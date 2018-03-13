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Кротоне
 
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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Рома

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 48 минут, которая состоится 18.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Кротоне - Рома
Кротоне
2.9% (2)
Ничья:
5.9% (4)
Рома
91.2% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
41.2% (28)
Рома:
22.1% (15)
Рома:
17.6% (12)
Рома:
5.9% (4)
Ничья:
4.4% (3)
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