Стадион: Сарденья Арена
1:0
25' ГолПаволетти Леонардо
28' Желтая карточкаИммобиле Чиро
1:1
35' Гол в свои воротаЧеппители Лука
45' Желтая карточкаЛулич Сенад
54' Желтая карточкаЛукас Лейва
62' Желтая карточкаИонице Артур
2:1
74' ПенальтиБарелла Николо
86' Желтая карточкаДейола Алессандро
87' Желтая карточкаРаду Стефан
2:2
90' ГолИммобиле Чиро
Новости после матча
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
97'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
97'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
97'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
95'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Лацио.
95'
95'
Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро. Удар в створ, но вратарь начеку
94'
Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
94'
Как он промахнулся? Нани Луиш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает пас партнеру.
93'
Андерсон Фелипе из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
93'
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Барелла Николо уходит с поля и его заменяет Дессена Даниэле
90'
90'
Луис Фелипе ошибается в защите.
89'
88'
Падоин Симоне наказан за толчок Баста Душан
87'
87'
Раду Стефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
87'
Судья сигнализирует, что Раду Стефан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
86'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
86'
Отличный пас сделал Баста Душан из команды Лацио. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
Опасность предотвращена - Луис Фелипе из команды Лацио вступил в отбор удачно
86'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Дейола Алессандро получил желтую карточку от судьи
85'
Дейола Алессандро совершил серьезный фол, на грани карточки
84'
83'
83'
83'
83'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
81'
81'
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
81'
Тактическая замена. Kwang-Song Han уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
80'
Андерсон Фелипе пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио держит все под контролем
80'
Баста Душан из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
79'
Андерсон Фелипе из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
79'
Мьянге Сенна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Лукас Лейва из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
78'
Баста Душан из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
Паволетти Леонардо коснулся мяча рукой.
78'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Тактическая замена. Де Врей Стефан уходит с поля и его заменяет Нани Луиш
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Иммобиле Чиро нанес удар головой, но Краньо Алессио спокойно отбил мяч.
75'
75'
Лулич Сенад из команды Лацио сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Луис Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
75'
Альберто Луис из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
74'
Г О О О О Л - Барелла Николо из команды Кальяри забивает с точки!
73'
ПЕНАЛЬТИ - Луис Фелипе из команды Лацио привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Паволетти Леонардо.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Матч остановлен
69'
67'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
67'
67'
67'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
66'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Тактическая замена. Пароло Марко уходит с поля и его заменяет Андерсон Фелипе
64'
Тактическая замена. Лукаку Джордан уходит с поля и его заменяет Милинкович-Савич Сергей
63'
62'
Ионице Артур получил желтую карточку от судьи
62'
Ионице Артур нарушает правила. Лулич Сенад пострадал
62'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Кастан Леандро нарушает правила. Альберто Луис пострадал
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Kwang-Song Han из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
57'
57'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
54'
Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи
54'
Безумный фол. Лукас Лейва грубо играет против соперника. Пострадал Kwang-Song Han
54'
Лулич Сенад из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
54'
Альберто Луис из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
53'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
52'
52'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
51'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Фу! Лукаку Джордан из команды Лацио очень опасно играет против соперника.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Лулич Сенад получил желтую карточку от судьи
49'
Лулич Сенад из команды Лацио играет слишком грубо. Ионице Артур оказался на газоне.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
46'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
44'
Романья Филиппо нарушил правила.
44'
Kwang-Song Han из команды Кальяри в офсайде
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Ионице Артур наказан за толчок Лукаку Джордан
39'
39'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Де Врей Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Г О О О О Л - Чеппители Лука уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
35'
35'
Мьянге Сенна коснулся мяча рукой.
35'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Лукас Лейва из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
33'
Судья сигнализирует, что Kwang-Song Han из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Лукас Лейва
33'
Ионице Артур пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
32'
Судья сигнализирует, что Иммобиле Чиро из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Кастан Леандро
31'
31'
31'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Чеппители Лука нарушил правила.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
28'
Рефери не любит споров - именно за это Иммобиле Чиро сейчас получил желтую
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Г О О О О О О Л - Паволетти Леонардо из команды Кальяри головой вбивает мяч в сетку.
25'
Kwang-Song Han из команды Кальяри нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
25'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
18'
18'
Фараго Паоло из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
17'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
17'
17'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
16'
Луис Фелипе нарушает правила. Чеппители Лука пострадал
16'
Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
14'
12'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
12'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
11'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
10'
9'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
9'
Романья Филиппо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
8'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Луис Фелипе пострадал.
7'
Альберто Луис из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
7'
Раду Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Чеппители Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
5'
4'
Барелла Николо нарушил правила.
4'
Баста Душан из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Баста Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
2'
Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Лукаку Джордан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кальяри". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 2:2 Лацио
Кальяри
1.6% (3)
Ничья:
10.9% (20)
Лацио
87.5% (161)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
41.8% (77)
0:1 Лацио:
17.9% (33)
0:2 Лацио:
14.7% (27)
1:1 Ничья:
9.8% (18)
1:3 Лацио:
7.6% (14)
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