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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
3:2
Конец матча
Венеция
0'
1:0
5' Гол
Луперто Себастьяно
14' Желтая карточка
Marco Modolo
1:1
48' Гол
Marcello Falzerano
2:1
60' Гол
Родригес Алехандро
63' Желтая карточка
Майетта Доменико
2:2
66' Гол
Литтери Джанлука
3:2
73' Гол
Доннарумма Альфредо
80' Желтая карточка
Зайц Миха
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Полвани Лоренцо выходит на его замену.
85'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
81'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Нинкович Никола выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
79'
Венеция делает замену. Гарофало Агостино уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.

77'
Эмполи делает замену. Беннасер Исмаэль уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
75'
Венеция делает замену. Marco Modolo уходит с поля, а Gianni Fabiano выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Литтери Джанлука бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Майетта Доменико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Родригес Алехандро бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Marcello Falzerano бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
14'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Луперто Себастьяно бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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