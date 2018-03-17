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Стадион: Ренато Кури
10' Желтая карточкаLopez Walter II
11' Желтая карточкаВольта Массимо
1:0
36' ГолЧерри Альберто
37' Желтая карточкаЧерри Альберто
2:0
41' ГолЧерри Альберто
77' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
3:0
89' ГолБьянко Раффаэле
|
10'
11'
36'
1:0
37'
41'
2:0
89'
3:0
Состав команд
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 27 Черри Альберто Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 29 Джермони Лука Защитник
- 24 Деллафьоре Паоло Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Нападающий
- 12 Alessandro Santopadre
- 28 Christian Kouan
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 16 Мора Лука Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Полузащитник
- 38 Марилунго Гуидо Нападающий
- 9 Francesco Forte I Нападающий
- Запасные игроки
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 28 Мази Альберто Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 42 Аммари Нажиб Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 18 Alberto De Francesco
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
Специя (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Специя: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа Серия B
- 05.05.2017 Перуджа 0:0 Специя Серия B
- 17.12.2016 Специя 2:1 Перуджа Серия B
- 06.02.2016 Перуджа 0:0 Специя Серия B
- 22.09.2015 Специя 1:0 Перуджа Серия B
- 28.02.2015 Перуджа 2:1 Специя Серия B
- 04.10.2014 Специя 2:0 Перуджа Серия B
- 23.08.2014 Перуджа 2:1 Специя Кубок Италии
Перуджа
Специя
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|30
|16
|9
|5
|65 - 39
|57
|2.
|Фрозиноне
|31
|14
|12
|5
|52 - 35
|54
|3.
|Палермо
|30
|13
|12
|5
|40 - 27
|51
|4.
|Читтаделла
|31
|14
|8
|9
|45 - 34
|50
|5.
|Бари
|30
|13
|8
|9
|42 - 38
|47
|6.
|Перуджа
|30
|13
|7
|10
|52 - 41
|46
|7.
|Венеция
|30
|11
|13
|6
|38 - 29
|46
|8.
|Парма
|30
|12
|8
|10
|38 - 29
|44
|9.
|Карпи
|29
|10
|11
|8
|24 - 30
|41
|10.
|Специя
|31
|10
|11
|10
|32 - 31
|41
|11.
|Кремонезе
|31
|8
|17
|6
|38 - 32
|41
|12.
|Фоджа
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|13.
|Салернитана
|31
|8
|14
|9
|40 - 44
|38
|14.
|Пескара
|30
|9
|9
|12
|36 - 49
|36
|15.
|Новара
|31
|9
|8
|14
|35 - 39
|35
|16.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|17.
|Брешия
|30
|8
|10
|12
|30 - 36
|34
|18.
|Чезена
|31
|7
|12
|12
|44 - 54
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|30
|7
|11
|12
|33 - 40
|32
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|31
|7
|8
|16
|29 - 50
|29
|22.
|Тернана
|31
|4
|14
|13
|44 - 58
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Бьянко Раффаэле бьет в цель!
83'
Перуджа делает замену. Giangiacomo Magnani уходит с поля, а Деллафьоре Паоло выходит на его замену.
77'
Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
75'
Перуджа делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
66'
Перуджа делает замену. Черри Альберто уходит с поля, а Диаманти Алессандро выходит на его замену.
59'
Специя делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Джилардино Альберто выходит на его замену.
51'
Специя делает замену. Пессина Маттео уходит с поля, а Tommaso Augello выходит на его замену.
48'
Специя делает замену. Giuseppe Mastinu уходит с поля, а Граноче Пабло выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
37'
Черри Альберто получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
11'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
10'
Вальтер Лопес получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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