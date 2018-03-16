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  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
2:1
Конец матча
Чезена
0'
0:1
43' Гол
Лариби Карим
1:1
47' Гол
Cristian Agnelli
62' Желтая карточка
Донкор Исаак
2:1
90' Гол
Fabio Mazzeo
90' Желтая карточка
Лариби Карим
90' Желтая карточка
Fabio Mazzeo
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Фабио Маззео получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
87'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Roberto Floriano выходит на его замену.
73'
Фоджа делает замену. Федато Франческо уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.

72'
Фоджа делает замену. Дюамель Матьё уходит с поля, а Никастро Франческо выходит на его замену.
72'
Чезена делает замену. Даль Монте Никола уходит с поля, а Cosimo Chirico выходит на его замену.
64'
Чезена делает замену. Ди Ноя Джованни уходит с поля, а Феделе Маттео выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Кристиан Аньелли бьет в цель!
46'
Чезена делает замену. Вита Алессио уходит с поля, а Купиш Томаш выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Лариби Карим бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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