Толой Рафаэл из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой слева.
77'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Верди Симоне из команды Болонья направляет мяч в штрафную площадку, но Бериша Этрит выбегает и ловит мяч
77'
Отличные скиллы показывает Верди Симоне, обводя своих соперников
76'
Удар от ворот произведет Болонья
76'
Паломино Хосе из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Плохо сыграл Пульгар Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
76'
Иличич Йосип из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Удар от ворот произведет Аталанта
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
74'
Тактическая замена. Авенатти Фелипе уходит с поля и его заменяет Дестро Маттиа
74'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Верди Симоне из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Верди Симоне из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
74'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Удар от ворот произведет Болонья
71'
ШАНС! Кристанте Бриан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Отличные скиллы показывает Кристанте Бриан, обводя своих соперников
70'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Верди Симоне из команды Болонья пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Кастань Тимоти из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Верди Симоне
69'
Удар от ворот произведет Болонья
69'
ШАНС! Спинаццола Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Отличные скиллы показывает Спинаццола Леонардо, обводя своих соперников
68'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Де Майо Себастьян из команды Болонья играет слишком грубо. Иличич Йосип оказался на газоне.
Фол, нарушение
67'
Кристанте Бриан из команды Аталанта играет слишком грубо. Пульгар Эрик оказался на газоне.
66'
Удар от ворот произведет Аталанта
66'
Отличный пас сделал Донса Годфред из команды Болонья. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
65'
Удар от ворот произведет Болонья
65'
Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
65'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
64'
Верди Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Верди Симоне из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
64'
Пульгар Эрик из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
61'
Удар от ворот произведет Аталанта
61'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Болонья делает замену. Ди Франческо Федерико уходит с поля, а Крафт Эмиль выходит на его замену.
60'
Удар от ворот произведет Болонья
60'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Болонья
59'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
59'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
Желтая карточка
58'
Пульгар Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Пульгар Эрик из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Фройлер Ремо пострадал.
58'
Донса Годфред нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Масина Адам
57'
Удар от ворот произведет Болонья
56'
Шанс! Кристанте Бриан из команды Аталанта пробил головой, но мимо
Угловой
56'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
56'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
56'
Спинаццола Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Масина Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Надь Адам
55'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
54'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
53'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Фройлер Ремо пострадал.
53'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
53'
Петанья Андреа из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
52'
Петанья Андреа из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
52'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Петанья Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
51'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Аталанта
Угловой
50'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Толой Рафаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Болонья
49'
Кристанте Бриан не смог попасть в створ ударом издали
48'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
46'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
49'
Де Рон Мартен из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кристанте Бриан мяча так и не получил
48'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Петанья Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
48'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
Желтая карточка
47'
Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Романьоли Симоне из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Гомес Алехандро пострадал.
Фол, нарушение
46'
Надь Адам из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Толой Рафаэл пострадал.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Спинаццола Леонардо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Пульгар Эрик
43'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Де Рон Мартен из команды Аталанта играет слишком грубо. Масина Адам оказался на газоне.
42'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
41'
Удар от ворот произведет Болонья
41'
ШАНС! Гомес Алехандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Кристанте Бриан из команды Аталанта делает пас партнеру.
40'
Фройлер Ремо разрезает оборону соперника отличным пасом
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Верди Симоне нанес удар, мяч был парирован, но Бериша Этрит не удержал его в руках.
39'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Авенатти Фелипе из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Донса Годфред из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Донса Годфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
37'
Кастань Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Кастань Тимоти из команды Аталанта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
36'
Петанья Андреа из команды Аталанта делает пас партнеру.
35'
Удар от ворот произведет Болонья
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игроки ФК "Аталанта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Донса Годфред нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
32'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Удар от ворот произведет Болонья
30'
Так близко к голу! Авенатти Фелипе имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бериша Этрит!
30'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Удар от ворот произведет Болонья
29'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает пас партнеру.
29'
Отличные скиллы показывает Спинаццола Леонардо, обводя своих соперников
29'
Удар от ворот произведет Болонья
29'
Паломино Хосе из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
29'
Кристанте Бриан из команды Аталанта подал угловой справа.
28'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Отличные скиллы показывает Петанья Андреа, обводя своих соперников
28'
Петанья Андреа из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Джемаили Блерим получил травму и заменен. Надь Адам выходит на поле.
Травма, повреждение
26'
Джемаили Блерим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Донса Годфред из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Верди Симоне из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Верди Симоне из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Фройлер Ремо и Гомес Алехандро из команды Аталанта.
24'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
23'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой справа.
22'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Отличные скиллы показывает Ди Франческо Федерико, обводя своих соперников
21'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Гомес Алехандро из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Спинаццола Леонардо
20'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
18'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Кастань Тимоти из команды Аталанта подал угловой справа.
16'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Верди Симоне из команды Болонья делает неудачный навес.
14'
Удар от ворот произведет Болонья
14'
Шанс! Петанья Андреа из команды Аталанта пробил головой, но мимо
14'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта делает пас партнеру.
13'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
13'
Паломино Хосе из команды Аталанта играет слишком грубо. Авенатти Фелипе оказался на газоне.
12'
Джемаили Блерим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Спинаццола Леонардо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
12'
Штрафной исполнил Верди Симоне, после его удара Бериша Этрит сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
10'
Кастань Тимоти из команды Аталанта играет слишком грубо. Масина Адам оказался на газоне.
10'
Романьоли Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
9'
Отличные скиллы показывает Спинаццола Леонардо, обводя своих соперников
8'
Удар от ворот произведет Болонья
6'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
5'
Мазиелло Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
Желтая карточка
4'
Авенатти Фелипе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Авенатти Фелипе из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Мазиелло Андреа
4'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
4'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Аталанта
Угловой
2'
Верди Симоне из команды Болонья подал угловой слева.
2'
Авенатти Фелипе из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
1'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Верди Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 0:1 Аталанта
Болонья
14.8% (27)
Ничья:
39.3% (72)
Аталанта
45.9% (84)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.2% (68)
Аталанта:
23% (42)
Аталанта:
17.5% (32)
Болонья:
8.2% (15)
Болонья:
4.9% (9)
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