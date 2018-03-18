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Стадион: Партенио
0:1
13' ГолБругман Гастон
45' Желтая карточкаLeonardo Mancuso
|
13'
0:1
45'
Состав команд
26
Бидуи
Софьян
Авеллино 4-4-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 11 Гавацци Давиде Нападающий
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 30 Кабесас Бриан Полузащитник
- 7 Ваюши Армандо Нападающий
- 25 Luigi Mentana
- 24 Duilio Evangelista
- 20 Angelo Casadei
- 10 Luigi Castaldo I
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Пескара 3-5-2
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Полузащитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 3 Бальцано Антонио Полузащитник
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Савеллони Лука Вратарь
- 6 Бово Чезаре Защитник
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 24 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 26 Pepin I
- 30 Marco Carraro
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
Пескара (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Авеллино
Пескара
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|30
|16
|9
|5
|65 - 39
|57
|2.
|Фрозиноне
|31
|14
|12
|5
|52 - 35
|54
|3.
|Палермо
|30
|13
|12
|5
|40 - 27
|51
|4.
|Читтаделла
|31
|14
|8
|9
|45 - 34
|50
|5.
|Бари
|30
|13
|8
|9
|42 - 38
|47
|6.
|Перуджа
|30
|13
|7
|10
|52 - 41
|46
|7.
|Венеция
|30
|11
|13
|6
|38 - 29
|46
|8.
|Парма
|30
|12
|8
|10
|38 - 29
|44
|9.
|Карпи
|29
|10
|11
|8
|24 - 30
|41
|10.
|Специя
|31
|10
|11
|10
|32 - 31
|41
|11.
|Кремонезе
|31
|8
|17
|6
|38 - 32
|41
|12.
|Фоджа
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|13.
|Пескара
|1:0
|31
|10
|9
|12
|37 - 49
|39
|14.
|Салернитана
|31
|8
|14
|9
|40 - 44
|38
|15.
|Новара
|31
|9
|8
|14
|35 - 39
|35
|16.
|Брешия
|30
|8
|10
|12
|30 - 36
|34
|17.
|Авеллино
|0:1
|30
|8
|10
|12
|38 - 45
|34
|18.
|Чезена
|31
|7
|12
|12
|44 - 54
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|30
|7
|11
|12
|33 - 40
|32
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|31
|7
|8
|16
|29 - 50
|29
|22.
|Тернана
|31
|4
|14
|13
|44 - 58
|26
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Leonardo Mancuso получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Бругман Гастон бьет в цель!
6'
Авеллино делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Кабесас Бриан выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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