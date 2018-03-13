Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Дженоа

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Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 26.02.2018 Кальяри 0:5 Наполи СA
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
Дженоа (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 11.03.2018 Дженоа 0:1 Милан СA
- 24.02.2018 Болонья 2:0 Дженоа СA
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Кьево 0:1 Дженоа СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 04.12.2017 Верона 0:1 Дженоа СA
- 30.11.2017 Дженоа 1:0 Кротоне КИ
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 19.11.2017 Кротоне 0:1 Дженоа СA
- 04.11.2017 Дженоа 0:2 Сампдория СA
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи Серия A
- 10.02.2017 Наполи 2:0 Дженоа Серия A
- 21.09.2016 Дженоа 0:0 Наполи Серия A
- 20.03.2016 Наполи 3:1 Дженоа Серия A
- 01.11.2015 Дженоа 0:0 Наполи Серия A
- 26.01.2015 Наполи 2:1 Дженоа Серия A
- 31.08.2014 Дженоа 1:2 Наполи Серия A
- 25.02.2014 Наполи 1:1 Дженоа Серия A
- 28.09.2013 Дженоа 0:2 Наполи Серия A
- 07.04.2013 Наполи 2:0 Дженоа Серия A
- 11.11.2012 Дженоа 2:4 Наполи Серия A
- 29.01.2012 Дженоа 3:2 Наполи Серия A
- 21.12.2011 Наполи 6:1 Дженоа Серия A
- 30.04.2011 Наполи 1:0 Дженоа Серия A
- 11.12.2010 Дженоа 0:1 Наполи Серия A
- 30.01.2010 Наполи 0:0 Дженоа Серия A
- 13.09.2009 Дженоа 4:1 Наполи Серия A
- 22.02.2009 Наполи 0:1 Дженоа Серия A
- 05.10.2008 Дженоа 3:2 Наполи Серия A
- 27.02.2008 Дженоа 2:0 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|67 - 15
|74
|2.
|Наполи
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|62 - 19
|70
|3.
|Рома
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|47 - 23
|56
|4.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|66 - 36
|53
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|42 - 21
|52
|6.
|Милан
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 30
|47
|7.
|Сампдория
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|47 - 38
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 31
|41
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Торино
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|36 - 35
|36
|11.
|Удинезе
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|37 - 40
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|33 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|21 - 28
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|25 - 43
|26
|15.
|Кьево
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|23 - 44
|25
|16.
|Кротоне
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 48
|24
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|16 - 47
|24
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|28 - 50
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|25 - 51
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|27
|3
|1
|23
|18 - 61
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - ДженоаДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 32 минуты, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Наполи - Дженоа
Наполи
92.8% (64)
Ничья:
2.9% (2)
Дженоа
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
49.3% (34)
3:0 Наполи:
11.6% (8)
3:1 Наполи:
10.1% (7)
2:1 Наполи:
10.1% (7)
1:0 Наполи:
8.7% (6)
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