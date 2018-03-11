  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кротоне
4:1
Конец матча
Сампдория
0'
1:0
6' Гол
Тротта Марселло
1:0
23' Не забитый пенальти
Тротта Марселло
2:0
23' Гол
Стоян Адриан
3:0
37' Гол
Тротта Марселло
41' Желтая карточка
Мурру Никола
65' Желтая карточка
Линетти Кароль
3:1
70' Гол
Сапата Дуван
4:1
85' Гол в свои ворота
Сильвестре Матиас
90' Желтая карточка
Мартелла Бруно
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
94'
Капецци Леонардо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Кротоне
94'
Шанс! Квальярелла Фабио из команды Сампдория пробил головой, но мимо
Фол, нарушение
94'
Назначен штрафной. Пострадал Прает Деннис, его свалил Бенали Ахмед.

94'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Сильвестре Матиас нанес удар головой, но Кордац Алекс спокойно отбил мяч.
92'
Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
92'
Мартелла Бруно получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Мартелла Бруно из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
91'
Удар от ворот произведет Кротоне
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
Удар от ворот произведет Кротоне
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Бенали Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
88'
Сими Нванкво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
87'
Бенали Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Капрари Джанлука из команды Сампдория подал угловой справа.
86'
Капуано Марко нарушает правила. Капрари Джанлука пострадал
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Сильвестре Матиас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
85'
Сими Нванкво видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
85'
ШАНС! Сими Нванкво вышел один-на-один с голкипером...
85'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Удар от ворот произведет Кротоне
84'
Тактическая замена. Риччи Федерико уходит с поля и его заменяет Сампиризи Марио
83'
Сильвестре Матиас не смог попасть в створ ударом издали
83'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
83'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Кротоне
81'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
80'
Барберис Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
80'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
79'
Линетти Кароль из команды Сампдория играет слишком грубо. Сими Нванкво оказался на газоне.
79'
Удар от ворот произведет Кротоне
77'
Удар от ворот произведет Кротоне
77'
Капецци Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
75'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
75'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Капрари Джанлука из команды Сампдория подал угловой справа.
75'
Квальярелла Фабио мяч отрикошетил от ворот
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Сими Нванкво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Мурру Никола из команды Сампдория подал угловой слева.
74'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Судья свистит. Мурру Никола атаковал сзади соперника. Это Мандрагора Роландо заработал своей команде штрафной
72'
Удар от ворот произведет Сампдория
72'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Капрари Джанлука из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Налини Андреа получил травму и заменен. Сими Нванкво выходит на поле.
70'
Мурру Никола сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
69'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
67'
Мартелла Бруно коснулся мяча рукой.
66'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Риччи Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Линетти Кароль из команды Сампдория играет слишком грубо. Мандрагора Роландо оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Капрари Джанлука из команды Сампдория подал угловой справа.
65'
Бенали Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Кордац Алекс не дал случится голу! Квальярелла Фабио должен был забивать, но Кордац Алекс сделал отличный сейв
Фол, нарушение
64'
Феррари Джанмарко наказан за толчок Налини Андреа
Угловой
64'
Капрари Джанлука из команды Сампдория подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Стоян Адриан уходит с поля и его заменяет Барберис Андреа
Фол, нарушение
62'
Капецци Леонардо наказан за толчок Тротта Марселло
62'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
59'
Сала Джакопо получил травму и заменен. Прает Деннис выходит на поле.
Фол, нарушение
59'
Капецци Леонардо из команды Сампдория играет слишком грубо. Стоян Адриан оказался на газоне.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Сала Джакопо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Сала Джакопо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Судья свистит. Линетти Кароль атаковал сзади соперника. Это Стоян Адриан заработал своей команде штрафной
56'
Удар от ворот произведет Сампдория
56'
Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
55'
Линетти Кароль нарушает правила. Стоян Адриан пострадал
Фол, нарушение
55'
Сапата Дуван наказан за толчок Фараони Марко
55'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Тактическая замена. Торрейра Лукас уходит с поля и его заменяет Капецци Леонардо
54'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
54'
Риччи Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Бенали Ахмед нарушает правила. Квальярелла Фабио пострадал
53'
Удар от ворот произведет Сампдория
53'
ШАНС! Налини Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Капрари Джанлука из команды Сампдория подал угловой справа.
