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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Stadio Benito Stirpe
0:0
Конец матча
17' Желтая карточкаДионизи Федерико
34' Желтая карточкаРуссо Адриано
36' Желтая карточкаMatteo Ricci II
45' Желтая карточкаТуиа Алессандро
76' Желтая карточкаЧофани Даниэль
76' Желтая карточкаSalvatore Monaco II
|
17'
34'
36'
45'
76'
Состав команд
32
Крайнц
Лука
28
Чано
Камилло
Фрозиноне 3-4-1-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 28 Чано Камилло Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 19 Luca Matarese
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Салернитана 4-3-3
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 31 Salvatore Monaco II Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 28 Спрокати Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 34 Попеску Штефан Полузащитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 26 Patrick Asmah
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
- 23.02.2018 Специя 3:0 Салернитана СB
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне Серия B
- 01.05.2017 Салернитана 1:3 Фрозиноне Серия B
- 10.12.2016 Фрозиноне 1:3 Салернитана Серия B
- 11.05.2014 Фрозиноне 2:0 Салернитана Про Прима Дивизионе
- 30.03.2014 Фрозиноне 2:2 Салернитана Про Прима Дивизионе
- 18.12.2013 Фрозиноне 0:0 Салернитана Коппа Италия Лега Про
- 24.11.2013 Салернитана 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 16.01.2010 Фрозиноне 1:0 Салернитана Серия B
- 21.08.2009 Салернитана 1:2 Фрозиноне Серия B
- 07.02.2009 Фрозиноне 0:2 Салернитана Серия B
- 15.09.2008 Салернитана 3:2 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне
Салернитана
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|30
|16
|9
|5
|65 - 39
|57
|2.
|Фрозиноне
|31
|14
|12
|5
|52 - 35
|54
|3.
|Палермо
|30
|13
|12
|5
|40 - 27
|51
|4.
|Читтаделла
|31
|14
|8
|9
|45 - 34
|50
|5.
|Бари
|30
|13
|8
|9
|42 - 38
|47
|6.
|Перуджа
|30
|13
|7
|10
|52 - 41
|46
|7.
|Венеция
|30
|11
|13
|6
|38 - 29
|46
|8.
|Парма
|30
|12
|8
|10
|38 - 29
|44
|9.
|Карпи
|29
|10
|11
|8
|24 - 30
|41
|10.
|Специя
|31
|10
|11
|10
|32 - 31
|41
|11.
|Кремонезе
|31
|8
|17
|6
|38 - 32
|41
|12.
|Фоджа
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|13.
|Салернитана
|31
|8
|14
|9
|40 - 44
|38
|14.
|Пескара
|30
|9
|9
|12
|36 - 49
|36
|15.
|Новара
|31
|9
|8
|14
|35 - 39
|35
|16.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|17.
|Брешия
|30
|8
|10
|12
|30 - 36
|34
|18.
|Чезена
|31
|7
|12
|12
|44 - 54
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|30
|7
|11
|12
|33 - 40
|32
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|31
|7
|8
|16
|29 - 50
|29
|22.
|Тернана
|31
|4
|14
|13
|44 - 58
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Салернитана делает замену. Ди Роберто Нунцио уходит с поля, а Паломби Симоне выходит на его замену.
82'
Салернитана делает замену. Кийине Софиан уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
81'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Соддимо Данило выходит на его замену.
78'
Салернитана делает замену. Спрокати Маттиа уходит с поля, а Зито Антонио выходит на его замену.
76'
Salvatore Monaco получил желтую карточку от судьи
76'
Чофани Даниэль получил желтую карточку от судьи
65'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Туиа Алессандро получил желтую карточку от судьи
36'
Matteo Ricci получил желтую карточку от судьи
34'
Руссо Адриано получил желтую карточку от судьи
31'
Фрозиноне делает замену. Ариаудо Лоренцо уходит с поля, а Руссо Адриано выходит на его замену.
17'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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