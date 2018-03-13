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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Дженоа

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 32 минуты, которая состоится 18.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Дженоа
Наполи
92.8% (64)
Ничья:
2.9% (2)
Дженоа
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
49.3% (34)
Наполи:
11.6% (8)
Наполи:
10.1% (7)
Наполи:
10.1% (7)
Наполи:
8.7% (6)
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