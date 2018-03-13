Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Рома

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Стадион: Эцио Шида
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Кротоне 2:3 СПАЛ 2013 СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 10.02.2018 Кротоне 1:1 Аталанта СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 Кротоне 1:1 Кальяри СA
- 21.01.2018 Верона 0:3 Кротоне СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
- 10.12.2017 Сассуоло 2:1 Кротоне СA
- 04.12.2017 Кротоне 0:3 Удинезе СA
- 30.11.2017 Дженоа 1:0 Кротоне КИ
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 19.11.2017 Кротоне 0:1 Дженоа СA
- 04.11.2017 Болонья 2:3 Кротоне СA
- 29.10.2017 Кротоне 2:1 Фиорентина СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 21.10.2017 Сампдория 5:0 Кротоне СA
Рома (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|67 - 15
|74
|2.
|Наполи
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|62 - 19
|70
|3.
|Рома
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|47 - 23
|56
|4.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|66 - 36
|53
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|14
|10
|3
|42 - 21
|52
|6.
|Милан
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|38 - 30
|47
|7.
|Сампдория
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|47 - 38
|44
|8.
|Аталанта
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 31
|41
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Торино
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|36 - 35
|36
|11.
|Удинезе
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|37 - 40
|33
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|33 - 40
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|21 - 28
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|25 - 43
|26
|15.
|Кьево
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|23 - 44
|25
|16.
|Кротоне
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 48
|24
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|16 - 47
|24
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|28 - 50
|24
|19.
|Верона
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|25 - 51
|22
|20.
|Беневенто
|Заявка
|27
|3
|1
|23
|18 - 61
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - РомаДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 48 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Кротоне - Рома
Кротоне
2.9% (2)
Ничья:
5.9% (4)
Рома
91.2% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Рома:
41.2% (28)
1:2 Рома:
22.1% (15)
0:1 Рома:
17.6% (12)
1:3 Рома:
5.9% (4)
1:1 Ничья:
4.4% (3)
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