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  5. Серия B
Стадион:
Фрозиноне
0:0
Конец матча
Салернитана
0'
17' Желтая карточка
Дионизи Федерико
34' Желтая карточка
Руссо Адриано
36' Желтая карточка
Matteo Ricci II
45' Желтая карточка
Туиа Алессандро
76' Желтая карточка
Чофани Даниэль
76' Желтая карточка
Salvatore Monaco II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Салернитана делает замену. Ди Роберто Нунцио уходит с поля, а Паломби Симоне выходит на его замену.
82'
Салернитана делает замену. Кийине Софиан уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
81'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Соддимо Данило выходит на его замену.
78'
Салернитана делает замену. Спрокати Маттиа уходит с поля, а Зито Антонио выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Salvatore Monaco получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
76'
Чофани Даниэль получил желтую карточку от судьи
65'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Туиа Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Matteo Ricci получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Руссо Адриано получил желтую карточку от судьи
31'
Фрозиноне делает замену. Ариаудо Лоренцо уходит с поля, а Руссо Адриано выходит на его замену.
Желтая карточка
17'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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