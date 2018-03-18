Стадион: Чиро Вигорито
29' Желтая карточкаКастан Леандро
38' Желтая карточкаФараго Паоло
1:0
46' ГолБриньола Энрико
50' Желтая карточкаБриньола Энрико
Второй тайм
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Паволетти Леонардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
59'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
58'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Тошка Алин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Виола Николас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
53'
Джуричич Филип из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
53'
53'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
53'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Тошка Алин из команды Беневенто наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
52'
51'
Краньо Алессио не дал случится голу! Венути Лоренцо должен был забивать, но Краньо Алессио сделал отличный сейв
51'
ШАНС! Венути Лоренцо вышел один-на-один с голкипером...
51'
Венути Лоренцо из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
51'
50'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Бриньола Энрико получил желтую карточку от судьи
50'
Судья сигнализирует, что Бриньола Энрико из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Чеппители Лука
49'
49'
49'
49'
Бриньола Энрико наказан за толчок Мьянге Сенна
47'
46'
Гильерме Маркес сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Бриньола Энрико из команды Беневенто переиграл вратаря дальним ударом!
46'
46'
Санья Бакари получил травму и заменен. Венути Лоренцо выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Выглядело как неплохой момент. Фараго Паоло из команды Кальяри закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Раньери Сандро не смог попасть в створ ударом издали
45'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Санья Бакари из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
43'
Kwang-Song Han из команды Кальяри в офсайде
42'
42'
Как он промахнулся? Кода Массимо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес прямо в штрафную.
41'
41'
Паволетти Леонардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Фараго Паоло наказан за толчок Летиция Гаэтано
40'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
40'
39'
Бриньола Энрико наказан за толчок Kwang-Song Han
38'
Фараго Паоло получил желтую карточку от судьи
38'
Судья свистит. Фараго Паоло атаковал сзади соперника. Это Летиция Гаэтано заработал своей команде штрафной
37'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
37'
Виола Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
34'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
34'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Кастан Леандро выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Летиция Гаэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Кастан Леандро получил желтую карточку от судьи
29'
Кастан Леандро из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Гильерме Маркес пострадал.
26'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
26'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
25'
Джуричич Филип из команды Беневенто отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
25'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает неудачный навес.
24'
24'
24'
Бриньола Энрико видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
24'
Отличные скиллы показывает Бриньола Энрико, обводя своих соперников
23'
23'
23'
Кода Массимо из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Судья свистит. Раньери Сандро атаковал сзади соперника. Это Барелла Николо заработал своей команде штрафной
20'
20'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
19'
19'
19'
Фараго Паоло из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
Падоин Симоне из команды Кальяри подал угловой слева.
18'
Мьянге Сенна из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
16'
Фараго Паоло из команды Кальяри играет слишком грубо. Летиция Гаэтано оказался на газоне.
15'
15'
Виола Николас не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
12'
12'
[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
11'
Падоин Симоне из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
11'
Барелла Николо мяч отрикошетил от ворот
11'
11'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Судья свистит. Раньери Сандро атаковал сзади соперника. Это Паволетти Леонардо заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
10'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гильерме Маркес из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
9'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
8'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
7'
Ионице Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
5'
5'
Бриньола Энрико из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Мьянге Сенна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Гильерме Маркес из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 1:0 Кальяри
Беневенто
27.5% (50)
Ничья:
36.8% (67)
Кальяри
35.7% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.5% (61)
1:0 Беневенто:
16.5% (30)
1:2 Кальяри:
16.5% (30)
0:1 Кальяри:
13.2% (24)
2:1 Беневенто:
7.1% (13)
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