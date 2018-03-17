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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
2:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
20' Гол
Emanuele Padella
24' Желтая карточка
Emanuele Padella
37' Желтая карточка
Alessandro Favalli
1:1
48' Гол
Гаспаретто Даниэле
61' Желтая карточка
Вальент Мартин
72' Красная карточка
Daniele Mignanelli
74' Желтая карточка
Тремолада Лука
78' Желтая карточка
Пьовакари Федерико
2:1
85' Пенальти
Моначелло Гаетано
90' Красная карточка
Синьори Франческо
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Синьори Франческо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
89'
Асколи делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Guillaume Gigliotti выходит на его замену.
88'
Асколи делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Fabio Castellano выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано из команды Асколи забивает с точки!
Желтая карточка
78'
Пьовакари Федерико получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
74'
Тремолада Лука получил желтую карточку от судьи
72'
УДАЛЕНИЕ! - Daniele Mignanelli увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
69'
Тернана делает замену. Mattia Finotto уходит с поля, а Johad Ferretti выходит на его замену.
67'
Асколи делает замену. Карпани Джанлука уходит с поля, а Ignacio Lores выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Вальент Мартин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Гаспаретто Даниэле бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тернана делает замену. Alessandro Bordin уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Тернана делает замену. Монтальто Адриано уходит с поля, а Andrea Repossi выходит на его замену.
Желтая карточка
37'
Alessandro Favalli получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Emanuele Padella получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Emanuele Padella бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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