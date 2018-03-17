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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
3:0
Конец матча
Специя
0'
10' Желтая карточка
Lopez Walter II
11' Желтая карточка
Вольта Массимо
1:0
36' Гол
Черри Альберто
37' Желтая карточка
Черри Альберто
2:0
41' Гол
Черри Альберто
77' Желтая карточка
Диаманти Алессандро
3:0
89' Гол
Бьянко Раффаэле
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Бьянко Раффаэле бьет в цель!
83'
Перуджа делает замену. Giangiacomo Magnani уходит с поля, а Деллафьоре Паоло выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
75'
Перуджа делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
66'
Перуджа делает замену. Черри Альберто уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.

59'
Специя делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Джилардино Альберто выходит на его замену.
51'
Специя делает замену. Пессина Маттео уходит с поля, а Tommaso Augello выходит на его замену.
48'
Специя делает замену. Giuseppe Mastinu уходит с поля, а Граноче Пабло выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Черри Альберто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Вальтер Лопес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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