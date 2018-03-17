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  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
0:0
Конец матча
Бари
0'
59' Желтая карточка
Видо Лука
59' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Бари делает замену. Диаките Мобидо уходит с поля, а Эмпереур Алан выходит на его замену.
82'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Паза Симоне выходит на его замену.
74'
Читтаделла делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
74'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
70'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.

65'
Бари делает замену. Козак Либор уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Видо Лука получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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