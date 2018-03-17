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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
0:0
Конец матча
59' Желтая карточкаВидо Лука
59' Желтая карточкаХендерсон Лиам
|
59'
59'
Состав команд
29
Видо
Лука
17
Марроне
Лука
19
Балковец
Юре
21
Тельо
Андрес
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 15 Giacomo Caccin Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Защитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 29 Андрада Федерико Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
Бари (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Бари: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла Серия B
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари Серия B
- 27.08.2016 Бари 1:2 Читтаделла Серия B
- 02.05.2015 Бари 1:0 Читтаделла Серия B
- 13.12.2014 Читтаделла 0:1 Бари Серия B
- 19.05.2014 Бари 1:0 Читтаделла Серия B
- 21.12.2013 Читтаделла 1:1 Бари Серия B
- 30.12.2012 Читтаделла 1:1 Бари Серия B
- 25.08.2012 Бари 2:1 Читтаделла Серия B
- 05.05.2012 Читтаделла 1:0 Бари Серия B
- 05.12.2011 Бари 2:2 Читтаделла Серия B
- 21.03.2009 Бари 2:0 Читтаделла Серия B
- 28.10.2008 Читтаделла 1:1 Бари Серия B
Читтаделла
Бари
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|30
|16
|9
|5
|65 - 39
|57
|2.
|Фрозиноне
|31
|14
|12
|5
|52 - 35
|54
|3.
|Палермо
|30
|13
|12
|5
|40 - 27
|51
|4.
|Читтаделла
|31
|14
|8
|9
|45 - 34
|50
|5.
|Бари
|30
|13
|8
|9
|42 - 38
|47
|6.
|Перуджа
|30
|13
|7
|10
|52 - 41
|46
|7.
|Венеция
|30
|11
|13
|6
|38 - 29
|46
|8.
|Парма
|30
|12
|8
|10
|38 - 29
|44
|9.
|Карпи
|29
|10
|11
|8
|24 - 30
|41
|10.
|Специя
|31
|10
|11
|10
|32 - 31
|41
|11.
|Кремонезе
|31
|8
|17
|6
|38 - 32
|41
|12.
|Фоджа
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|13.
|Салернитана
|31
|8
|14
|9
|40 - 44
|38
|14.
|Пескара
|30
|9
|9
|12
|36 - 49
|36
|15.
|Новара
|31
|9
|8
|14
|35 - 39
|35
|16.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|17.
|Брешия
|30
|8
|10
|12
|30 - 36
|34
|18.
|Чезена
|31
|7
|12
|12
|44 - 54
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|30
|7
|11
|12
|33 - 40
|32
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|31
|7
|8
|16
|29 - 50
|29
|22.
|Тернана
|31
|4
|14
|13
|44 - 58
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Бари делает замену. Диаките Мобидо уходит с поля, а Эмпереур Алан выходит на его замену.
82'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Паза Симоне выходит на его замену.
74'
Читтаделла делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
74'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
70'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
65'
Бари делает замену. Козак Либор уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
59'
Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи
59'
Видо Лука получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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