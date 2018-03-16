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Стадион: Пино Дзаккерия
0:1
43' ГолЛариби Карим
1:1
47' ГолCristian Agnelli
62' Желтая карточкаДонкор Исаак
2:1
90' ГолFabio Mazzeo
90' Желтая карточкаЛариби Карим
90' Желтая карточкаFabio Mazzeo
|
43'
0:1
47'
1:1
62'
90'
2:1
90'
90'
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 33 Калабрези Артуро Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 28 Alessandro Celli I
- 29 Kyllan Rame
Чезена 4-4-2
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 7 Фацци Николо Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 4 Кашоне Эммануэль Полузащитник
- 32 Simone Emmanuello Полузащитник
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
Чезена (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 06.03.2018 Чезена 2:2 Про Верчелли СB
- 03.03.2018 Специя 1:2 Чезена СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Чезена: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа Серия B
Фоджа
Чезена
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|29
|15
|9
|5
|62 - 37
|54
|2.
|Фрозиноне
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Бари
|29
|13
|7
|9
|42 - 38
|46
|6.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Карпи
|29
|10
|11
|8
|24 - 30
|41
|10.
|Специя
|30
|10
|11
|9
|32 - 28
|41
|11.
|Фоджа
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|12.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|13.
|Салернитана
|30
|8
|13
|9
|40 - 44
|37
|14.
|Пескара
|30
|9
|9
|12
|36 - 49
|36
|15.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|16.
|Новара
|30
|9
|7
|14
|33 - 37
|34
|17.
|Брешия
|29
|8
|9
|12
|29 - 35
|33
|18.
|Чезена
|31
|7
|12
|12
|44 - 54
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|29
|6
|11
|12
|31 - 40
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Фабио Маззео получил желтую карточку от судьи
90'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
87'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Roberto Floriano выходит на его замену.
73'
Фоджа делает замену. Федато Франческо уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
72'
Фоджа делает замену. Дюамель Матьё уходит с поля, а Никастро Франческо выходит на его замену.
72'
Чезена делает замену. Даль Монте Никола уходит с поля, а Cosimo Chirico выходит на его замену.
64'
Чезена делает замену. Ди Ноя Джованни уходит с поля, а Феделе Маттео выходит на его замену.
62'
Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Кристиан Аньелли бьет в цель!
46'
Чезена делает замену. Вита Алессио уходит с поля, а Купиш Томаш выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Лариби Карим бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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