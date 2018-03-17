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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
1:1
Конец матча
Кремонезе
0'
0:1
19' Гол
Пикколо Антонио
23' Желтая карточка
Чиналья Давиде
43' Желтая карточка
Копполаро Мауро
52' Желтая карточка
Пеше Симоне
60' Желтая карточка
Ivan Marconi
1:1
79' Гол
Гастальделло Даниэле
86' Вторая желтая карточка
Пеше Симоне
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Брешия делает замену. Копполаро Мауро уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
86'
Пеше Симоне получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Кремонезе делает замену. Gaetano Castrovilli уходит с поля, а Камара Абел выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Гастальделло Даниэле бьет в цель!
75'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.

61'
Брешия делает замену. Эмбало Карлос уходит с поля, а Оквонкво Орджи выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Копполаро Мауро получил желтую карточку от судьи
42'
Брешия делает замену. Фурлан Федерико уходит с поля, а Мартинелли Алессандро выходит на его замену.
33'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
Желтая карточка
23'
Чиналья Давиде получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Пикколо Антонио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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