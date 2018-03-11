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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
2:2
Конец матча
Лацио
0'
1:0
25' Гол
Паволетти Леонардо
28' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
1:1
35' Гол в свои ворота
Чеппители Лука
45' Желтая карточка
Лулич Сенад
54' Желтая карточка
Лукас Лейва
62' Желтая карточка
Ионице Артур
2:1
74' Пенальти
Барелла Николо
86' Желтая карточка
Дейола Алессандро
87' Желтая карточка
Раду Стефан
2:2
90' Гол
Иммобиле Чиро
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
97'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
97'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
97'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.

Описание гола
95'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Лацио.
95'
Андерсон Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
95'
Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро. Удар в створ, но вратарь начеку
94'
Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Андерсон Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Кальяри
94'
Как он промахнулся? Нани Луиш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
93'
Андерсон Фелипе из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
93'
Мьянге Сенна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Нани Луиш из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Барелла Николо уходит с поля и его заменяет Дессена Даниэле
90'
Удар от ворот произведет Лацио
90'
Луис Фелипе ошибается в защите.
89'
Удар от ворот произведет Кальяри
Фол, нарушение
88'
Падоин Симоне наказан за толчок Баста Душан
87'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
87'
Раду Стефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Раду Стефан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
86'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
86'
Отличный пас сделал Баста Душан из команды Лацио. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
Опасность предотвращена - Луис Фелипе из команды Лацио вступил в отбор удачно
86'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
86'
Дейола Алессандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Дейола Алессандро совершил серьезный фол, на грани карточки
84'
Удар от ворот произведет Кальяри
83'
Удар от ворот произведет Лацио
83'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
83'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Нани Луиш из команды Лацио хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
82'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
81'
Тактическая замена. Kwang-Song Han уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
80'
Андерсон Фелипе пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
80'
Баста Душан из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Удар от ворот произведет Кальяри
79'
Андерсон Фелипе из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
79'
Мьянге Сенна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Лукас Лейва из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
78'
Баста Душан из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
78'
Паволетти Леонардо коснулся мяча рукой.
78'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Нани Луиш из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Кальяри
76'
Тактическая замена. Де Врей Стефан уходит с поля и его заменяет Нани Луиш
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Иммобиле Чиро нанес удар головой, но Краньо Алессио спокойно отбил мяч.
75'
Андерсон Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
75'
Лулич Сенад из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Луис Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
75'
Альберто Луис из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Андерсон Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Барелла Николо из команды Кальяри забивает с точки!
Фол, нарушение
73'
ПЕНАЛЬТИ - Луис Фелипе из команды Лацио привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Паволетти Леонардо.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Матч остановлен
69'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
67'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Мьянге Сенна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
66'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
65'
Тактическая замена. Пароло Марко уходит с поля и его заменяет Андерсон Фелипе
64'
Тактическая замена. Лукаку Джордан уходит с поля и его заменяет Милинкович-Савич Сергей
Офсайд
63'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
Желтая карточка
62'
Ионице Артур получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Ионице Артур нарушает правила. Лулич Сенад пострадал
62'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
61'
Кастан Леандро нарушает правила. Альберто Луис пострадал
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Kwang-Song Han из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Кальяри
58'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
57'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
57'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Удар от ворот произведет Кальяри
Желтая карточка
54'
Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Лукас Лейва грубо играет против соперника. Пострадал Kwang-Song Han
54'
Лулич Сенад из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
54'
Альберто Луис из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
52'
Удар от ворот произведет Лацио
52'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
50'
Фу! Лукаку Джордан из команды Лацио очень опасно играет против соперника.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Удар от ворот произведет Кальяри
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
49'
Лулич Сенад получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Лулич Сенад из команды Лацио играет слишком грубо. Ионице Артур оказался на газоне.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
46'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
45'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Романья Филиппо нарушил правила.
Офсайд
44'
Kwang-Song Han из команды Кальяри в офсайде
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
40'
Ионице Артур наказан за толчок Лукаку Джордан
39'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Де Врей Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Чеппители Лука уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
35'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Мьянге Сенна коснулся мяча рукой.
35'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Мьянге Сенна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лукас Лейва из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Kwang-Song Han из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Лукас Лейва
33'
Ионице Артур пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Иммобиле Чиро из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Кастан Леандро
Офсайд
31'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
31'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
31'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Чеппители Лука нарушил правила.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
28'
Рефери не любит споров - именно за это Иммобиле Чиро сейчас получил желтую
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
25'
Г О О О О О О Л - Паволетти Леонардо из команды Кальяри головой вбивает мяч в сетку.
25'
Kwang-Song Han из команды Кальяри нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
25'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Кальяри
24'
Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
20'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Лацио
18'
Фараго Паоло из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
17'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
16'
Луис Фелипе нарушает правила. Чеппители Лука пострадал
16'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
14'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
12'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
11'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
Офсайд
10'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
9'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
9'
Романья Филиппо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Луис Фелипе пострадал.
7'
Альберто Луис из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
7'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
7'
Раду Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Чеппители Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Удар от ворот произведет Кальяри
5'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Барелла Николо нарушил правила.
4'
Баста Душан из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Баста Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
2'
Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Лукаку Джордан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 2:2 Лацио
Кальяри
1.6% (3)
Ничья:
10.9% (20)
Лацио
87.5% (161)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
41.8% (77)
Лацио:
17.9% (33)
Лацио:
14.7% (27)
Ничья:
9.8% (18)
Лацио:
7.6% (14)
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