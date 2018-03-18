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Стадион:
Авеллино
0:1
Перерыв
Пескара
0'
0:1
13' Гол
Бругман Гастон
45' Желтая карточка
Leonardo Mancuso
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Leonardo Mancuso получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Бругман Гастон бьет в цель!
6'
Авеллино делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Кабесас Бриан выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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