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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Беневенто
1:0
Второй тайм: 61'
Кальяри
0'
29' Желтая карточка
Кастан Леандро
38' Желтая карточка
Фараго Паоло
1:0
46' Гол
Бриньола Энрико
50' Желтая карточка
Бриньола Энрико
61'
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Второй тайм
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Паволетти Леонардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
59'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
59'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
58'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Травма, повреждение
55'
Тошка Алин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Виола Николас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
53'
Джуричич Филип из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
53'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
53'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
53'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Удар от ворот произведет Кальяри
52'
Тошка Алин из команды Беневенто наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
52'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
51'
Краньо Алессио не дал случится голу! Венути Лоренцо должен был забивать, но Краньо Алессио сделал отличный сейв
51'
ШАНС! Венути Лоренцо вышел один-на-один с голкипером...
51'
Венути Лоренцо из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
51'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
50'
Бриньола Энрико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Бриньола Энрико из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Чеппители Лука
49'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Беневенто
Фол, нарушение
49'
Бриньола Энрико наказан за толчок Мьянге Сенна
47'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Гильерме Маркес сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Бриньола Энрико из команды Беневенто переиграл вратаря дальним ударом!
46'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Санья Бакари получил травму и заменен. Венути Лоренцо выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Выглядело как неплохой момент. Фараго Паоло из команды Кальяри закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
45'
Удар от ворот произведет Кальяри
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Раньери Сандро не смог попасть в створ ударом издали
45'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Санья Бакари из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
Офсайд
43'
Kwang-Song Han из команды Кальяри в офсайде
42'
Удар от ворот произведет Кальяри
42'
Как он промахнулся? Кода Массимо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес прямо в штрафную.
41'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Паволетти Леонардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
Мьянге Сенна из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
40'
Фараго Паоло наказан за толчок Летиция Гаэтано
40'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Бриньола Энрико наказан за толчок Kwang-Song Han
Желтая карточка
38'
Фараго Паоло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Фараго Паоло атаковал сзади соперника. Это Летиция Гаэтано заработал своей команде штрафной
37'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
37'
Виола Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Удар от ворот произведет Беневенто
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
34'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
34'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Кастан Леандро выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Летиция Гаэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
29'
Кастан Леандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Кастан Леандро из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Гильерме Маркес пострадал.
26'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
26'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Джуричич Филип из команды Беневенто отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Удар от ворот произведет Кальяри
25'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Бриньола Энрико видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
24'
Отличные скиллы показывает Бриньола Энрико, обводя своих соперников
23'
Удар от ворот произведет Кальяри
Угловой
23'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
23'
Кода Массимо из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Раньери Сандро атаковал сзади соперника. Это Барелла Николо заработал своей команде штрафной
20'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Офсайд
20'
Кода Массимо из команды Беневенто в офсайде
Офсайд
19'
Кода Массимо из команды Беневенто в офсайде
19'
Удар от ворот произведет Беневенто
19'
Фараго Паоло из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Угловой
18'
Падоин Симоне из команды Кальяри подал угловой слева.
18'
Мьянге Сенна из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Фараго Паоло из команды Кальяри играет слишком грубо. Летиция Гаэтано оказался на газоне.
15'
Удар от ворот произведет Кальяри
15'
Виола Николас не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
12'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
Угловой
11'
Падоин Симоне из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
11'
Барелла Николо мяч отрикошетил от ворот
11'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Судья свистит. Раньери Сандро атаковал сзади соперника. Это Паволетти Леонардо заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
10'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гильерме Маркес из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
9'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
8'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
7'
Ионице Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
5'
Удар от ворот произведет Кальяри
5'
Бриньола Энрико из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
5'
Мьянге Сенна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Гильерме Маркес из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
4'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Офсайд
2'
Кода Массимо из команды Беневенто в офсайде
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 1:0 Кальяри
Беневенто
27.5% (50)
Ничья:
36.8% (67)
Кальяри
35.7% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.5% (61)
Беневенто:
16.5% (30)
Кальяри:
16.5% (30)
Кальяри:
13.2% (24)
Беневенто:
7.1% (13)
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