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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
20' ГолEmanuele Padella
24' Желтая карточкаEmanuele Padella
37' Желтая карточкаAlessandro Favalli
1:1
48' ГолГаспаретто Даниэле
61' Желтая карточкаВальент Мартин
72' Красная карточкаDaniele Mignanelli
74' Желтая карточкаТремолада Лука
78' Желтая карточкаПьовакари Федерико
2:1
85' ПенальтиМоначелло Гаетано
90' Красная карточкаСиньори Франческо
|
20'
1:0
24'
48'
1:1
61'
74'
85'
2:1
Состав команд
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Асколи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 34 Черубин Николо Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Полузащитник
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 39 Danilo Ventola
- Edoardo Tassi
- 12 Vincenzo Venditti
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Тернана 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 3 Alessandro Favalli Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 12 Marco Bleve Вратарь
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 13 Johad Ferretti Защитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- 11 Diego Albadoro Нападающий
- 7 Giuseppe Statella Нападающий
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
Тернана (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Тернана: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Асколи
Тернана
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|30
|16
|9
|5
|65 - 39
|57
|2.
|Фрозиноне
|31
|14
|12
|5
|52 - 35
|54
|3.
|Палермо
|30
|13
|12
|5
|40 - 27
|51
|4.
|Читтаделла
|31
|14
|8
|9
|45 - 34
|50
|5.
|Бари
|30
|13
|8
|9
|42 - 38
|47
|6.
|Перуджа
|30
|13
|7
|10
|52 - 41
|46
|7.
|Венеция
|30
|11
|13
|6
|38 - 29
|46
|8.
|Парма
|30
|12
|8
|10
|38 - 29
|44
|9.
|Карпи
|29
|10
|11
|8
|24 - 30
|41
|10.
|Специя
|31
|10
|11
|10
|32 - 31
|41
|11.
|Кремонезе
|31
|8
|17
|6
|38 - 32
|41
|12.
|Фоджа
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|13.
|Салернитана
|31
|8
|14
|9
|40 - 44
|38
|14.
|Пескара
|30
|9
|9
|12
|36 - 49
|36
|15.
|Новара
|31
|9
|8
|14
|35 - 39
|35
|16.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|17.
|Брешия
|30
|8
|10
|12
|30 - 36
|34
|18.
|Чезена
|31
|7
|12
|12
|44 - 54
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|30
|7
|11
|12
|33 - 40
|32
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|31
|7
|8
|16
|29 - 50
|29
|22.
|Тернана
|31
|4
|14
|13
|44 - 58
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Синьори Франческо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
89'
Асколи делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Guillaume Gigliotti выходит на его замену.
88'
Асколи делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Fabio Castellano выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано из команды Асколи забивает с точки!
78'
Пьовакари Федерико получил желтую карточку от судьи
74'
Тремолада Лука получил желтую карточку от судьи
72'
УДАЛЕНИЕ! - Daniele Mignanelli увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
69'
Тернана делает замену. Mattia Finotto уходит с поля, а Johad Ferretti выходит на его замену.
67'
Асколи делает замену. Карпани Джанлука уходит с поля, а Ignacio Lores выходит на его замену.
61'
Вальент Мартин получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Гаспаретто Даниэле бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана делает замену. Alessandro Bordin уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Тернана делает замену. Монтальто Адриано уходит с поля, а Andrea Repossi выходит на его замену.
37'
Alessandro Favalli получил желтую карточку от судьи
24'
Emanuele Padella получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Emanuele Padella бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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