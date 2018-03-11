Стадион: Эцио Шида
1:0
6' ГолТротта Марселло
1:0
23' Не забитый пенальтиТротта Марселло
2:0
23' ГолСтоян Адриан
3:0
37' ГолТротта Марселло
41' Желтая карточкаМурру Никола
65' Желтая карточкаЛинетти Кароль
3:1
70' ГолСапата Дуван
4:1
85' Гол в свои воротаСильвестре Матиас
90' Желтая карточкаМартелла Бруно
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
94'
Капецци Леонардо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
94'
94'
Шанс! Квальярелла Фабио из команды Сампдория пробил головой, но мимо
94'
Назначен штрафной. Пострадал Прает Деннис, его свалил Бенали Ахмед.
94'
93'
93'
Сильвестре Матиас нанес удар головой, но Кордац Алекс спокойно отбил мяч.
92'
Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Мартелла Бруно получил желтую карточку от судьи
92'
Судья сигнализирует, что Мартелла Бруно из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Бенали Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
88'
Сими Нванкво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
87'
Бенали Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Капуано Марко нарушает правила. Капрари Джанлука пострадал
85'
Г О О О О Л - Сильвестре Матиас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
85'
Сими Нванкво видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
85'
ШАНС! Сими Нванкво вышел один-на-один с голкипером...
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
84'
Тактическая замена. Риччи Федерико уходит с поля и его заменяет Сампиризи Марио
83'
Сильвестре Матиас не смог попасть в створ ударом издали
83'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
83'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
81'
81'
80'
Барберис Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Линетти Кароль из команды Сампдория играет слишком грубо. Сими Нванкво оказался на газоне.
79'
77'
77'
Капецци Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
75'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
75'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Квальярелла Фабио мяч отрикошетил от ворот
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Сими Нванкво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Мурру Никола из команды Сампдория подал угловой слева.
74'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
73'
Судья свистит. Мурру Никола атаковал сзади соперника. Это Мандрагора Роландо заработал своей команде штрафной
72'
72'
72'
71'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Капрари Джанлука из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Налини Андреа получил травму и заменен. Сими Нванкво выходит на поле.
70'
Мурру Никола сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
69'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Мартелла Бруно коснулся мяча рукой.
66'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Риччи Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи
65'
Линетти Кароль из команды Сампдория играет слишком грубо. Мандрагора Роландо оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
65'
65'
Бенали Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Кордац Алекс не дал случится голу! Квальярелла Фабио должен был забивать, но Кордац Алекс сделал отличный сейв
64'
Феррари Джанмарко наказан за толчок Налини Андреа
64'
Капрари Джанлука из команды Сампдория подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Стоян Адриан уходит с поля и его заменяет Барберис Андреа
62'
Капецци Леонардо наказан за толчок Тротта Марселло
62'
Прает Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
60'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
59'
Сала Джакопо получил травму и заменен. Прает Деннис выходит на поле.
59'
Капецци Леонардо из команды Сампдория играет слишком грубо. Стоян Адриан оказался на газоне.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Сала Джакопо получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Сала Джакопо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Судья свистит. Линетти Кароль атаковал сзади соперника. Это Стоян Адриан заработал своей команде штрафной
56'
56'
Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали
55'
Линетти Кароль нарушает правила. Стоян Адриан пострадал
55'
Сапата Дуван наказан за толчок Фараони Марко
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Тактическая замена. Торрейра Лукас уходит с поля и его заменяет Капецци Леонардо
54'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
54'
Риччи Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Бенали Ахмед нарушает правила. Квальярелла Фабио пострадал
53'
53'
ШАНС! Налини Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Тротта Марселло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Капуано Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Линетти Кароль наказан за толчок Риччи Федерико
50'
Стоян Адриан из команды Кротоне направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
50'
Сапата Дуван из команды Сампдория сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
49'
Шанс! Сильвестре Матиас из команды Сампдория пробил головой, но мимо
49'
49'
Мандрагора Роландо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Сала Джакопо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
48'
Налини Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Капрари Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Судья свистит. Риччи Федерико атаковал сзади соперника. Это Сала Джакопо заработал своей команде штрафной
47'
Квальярелла Фабио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Капуано Марко из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Кротоне играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Матч возобновится спорным мячом
49'
Линетти Кароль возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Фараони Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Линетти Кароль получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Линетти Кароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Баррето Эдгар наказан за толчок Налини Андреа
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Капрари Джанлука наказан за толчок Тротта Марселло
44'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает неудачный навес.
