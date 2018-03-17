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Стадион: Марио Ригамонти
0:1
19' ГолПикколо Антонио
23' Желтая карточкаЧиналья Давиде
43' Желтая карточкаКопполаро Мауро
52' Желтая карточкаПеше Симоне
60' Желтая карточкаIvan Marconi
1:1
79' ГолГастальделло Даниэле
86' Вторая желтая карточкаПеше Симоне
|
19'
0:1
23'
43'
52'
60'
79'
1:1
86'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
15
Ivan
Marconi
40
Гарсия
Пол
18
Пеше
Симоне
Брешия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 33 Лонги Алессандро Защитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- 27 Шпалек Николас Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Кремонезе 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 11 Скамачча Джанлука Полузащитник
- 35 Чинелли Антонио Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 30 Камара Абел Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 16 Eduardo D'Avino
- 24 Filippo Forni
- 28 Tommaso Putzolu
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
Кремонезе (последние 20 матчей: +4 =12 -4)
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Брешия
Кремонезе
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|30
|16
|9
|5
|65 - 39
|57
|2.
|Фрозиноне
|31
|14
|12
|5
|52 - 35
|54
|3.
|Палермо
|30
|13
|12
|5
|40 - 27
|51
|4.
|Читтаделла
|31
|14
|8
|9
|45 - 34
|50
|5.
|Бари
|30
|13
|8
|9
|42 - 38
|47
|6.
|Перуджа
|30
|13
|7
|10
|52 - 41
|46
|7.
|Венеция
|30
|11
|13
|6
|38 - 29
|46
|8.
|Парма
|30
|12
|8
|10
|38 - 29
|44
|9.
|Карпи
|29
|10
|11
|8
|24 - 30
|41
|10.
|Специя
|31
|10
|11
|10
|32 - 31
|41
|11.
|Кремонезе
|31
|8
|17
|6
|38 - 32
|41
|12.
|Фоджа
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|13.
|Салернитана
|31
|8
|14
|9
|40 - 44
|38
|14.
|Пескара
|30
|9
|9
|12
|36 - 49
|36
|15.
|Новара
|31
|9
|8
|14
|35 - 39
|35
|16.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|17.
|Брешия
|30
|8
|10
|12
|30 - 36
|34
|18.
|Чезена
|31
|7
|12
|12
|44 - 54
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|30
|7
|11
|12
|33 - 40
|32
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|31
|7
|8
|16
|29 - 50
|29
|22.
|Тернана
|31
|4
|14
|13
|44 - 58
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Брешия делает замену. Копполаро Мауро уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
86'
Пеше Симоне получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Кремонезе делает замену. Gaetano Castrovilli уходит с поля, а Камара Абел выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Гастальделло Даниэле бьет в цель!
75'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Стефано Скаппини выходит на его замену.
61'
Брешия делает замену. Эмбало Карлос уходит с поля, а Оквонкво Орджи выходит на его замену.
60'
Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
52'
Пеше Симоне получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Копполаро Мауро получил желтую карточку от судьи
42'
Брешия делает замену. Фурлан Федерико уходит с поля, а Мартинелли Алессандро выходит на его замену.
33'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
23'
Чиналья Давиде получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Пикколо Антонио бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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