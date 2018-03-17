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Стадион: Карло Кастеллани
1:0
5' ГолЛуперто Себастьяно
14' Желтая карточкаMarco Modolo
1:1
48' ГолMarcello Falzerano
2:1
60' ГолРодригес Алехандро
63' Желтая карточкаМайетта Доменико
2:2
66' ГолЛиттери Джанлука
3:2
73' ГолДоннарумма Альфредо
80' Желтая карточкаЗайц Миха
|
5'
1:0
14'
48'
1:1
60'
2:1
63'
66'
2:2
73'
3:2
80'
Состав команд
13
Marco
Modolo
21
Фрей
Николя
14
Пинато
Марко
19
Гейхо
Алекс
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 17 Родригес Алехандро Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 34 Marco Imperiale
- 12 Gabriel Meli
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 8 Evans Soligo
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Эмполи 1:1 Авеллино СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
Венеция (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи Серия B
Эмполи
Венеция
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|30
|16
|9
|5
|65 - 39
|57
|2.
|Фрозиноне
|31
|14
|12
|5
|52 - 35
|54
|3.
|Палермо
|30
|13
|12
|5
|40 - 27
|51
|4.
|Читтаделла
|31
|14
|8
|9
|45 - 34
|50
|5.
|Бари
|30
|13
|8
|9
|42 - 38
|47
|6.
|Перуджа
|30
|13
|7
|10
|52 - 41
|46
|7.
|Венеция
|30
|11
|13
|6
|38 - 29
|46
|8.
|Парма
|30
|12
|8
|10
|38 - 29
|44
|9.
|Карпи
|29
|10
|11
|8
|24 - 30
|41
|10.
|Специя
|31
|10
|11
|10
|32 - 31
|41
|11.
|Кремонезе
|31
|8
|17
|6
|38 - 32
|41
|12.
|Фоджа
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|13.
|Салернитана
|31
|8
|14
|9
|40 - 44
|38
|14.
|Пескара
|30
|9
|9
|12
|36 - 49
|36
|15.
|Новара
|31
|9
|8
|14
|35 - 39
|35
|16.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|17.
|Брешия
|30
|8
|10
|12
|30 - 36
|34
|18.
|Чезена
|31
|7
|12
|12
|44 - 54
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|30
|7
|11
|12
|33 - 40
|32
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|31
|7
|8
|16
|29 - 50
|29
|22.
|Тернана
|31
|4
|14
|13
|44 - 58
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Полвани Лоренцо выходит на его замену.
85'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
81'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Нинкович Никола выходит на его замену.
80'
Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
79'
Венеция делает замену. Гарофало Агостино уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.
77'
Эмполи делает замену. Беннасер Исмаэль уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
75'
Венеция делает замену. Marco Modolo уходит с поля, а Gianni Fabiano выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
66'
Г О О О О Л - Литтери Джанлука бьет в цель!
63'
Майетта Доменико получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Родригес Алехандро бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Marcello Falzerano бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Луперто Себастьяно бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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