43'
43'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой слева.
43'
Сильвестре Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
Риччи Федерико из команды Кротоне пробил со штрафного, но очень мимо цели.
41'
Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
41'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фараони Марко
41'
Судья сигнализирует, что Квальярелла Фабио из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Стоян Адриан
40'
40'
40'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
39'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Матч остановлен
37'
Г О О О О Л - Тротта Марселло первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
37'
Бенали Ахмед нанес удар издали, а Вивиано Эмильяно отбил его обратно в игру!
36'
Сала Джакопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Риччи Федерико из команды Кротоне делает навес прямо в штрафную.
36'
Бенали Ахмед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Сала Джакопо наказан за толчок Налини Андреа
35'
Риччи Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
34'
34'
33'
33'
32'
Мартелла Бруно из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Сапата Дуван пострадал.
32'
32'
ШАНС! Фараони Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
31'
Рамирес Гастон получил травму и заменен. Сапата Дуван выходит на поле.
30'
Судья сигнализирует, что Риччи Федерико из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
29'
Рамирес Гастон наказан за толчок Тротта Марселло
29'
Хорошую попытку сделал Налини Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Торрейра Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Налини Андреа из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Баррето Эдгар пострадал.
27'
Судья свистит. Рамирес Гастон атаковал сзади соперника. Это Стоян Адриан заработал своей команде штрафной
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
24'
Безумный фол. Налини Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Сала Джакопо
23'
Г О О О О Л - Стоян Адриан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
23'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Тротта Марселло взялся за удар, но Вивиано Эмильяно заблокировал его!
21'
ПЕНАЛЬТИ! - Сала Джакопо дергает за футболку соперника (это был Налини Андреа) и рефери назначает пенальти!
20'
Торрейра Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
20'
20'
ШАНС! Налини Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Торрейра Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
16'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Безумный фол. Капуано Марко грубо играет против соперника. Пострадал Торрейра Лукас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
14'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
13'
Судья сигнализирует, что Налини Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
13'
13'
Судья свистит. Рамирес Гастон атаковал сзади соперника. Это Бенали Ахмед заработал своей команде штрафной
12'
Тротта Марселло наказан за толчок Мурру Никола
12'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой слева.
11'
Риччи Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Налини Андреа из команды Кротоне делает пас партнеру.
10'
Сала Джакопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
9'
9'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
8'
Бенали Ахмед из команды Кротоне играет слишком грубо. Сала Джакопо оказался на газоне.
8'
8'
Квальярелла Фабио делает скидку назад вдоль ворот
7'
6'
Чеккерини Федерико сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Тротта Марселло изменил счет на табло!
6'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
6'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой справа.
6'
Должен был быть гол! Тротта Марселло имел отличный шанс, но Вивиано Эмильяно не дал голу состоятся!
6'
ШАНС! Тротта Марселло вышел один-на-один с голкипером...
5'
Кордац Алекс выбил мяч подальше от ворот.
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
3'
Стоян Адриан нарушает правила. Линетти Кароль пострадал
3'
3'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Сала Джакопо из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кротоне 4:1 Сампдория
Кротоне
5% (9)
Ничья:
22.7% (41)
Сампдория
72.4% (131)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Сампдория:
37% (67)
0:1 Сампдория:
21.5% (39)
1:1 Ничья:
20.4% (37)
0:2 Сампдория:
11% (20)
1:0 Кротоне:
3.3% (6)
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