52'
Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
51'
Линетти Кароль наказан за толчок Риччи Федерико
50'
Стоян Адриан из команды Кротоне направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Сапата Дуван из команды Сампдория сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Шанс! Сильвестре Матиас из команды Сампдория пробил головой, но мимо
Угловой
49'
Капрари Джанлука из команды Сампдория подал угловой справа.
49'
Мандрагора Роландо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Сала Джакопо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
48'
Налини Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Капрари Джанлука из команды Сампдория подал угловой справа.
48'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Капрари Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Риччи Федерико атаковал сзади соперника. Это Сала Джакопо заработал своей команде штрафной
47'
Квальярелла Фабио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Капуано Марко из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Кротоне играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
49'
Линетти Кароль возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
49'
Фараони Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Линетти Кароль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Линетти Кароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Баррето Эдгар наказан за толчок Налини Андреа
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Кротоне
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
45'
Капрари Джанлука наказан за толчок Тротта Марселло
44'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает неудачный навес.
43'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой слева.
43'
Сильвестре Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
42'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Удар от ворот произведет Сампдория
42'
Риччи Федерико из команды Кротоне пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
41'
Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фараони Марко
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Квальярелла Фабио из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Стоян Адриан
40'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
39'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Матч остановлен
Офсайд
37'
Г О О О О Л - Тротта Марселло первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
37'
Бенали Ахмед нанес удар издали, а Вивиано Эмильяно отбил его обратно в игру!
36'
Сала Джакопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает навес прямо в штрафную.
36'
Бенали Ахмед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Сала Джакопо наказан за толчок Налини Андреа
35'
Риччи Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
34'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
34'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
33'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
33'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Мартелла Бруно из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Сапата Дуван пострадал.
32'
Удар от ворот произведет Сампдория
32'
ШАНС! Фараони Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Рамирес Гастон получил травму и заменен. Сапата Дуван выходит на поле.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Риччи Федерико из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
29'
Рамирес Гастон наказан за толчок Тротта Марселло
29'
Хорошую попытку сделал Налини Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Кротоне
28'
Торрейра Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
27'
Налини Андреа из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Баррето Эдгар пострадал.
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Рамирес Гастон атаковал сзади соперника. Это Стоян Адриан заработал своей команде штрафной
26'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Сампдория
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Удар от ворот произведет Кротоне
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Налини Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Сала Джакопо
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Стоян Адриан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
Описание гола
23'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Тротта Марселло взялся за удар, но Вивиано Эмильяно заблокировал его!
Фол, нарушение
21'
ПЕНАЛЬТИ! - Сала Джакопо дергает за футболку соперника (это был Налини Андреа) и рефери назначает пенальти!
Травма, повреждение
20'
Торрейра Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
20'
Удар от ворот произведет Сампдория
20'
ШАНС! Налини Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Торрейра Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Безумный фол. Капуано Марко грубо играет против соперника. Пострадал Торрейра Лукас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Офсайд
14'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Налини Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
13'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Рамирес Гастон атаковал сзади соперника. Это Бенали Ахмед заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
12'
Тротта Марселло наказан за толчок Мурру Никола
12'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой слева.
11'
Риччи Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Налини Андреа из команды Кротоне делает пас партнеру.
10'
Сала Джакопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
9'
Удар от ворот произведет Кротоне
Угловой
9'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
Фол, нарушение
8'
Бенали Ахмед из команды Кротоне играет слишком грубо. Сала Джакопо оказался на газоне.
8'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Квальярелла Фабио делает скидку назад вдоль ворот
7'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Чеккерини Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Тротта Марселло изменил счет на табло!
6'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
Угловой
6'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой справа.
6'
Должен был быть гол! Тротта Марселло имел отличный шанс, но Вивиано Эмильяно не дал голу состоятся!
6'
ШАНС! Тротта Марселло вышел один-на-один с голкипером...
5'
Кордац Алекс выбил мяч подальше от ворот.
5'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
5'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
Фол, нарушение
3'
Стоян Адриан нарушает правила. Линетти Кароль пострадал
3'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
1'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кротоне 4:1 Сампдория
Кротоне
5% (9)
Ничья:
22.7% (41)
Сампдория
72.4% (131)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
37% (67)
Сампдория:
21.5% (39)
Ничья:
20.4% (37)
Сампдория:
11% (20)
Кротоне:
3.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация